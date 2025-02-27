頭皮屑掉滿肩超尷尬！營養師「教你吃對食物」從根源改善

▲深色衣物讓掉落的頭皮屑更為明顯。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

每天認真洗頭，頭上卻還是雪花片片，最近你也有頭皮屑的困擾嗎？營養師程涵宇指出，頭皮屑的關鍵不只是清潔，而是和你的頭皮健康狀況有關，教你吃對飲食，從根源改善頭皮屑。

#維生素 A、維生素 C幫助平衡油脂、強化頭皮屏障

營養師程涵宇指出，頭皮需要適量的油脂來維持健康，但如果油脂分泌過多或不足，都可能讓頭皮屑變得更嚴重。維生素 A 和維生素 C 能幫助調節皮脂分泌、強化頭皮屏障，讓頭皮不再乾燥或過度出油。想補充維生素A，建議多攝取地瓜、胡蘿蔔、菠菜；而奇異果、芭樂、石榴等也是富含維生素C的好選擇。

#維生素 B6、菸鹼素幫助穩定頭皮狀態，減少發炎與癢癢問題

維生素 B6 與菸鹼素（維生素 B3）能幫助細胞代謝，促進角質正常更新，減少因代謝異常導致的頭皮屑。研究發現，這兩種營養素還能減少頭皮發炎、緩解頭皮癢，有助於維持健康的頭皮環境。像是雞肉、黑麥、香蕉就富含維生素B6，豬肉、萵苣、藍莓則含有豐富的菸鹼素。

#維生素 B12幫助補水保濕，讓頭皮不再乾燥脫皮

維生素 B12 影響皮膚細胞的保濕能力，缺乏時，頭皮容易變乾、發癢，甚至出現發炎狀況。補充足夠的 B12，有助於頭皮鎖住水分，減少乾性頭皮屑產生。多攝取蛤蜊、海鮮、海苔都是健康選擇。

#生物素是頭皮代謝的關鍵，減少頭皮屑生成

生物素（維生素 B7）直接影響頭皮的角質代謝、脂肪酸平衡，對於控制頭皮屑、維持健康的頭皮環境非常重要！研究顯示，生物素不足可能導致頭皮問題，甚至影響髮質，建議可以多補充雞蛋、起司、豆類。

▲（圖／翻攝自FB/營養師程涵宇）