該跟風醫美？「是治療非保養」皮膚科醫師教你正確Do＆Don't

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供、達志示意圖

隨著科技的進步，醫美深受愛美人士喜歡，時間短、效果快，能夠立刻有感變美，甚至被人當作「日常保養」定期進場維護；專業皮膚科醫師詹育彰卻指出，「醫美是治療，而非保養」，不管是注射類的玻尿酸、肉毒桿菌，或是光電類型的電波拉皮、各種雷射療程等等，都是「先破壞，再建設」的過程，因此，保養是不可或缺的重要功課，不管是建立起耐受膚質，或是加強後續修護速度、維持醫美效果，日常保養都有其必要性。

醫美療程之所以快速，原理在於透過光線或電波，對不同深度的肌膚進行破壞，讓組織重新生長，來改善暗沉、塌陷等問題；但多數人都只著眼於肌膚後續變好的狀態，卻忘記中間破壞的過程；詹育彰就提及，所謂「海弗利克極限」，一個正常人類的細胞，大約在分裂40至60次左右，就會進入衰老期，若是透過醫美不斷刺激細胞新生，很可能提前加速細胞老化，而這樣的代價，跟能夠加速變美，是否值得？

詹育彰指出，以注射型醫美為例，因為填充針孔小，對肌膚傷害程度也較低，傷口修復快，但常見的光電療程，包含：淨膚雷射、電波拉皮、皮秒雷射等等，較容易造成大範圍的開放性傷口，尤其是近年流行的蜂巢皮秒會有開放性傷口，甚至還會結痂，通常會建議在術後3天，使用醫師開立的藥膏，後面3到7天，可以使用有修護效果又安全的成分，像是神經醯胺幫助肌膚重建，7天之後肌膚會是吸收度最好的時機，能夠搭配胜肽、維生素C、維生素E等高機能成分，先局部塗抹在施打過後的部位，沒有出現泛紅、刺痛等發炎反應，就可以全臉使用，一個月後通常就可以進行正常保養，但根據不同的年紀、體質，每個人的修復狀況會不盡相同。

如果想要加強醫美術後的修復，除了使用好的成分之外，詹育彰也建議，太辛辣的食物、酒類都要小心，讓「臉紅」血管擴張的行為，像是運動、曬太陽也要注意，等到肌膚回穩再做比較好，飲食上的差異不大，「但是睡眠很重要，皮膚的修復都是在睡眠中進行，白天身體很多機能都忙著抵抗外面的各種傷害，晚上睡覺才會進入修復的模式，充足的休息才可以加速傷口癒合。」

當然，愛美是人類的天性，並沒有所謂的對錯之分，但隨著資訊傳播，醫美逐漸成為「保養」趨勢，詹育彰在診間，就曾遇到不少年齡層低、正值青春年華，甚至狀態都很不錯的人，深陷容貌焦慮而不自知，「醫美是一種治療的過程，是生病，才要治療」，希望自己狀態更好很合理，但是每個人都有自己獨特的特色，適時接納不夠完美的自己，保持健康心態更為重要。

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