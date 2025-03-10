2025韓星短髮範本　Momo輕狼尾層次剪、宋慧喬男孩風蓬鬆感太吸睛

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

2025春夏短髮仍然熱門，許多韓星也是短髮造型，還因為太好看了引起討論！一起來看看他們帶來的短髮範本吧。

宋慧喬



睽違幾年再剪短髮的宋慧喬，一以新造型現身馬上引起討論，圓潤的造型是用完美銜接層次的漸層剪達成，加上一點瀏海造型，既演繹了男孩風更顯年輕，更有宋慧喬獨有的魅力！

(G)I-DLE 田小娟



近期換上這款圓圓短髮的還有(G)I-DLE田小娟，小娟的髮型因為是大中分更顯率性，帶有蓬鬆感的造型偶爾會加上一點捲度讓整體更俏皮，更被網友形容很像是動畫人物「貝蒂」啊！

aespa Karina



鮮少以短髮形象登場的aespa Karina，在出發參加時裝周前的機場首度以短髮造型亮相馬上引起熱烈討論！經典的鮑伯頭剪裁蓬鬆且帶點彎度，隨性自然。

aespa Winter



前陣子也是短髮造型的Winter，剪裁是比較俐落、長度比較齊，有點像是一刀切，但髮尾跟臉周的髮絲帶了一些小小層次的造型。

Twice Momo



Momo的層次短髮造型也大受好評，近期換上了深一些的髮色，髮尾有一點長度的輕狼尾層次剪超吸睛！

KiiiKiii Jiyu



KiiiKiii是繼IVE後STARTSHIP睽違四年推出的女團，其中隊長Jiyu有著圓圓的大眼，一頭蓬鬆的短髮造型帶一點點偏小型的捲度，讓整體髮型更鬆，她整個人看起來像小動物一樣可愛！

薛仁雅



在《社內相親》時就以短髮造型讓大家印象深刻的薛仁雅，近期則是換上了更有個性的鯔魚頭短髮，瀏海、頭頂與兩側的頭髮偏短，並將後腦勺頭髮留長的造型，比狼尾頭的視覺效果還強烈，把她個性中帥氣的一面給展露出來了。

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