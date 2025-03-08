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2025初春花香調香水盤點　Aesop詠香水、Marc Jacobs小雛菊全新瓶身

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

2025春天即將到來，不少品牌以清爽溫柔的花香調為主推出新香，包含Aesop、EX NIHILO、嬌蘭花草水語、黛珂和Marc Jacobs等等。

Aesop 詠香水

全新的詠香水由Aesop長期合作的調香師賽琳巴雷爾（Céline Barel）創作，他同時也是悟香水的調香師，以花香調作為主軸，揉合草本、香辛料和木質底蘊。詠香水散發白木蘭葉、羅馬洋甘菊、雪松之心的氣息，以大膽挑逗的香氛層次，顛覆人們對花香香水的既定印象。這次的詠香水以「柔」與「韌」之間的詩意張力為靈感鋪陳，重新以意想不到的方式演繹白木蘭花香氣。賽琳表示：「詠香水是一朵綻放中的無畏之花，可被視為Aesop香氛世界的進化之作，以嶄新視角重新詮釋了花香調的另一種面貌。」

香水取名「Aurner」源自盎格魯諾曼語的動詞，意為「被花朵裝飾、點綴」，象徵為肌膚披上充滿勇氣與韌性的香氛外衣。以明亮的與羅馬洋甘菊前調揭開序幕，伴隨著綠意辛香的小荳蔻、粉紅胡椒。白木蘭葉帶有花香的草本層次，點綴上天竺葵的芬芳，而小荳蔻的溫暖香辛料氣息，則暗示出尚未登場的深沉木質底蘊。

EX NIHILO 迷漾繆思淡香精

這是款專為新世代女性打造的香氛，EX NIHILO著迷於那些在藝術史上留下深刻印記的女性身影，尤其是從靈感繆思蛻變為創作者的女性藝術家。因此這款香氣的靈感就來自於一次次深刻的藝術探索，融合經典的玫瑰香氣與升級再造的天然草莓萃取，演繹優雅又蘊含堅韌的香氣。

這次由曾操刀迷幻樂土淡香精的調香大師Louise Turner操刀。擅長花香的她這次以花中之后玫瑰為主題，結合創新的草莓交織開心果、琥珀木質等，展現不同層次變化。以清脆多汁的花香為開端，隨後，玫瑰香氣緩緩鋪展開來，花香在木質調的溫暖襯托下，勾勒出既甜美動人，又充滿自信魅力的氣息。

嬌蘭 花草水語夏沁玫瑰淡香水

夏沁玫瑰淡香水以情感為導向，捕捉在沁涼冰水中潛泳的歡愉。由嬌蘭調香師戴芬潔克調製，傳遞突然墜入沁心涼水時，肌膚感受到的爽快顫抖，令人精神焕發，極其清新的振奮感。

調香師以能令人解渴的小黃瓜萃取權勢這股沁涼，加上玫瑰精華在肌膚上漸漸延展開來，融合了玫瑰花瓣的自然清新與小黃瓜的植物氣息和清爽的水感特徵，點綴著淡淡的薄荷香氣，最後以白麝香則使香氣顯得溫潤醇熟。

黛珂 和服之戀 MIMOSA黃花含羞草

3月8日是國際婦女節，女性熠熠生輝的雙手創造藝術、並充滿愛地擁抱事物和人，充滿感性和美麗的雙手，蘊藏著妝點世界的無限潛力。黛珂一直以來追求讓每個人都擁有持續閃耀的未來，為女人的雙手獻上一束黃色含羞草，推出象徵國際婦女節的「含羞草」限量版香水與香膏。

Marc Jacobs 雛菊燦耀限量版

全新的三款氣息，瓶身以標誌性的雛菊作為全新裝扮，採用品牌經典黃色色系，搭配霓虹色系的粉紅、綠色和紫色點綴，讓瓶身散發出極致的閃耀光彩。

小雛菊燦耀限量版

前調：白草莓香氣、甜橙
中調：金盞花、茉莉花和紫羅蘭
基調：白木香、麝香和香草
調性：花果香調

清甜雛菊燦耀限量版

前調：梨子、葡萄柚
中調：紫羅蘭、覆盆子
基調：含羞草精粹、麝香和雪松
調性：清新花香調

親愛雛菊燦耀限量版

前調：檸檬、雲莓和佛手柑
中調：丁香、茉莉花和檸檬花
基調：喀什米爾麝香和廣藿香
調性：甜美花香調

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 花香調, 香水, Aesop, EX NIHILO, 嬌蘭, 黛珂, Marc Jacobs

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