2025最新精華液推薦！從抗老、修護、安瓶全包了

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

精華液始終是大家保養步驟中不可或缺的步驟，2025年同樣有許多厲害新品推出，從抗老、美白、保濕通通有，絕對能滿足大家的護膚需求！

在日常保養步驟中精華液通常代表著肌膚最需要改善的部分，因此成為保養的重點。依照功能的分類也很多，從前導、保濕、抗皺、美白應有盡有，一起來看看2025年值得關注的新品有哪些。

前導精華



POLA全面抗皺前導精萃

POLA WRINKLE SHOT抗皺系列耗時23年專注於臉部皺紋的研究，除了常見的「局部定型皺紋」，這次更全新針對「全臉零散皺紋」深入研究其形成原因，開創全新的保養方法。

獨創抗皺尖端科研成分「NEI-L1®」層層深入真皮，從前導開始抗皺，喚醒肌膚平滑水嫩，重現青春光彩。

特別的是，因為NEI-L1溶於水後就會開始分解，為了使配方維持穩定並使效果最大化，POLA歷時8年研發出A、B雙劑的全新劑型。使用前以手搖方式使精華液均勻混合，讓NEI-L1在穩定的狀態下使用，將最好的效果傳達至肌膚。塗抹後，後續使用的保養品還能更均勻地滲透並提升效率，並形成緊緻彈力薄膜，使肌膚光滑柔嫩。

抗老精華



迪奧逆時活氧膠原精華

迪奧相當受歡迎的逆時系列在2025年全新升級。

這次使用了聖母百合萃取、雙肽兩大核心成分，搭配創新「活氧膠原調控科技」（OX-C Oxygeno-Collagen）技術，主打提升「肌膚通透度」，讓肌膚彷彿會呼吸一般，從肌底促進肌膚健康。

迪奧逆時活氧膠原精華當中還應用微脂囊載體與緊塑彈力複合物，8小時將肌活成分直達肌底，使肌膚緊緻澎潤。全新科技與高效成分攜手，為肌膚打造透亮澎彈青春光采。

修護精華



LA MER海洋拉娜超濃萃特效修復精華

繼推出濃萃雙重修復精華後，LA MER海洋拉娜2025年深度洞察市場需求，針對「醫美後修復」與「敏感肌調理」雙重課題推出修護新品超濃萃特效修復精華，不僅能快速舒緩敏弱膚況，更能強韌肌底，維持醫美效果，讓肌膚綻放健康光采。

全新超濃萃特效修復精華在品牌核心成分「高倍濃度奇蹟活凝金萃™」、高倍濃度萊姆茶萃取之外，還結合全新強韌超酵精華與首創獨家「凝膜繃帶科技」，在醫美前後迅速強韌肌膚屏障，一次完成養護＋修復。

強韌超酵精華取自深海2500米地熱湧泉益菌，有對抗極限環境的特性。經發酵提煉後，具有快速鎮定肌膚的效果，並加強肌膚屏障修護。凝膜繃帶科技獨創「凝膜繃帶科技」受修護繃帶啟發，打造前所未見綿密凝膜質地，一抹上臉立即形成一層零死角保護緩衝膜，將肌膚包覆加速修復與持續舒緩，猶如讓肌膚沉浸於最佳修復模式當中。

DR. BARBARA STURM極緻抗老修護雙精華



DR. BARBARA STURM同樣關注於醫美後的保養需求，發現術後肌或熟齡肌不止於保濕舒緩，關鍵在於積極修護，因此日常保養與術後修護才是決定肌齡狀態的關鍵，全新雙管「極緻抗老修護雙精華」為此而生，可在黃金修復期時以一瓶修護全效到位。

特別採用雙管設計，水相精華富含三重玻尿酸、馬齒莧與穀胱甘肽，瞬間補水並穩定膚況，同時幫助活性成分更深入肌底，加強舒緩；而乳狀精華則蘊含神經醯胺三重組合與胜肽，可以修護屏障並鎖住水分。

使用時擠出，確保水乳黃金比例同步釋放，避免自行調配導致吸收不均或比例失衡，讓活性成分即時發揮最佳修護效果（若將所有成分長時間混合，小分子會與中大分子融合，滲透力下降，原本能深入基底膜的活性成分停留在表層，影響修護效果。）

