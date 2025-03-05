台牌片狀面膜超好用！3款神級面膜必買　敏感肌、乾肌、痘肌一敷秒愛上

▲台灣品牌一片式面膜超好用。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

熟知面膜市場的人都應該知道，台灣其實是做一片式面膜最強的代工廠，國際許多知名大牌到韓國超好敷的面膜，其實很多都出自於台灣工廠之手，這也是為什麼許多台牌的一片式面膜超好用的原因！

不要再迷信外國的月亮比較圓，喜歡面膜的你一起支持台潮面膜品牌，2025年有許多超厲害的新台潮面膜品牌誕生，從天然植萃、黑科技鎖水，到專業角質管理，他們每一款都有自己的獨門配方。這次我們精選了hoah、NARUKO、zizz三款最火紅的台潮面膜，不管你是敏感肌、乾肌還是痘痘肌，都能找到最適合自己的神級面膜！

1. hoah 生活美學面膜：敏感肌專屬！純淨植萃，連紅屁屁都能敷

hoah生活美學面膜是為敏感肌設計的溫和保養選擇，由KOL雙胞胎「大饅大力」監製，因為她們本身是超級敏感肌，試過市面上無數面膜後，決定開發一款真正無香精、無酒精、無防腐劑的安全面膜。

▲時髦台潮面膜品牌由KOL雙胞胎大饅大力研發。（圖／品牌提供）



而品牌名跟外包裝也特別重視台潮美學，hoah的意思其實就是台語的「好」，非常有梗又時髦，而外包裝則是時尚銀搭配hoah的可愛字體，並用半透明式讓你看得到內容物面膜喔！

▲由KOL雙胞胎「大饅大力」監製創立的全新保養品牌hoah。（圖／品牌提供）



膜布採用「柏羽絲Platinum Swise」天然纖維，輕薄透氣又服貼，能夠有效吸附精華液，讓養分慢慢釋放、滲透肌膚。配方主打純淨植萃，敏感肌可安心使用，適合連日曬後的泛紅肌膚或換季容易過敏的人。

三款面膜針對不同肌膚需求：

• 白茅保濕修護面膜：內含白茅萃取＋鉀離子科技，迅速補水、讓乾敏肌恢復水嫩穩態。

• 活氧淨白面膜：富含熊果素、虎耳草萃取、玻尿酸，溫和提亮暗沉，均勻膚色。

• 杏仁酸茶樹控油面膜：添加杏仁酸＋茶樹精油，溫和去角質、調理油脂，幫助痘肌維持清爽不悶痘。

▲hoah白茅保濕修護面膜一盒（5入）／680元、hoah活氧淨白面膜一盒（5入）／780元、hoah杏仁酸茶樹控油面膜一盒（5入）／780元元，hoah面膜體驗組6片（每種各兩片）／850元。（圖／品牌提供）



2.NARUKO 角質特攻面膜：爛臉救星！15分鐘逆轉粉刺、暗沉、毛孔粗大！

NARUKO的角質特攻面膜由護膚專家牛爾老師親自監製，針對毛孔粗大、粉刺、痘痘、暗沉等問題，一次推出四款功能性面膜，讓護膚更有效率。

最大特色是這次的「多礦能量膜布」，融合奈米級太極石精華與植物纖維素，讓肌膚完整吸收精華液，膚況更穩定。這系列的四款品項包括：

• 修護款：玻色因＋積雪草＋神經醯胺，主打舒緩敏感泛紅、適合肌膚狀態不穩定時使用。

• 保濕款：超強補水，含有海藻糖＋雪耳萃取，主打乾燥肌膚恢復水潤感，適合缺水肌與熬夜後的急救。

• 淨化款：添加金縷梅＋海帶萃取，主打調理油脂分泌，主攻毛孔粉刺，適合T字部位易出油肌。

• 透亮款：結合維他命C＋SEA SHINE亮白因子，讓膚色均勻透亮。

▲NARUKO的角質特攻面膜23mlx5片／450元。（圖／品牌提供）



3. zizz 油敷奇蹟保濕面膜｜乾肌大救星！「先油後水」超鎖水，讓肌膚喝飽水！

zizz的油敷奇蹟保濕面膜是由時尚生活網紅與創作者Ivy Chao所監製研發，她本身長期關注居家美學與護膚哲學。由於長年頻繁旅行與工作壓力，讓她肌膚狀況不穩定，因此決定親自研發一款兼具修護與極致保濕的產品。經過多次測試與研發，她創立了zizz，並推出台灣首款「油敷」面膜，透過「精華油 × 精華液」雙劑設計，讓肌膚在補水的同時，也能鎖住水分並強化屏障。

▲創辦人時尚生活網紅與創作者Ivy Chao。（圖／品牌提供）



zizz油敷面膜顛覆傳統補水模式，採用「先油後水」雙劑設計，透過精華油打底＋精華液補水，實現「內補水、外鎖水」的深層保濕，特別適合乾燥、敏感肌膚。

A劑精華油使用瑪杜奇蹟油、金盞花油、植物角鯊烷，幫助軟化角質，築起屏障，確保水分不易流失。接著B劑水性精華液內含玻尿酸、積雪草、蘆薈萃取，快速補水，舒緩肌膚不適，讓皮膚持續維持水潤感。

這款面膜的保濕鎖水能力極強，適合乾肌、熟齡肌或換季時容易脫皮的人。長時間待冷氣房、旅行飛行時使用，也能讓肌膚維持水嫩光澤。

▲zizz的油敷奇蹟保濕面膜1片／220元、3片／559元、5片／945元、10片／1780元。（圖／品牌提供）



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