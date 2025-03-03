fb ig video ETtoday search mobile

該跟風醫美？「是治療非保養」皮膚科醫師教你正確Do＆Don't

>

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供、達志示意圖

隨著科技的進步，醫美深受愛美人士喜歡，時間短、效果快，能夠立刻有感變美，甚至被人當作「日常保養」定期進場維護；專業皮膚科醫師詹育彰卻指出，「醫美是治療，而非保養」，不管是注射類的玻尿酸、肉毒桿菌，或是光電類型的電波拉皮、各種雷射療程等等，都是「先破壞，再建設」的過程，因此，保養是不可或缺的重要功課，不管是建立起耐受膚質，或是加強後續修護速度、維持醫美效果，日常保養都有其必要性。

DR. BARBARA STURM,LA MER,詹育彰,醫美,醫學美容,保養,。（圖／品牌提供、達志示意圖）

醫美療程之所以快速，原理在於透過光線或電波，對不同深度的肌膚進行破壞，讓組織重新生長，來改善暗沉、塌陷等問題；但多數人都只著眼於肌膚後續變好的狀態，卻忘記中間破壞的過程；詹育彰就提及，所謂「海弗利克極限」，一個正常人類的細胞，大約在分裂40至60次左右，就會進入衰老期，若是透過醫美不斷刺激細胞新生，很可能提前加速細胞老化，而這樣的代價，跟能夠加速變美，是否值得？

DR. BARBARA STURM,LA MER,詹育彰,醫美,醫學美容,保養,。（圖／品牌提供、達志示意圖）

詹育彰指出，以注射型醫美為例，因為填充針孔小，對肌膚傷害程度也較低，傷口修復快，但常見的光電療程，包含：淨膚雷射、電波拉皮、皮秒雷射等等，較容易造成大範圍的開放性傷口，尤其是近年流行的蜂巢皮秒會有開放性傷口，甚至還會結痂，通常會建議在術後3天，使用醫師開立的藥膏，後面3到7天，可以使用有修護效果又安全的成分，像是神經醯胺幫助肌膚重建，7天之後肌膚會是吸收度最好的時機，能夠搭配胜肽、維生素C、維生素E等高機能成分，先局部塗抹在施打過後的部位，沒有出現泛紅、刺痛等發炎反應，就可以全臉使用，一個月後通常就可以進行正常保養，但根據不同的年紀、體質，每個人的修復狀況會不盡相同。

DR. BARBARA STURM,LA MER,詹育彰,醫美,醫學美容,保養,。（圖／品牌提供、達志示意圖）

如果想要加強醫美術後的修復，除了使用好的成分之外，詹育彰也建議，太辛辣的食物、酒類都要小心，讓「臉紅」血管擴張的行為，像是運動、曬太陽也要注意，等到肌膚回穩再做比較好，飲食上的差異不大，「但是睡眠很重要，皮膚的修復都是在睡眠中進行，白天身體很多機能都忙著抵抗外面的各種傷害，晚上睡覺才會進入修復的模式，充足的休息才可以加速傷口癒合。」

DR. BARBARA STURM,LA MER,詹育彰,醫美,醫學美容,保養,。（圖／品牌提供、達志示意圖）

當然，愛美是人類的天性，並沒有所謂的對錯之分，但隨著資訊傳播，醫美逐漸成為「保養」趨勢，詹育彰在診間，就曾遇到不少年齡層低、正值青春年華，甚至狀態都很不錯的人，深陷容貌焦慮而不自知，「醫美是一種治療的過程，是生病，才要治療」，希望自己狀態更好很合理，但是每個人都有自己獨特的特色，適時接納不夠完美的自己，保持健康心態更為重要。

【推薦醫美術後使用單品】

＃DR. BARBARA STURM 極緻抗老修護雙精華，50ml、售價15000元

DR. BARBARA STURM,LA MER,詹育彰,醫美,醫學美容,保養,。（圖／品牌提供、達志示意圖）

由運動醫療以及抗發炎專家Dr. Sturm所研發的品牌，擅長以高效的配方，為肌膚帶來有感的修護，這次推出全新的極緻抗老修護雙精華，雙管設計在擠出瞬間水相的馬齒莧、穀胱甘肽、美洲黃岑和三重玻尿酸與乳相的三重神經醯胺、仿生多肽還有拳蔘根萃取融合，可以在肌膚釋放最佳抗老能量，超快吸收的質地，能夠迅速為肌膚撫紋緊緻。

＃LA MER 超濃萃特效修復精華，50ml、售價22800元

DR. BARBARA STURM,LA MER,詹育彰,醫美,醫學美容,保養,。（圖／品牌提供、達志示意圖）

頂級保養LA MER旗下超濃萃系列受到廣大粉絲喜愛，這次再度推出全新的修復精華，看似很像乳霜的罐狀設計，實際上是濃縮的精華液，運用高倍濃度奇蹟活凝金萃、強韌超酵精華，搭配凝膜繃帶科技迅速鎖住所有滋養配方，加速肌膚修護效果，同時溫和補充流失能量。

關鍵字：

DR. BARBARA STURM, LA MER, 詹育彰, 醫美, 醫學美容, 保養

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

跟爸爸練習排球瞄一個太準！把女兒手機擊落XD

熱門文章

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

ET Fashion

推薦閱讀

抗壓性極強的三大星座！TOP 1把吃苦當吃補　耐心毅力超乎常人

抗壓性極強的三大星座！TOP 1把吃苦當吃補　耐心毅力超乎常人

60歲李若彤頭髮又黑又濃　「獨家養髮食譜」一次教會你

60歲李若彤頭髮又黑又濃　「獨家養髮食譜」一次教會你

奧斯卡紅毯／Lisa穿西裝致敬007網友不買單　楊紫瓊藍禮服巧搭珠寶更精緻

奧斯卡紅毯／Lisa穿西裝致敬007網友不買單　楊紫瓊藍禮服巧搭珠寶更精緻

最喜歡獨處星座TOP 3！第一名覺得社交能量耗盡　一個人才是充飽電 奧斯卡／Lisa表演服被嫌老氣　開高衩露美腿免陷入「丈母娘裝」 奧斯卡紅毯／「甜茶」熱吻富豪女友　爆乳凱莉珍娜被虧像媽 美周記／Dior、YSL超美精品氣墊　外型讓人一秒淪陷 奧斯卡紅毯／艾瑪史東禮服偷藏反光板超閃　蓋兒加朵大紅裙撞色地毯也不怕 奧斯卡紅毯／黛咪摩爾水晶裝閃爆　亞莉安娜蓬裙創造「社交距離」 2025上半年最值得入手的新香！香奈兒摩登COCO隨行香水、Aesop詠香水

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面