IPSA日夜全能修護藍精華



IPSA日本科研團隊研究發現，日常生活動態過程（如伸展、走路、運動），會促進身體釋放「動態修護因子」，這種天然活性蛋白質透過血液循環傳遞全身，不斷提高製造膠原蛋白效率，促進修復，使肌膚恢復彈力、緊緻年輕。然而，隨著年齡增加，身體新陳代謝變慢、血液循環不佳，造成「動態修護因子」的傳輸與利用率下降，導致肌膚自我修護力減弱，造成膠原流失，出現乾燥粗糙、失彈暗沉等老化現象。

因此在2025年推出全新「藍寶瓶」日夜全能修護藍精華，主打「24H無間斷循環修護科技」，搭配三重超級修護植萃（苦楝葉、人蔘根、當歸葉），幫助肌膚能更高效能利用「動態修護因子」，打造日夜不間斷循環修護能量，啟動肌底循環。再搭配維他命C複合精華、元氣二胜肽（肌肽），持續修護、賦活、彈亮，維持年輕膚況。

這次還使用了突破性「緩釋微囊科技」，膠囊隨著塗抹會爆開釋放保濕能量，修護精華直達肌底，形成鎖水保護膜牢牢鎖住水分，光澤透亮一整天。

安瓶類



「安瓶」通常含有相對一般精華液更高濃度的有效成分，能更有效快速地解決肌膚問題，實現高效保養。

TTM提提研雙活性外泌體超級安瓶



近年外泌體成為保養市場話題黑馬，為時下公認最具潛力的抗老修護成分之一，TTM提提研經過嚴謹研究與反覆測試，正式推出「雙活性外泌體超級安瓶」。

主打使用植物來源雙活性外泌體，除了可提供植物外泌體活性成分，亦能協助達到強化肌膚屏障、促進肌底膨潤的效果。

innisfree 1%A醇PDRN水光安瓶



innisfree 1%A醇PDRN水光安瓶是台灣首款同時添加A醇與PDRN兩大關鍵成分的高效安瓶。

採用「1%A醇三效複合科技」（濃度高達1%的雙效A醇與高純度A醇）能幫助改善毛孔粗大、肌膚凹凸不平的困擾。

此外，首要關注的是這次innisfree還加入獨家研發，由綠茶中萃取出的新興成分「綠茶PDRN™」，和經常被運用在麗珠蘭水光針中的成分「鮭魚PDRN」具有相似功效，且綠茶PDRN分子大小僅為鮭魚PDRN的十分之一，可高效滲透至肌膚底層，幫助緊緻毛孔、恢復彈力，並使肌膚由內至外重現光澤。

A醇與PDRN雙重高效成分不只是針對肌膚表面改善，更同時修護肌底，不論先前已用過A醇淨膚超修護安瓶，想追求進階的高濃度A醇保養的人，還是嚮往肌膚光滑彈嫩的完美狀態都可無痛養成透亮水光肌。

屈臣氏肌膚專研安瓶精華系列



全系列中共有7款安瓶，分別擁有不同的保養功效。

全系列均添加獨家專利配方S7ABELIX™七重修護植萃，在舒緩敏弱肌膚的同時精準改善肌膚問題，堪稱能解決肌膚問題的「滴肌精」。

1.Target Pro by Watsons肌膚專研保濕安瓶精華：添加玻尿酸及維他命B5等成分，可幫助維持肌膚健康狀態，使肌膚飽水透亮。

2.Target Pro by Watsons肌膚專研15%維他命C安瓶精華：內含15%高濃度維他命C可有效從根源打造白皙肌膚，並搭配防曬產品，避免紫外線造成膚色不均。

3.Target Pro by Watsons肌膚專研1%超維A安瓶精華：其中添加1%超維A（Granactive Retinoid），可溫和有效加速代謝老廢角質，幫助改善色素沉澱並撫平臉部紋路，實現勻亮緊緻肌膚。

4.Target Pro by Watsons 肌膚專研抗老安瓶精華：其中蘊含維他命A酯，幫助肌膚撫平表淺細紋和改善肌膚觸感。

5.Target Pro by Watsons肌膚專研美白安瓶精華：添加三重維他命C、維他命B3及專利成分T-PROWHITE，多元亮白成分可有效改善膚色暗沉，幫助實現水光透亮肌。

6.Target Pro by Watsons肌膚專研毛孔護理安瓶精華：內含1%乳酸及皮脂調理成分T-PROMAT，可幫助溫和代謝角質，調節多餘皮脂及油光，使毛孔更收斂細緻。

7.Target Pro by Watsons 肌膚專研全面修護安瓶精華：添加5%甜菜鹼和日本藍藻多醣等修復成分，可幫助肌膚抵禦外界刺激，舒緩敏感膚況。

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