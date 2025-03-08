aespa寧寧接下媚比琳北亞及東南亞品牌大使　限量小卡粉絲等收藏

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媚比琳Maybelline New York驚喜宣布，韓國人氣女團aespa成員Ningning（寧藝卓）成為媚比琳北亞及東南亞品牌大使。

Ningning是KPOP組合aespa的成員。自2020年aespa出道以來，前衛的世界觀與未來感十足的音樂風格在Ningning獨特嗓音的推動下迅速走紅，創造了多首排行榜冠軍歌曲。

除了音樂成就外，Ningning在音樂錄影帶與現場表演中展現的妝容演繹，成為Z世代美妝愛好者的重要靈感來源。同時，Ningning大膽且充滿實驗性的時尚風格也相當受矚目，她目前也是Versace的全球品牌大使。

對於這次的代言，Ningning表示：「化妝一直是我展現自我的方式之一，我期待能透過化妝激勵更多人表現真實的自己。」

媚比琳北亞品牌總監Bobadilla Juliana也說：「我們非常高興歡迎Ningning加入媚比琳北亞及東南亞大家庭！她對北亞及東南亞流行文化和美妝潮流的影響深遠，加上她的自信與創造力，完美體現了媚比琳的品牌價值。我們期待與Ningning一起，為更多美妝愛好者帶來靈感，鼓勵他們勇於展現自我，擁抱獨一無二的美麗！」

作為媚比琳北亞及東南亞的品牌大使，首波合作將以媚比琳的明星產品飛天翹防水睫毛膏為開端，非常令人期待。

Ningning獨家限量活動

慶Ningning成為媚比琳北亞及東南亞品牌大使，媚比琳特別推出全台限量1,000張限量小卡。

活動方式

1.屈臣氏：2025／3／20～4／16購買媚比琳商品滿NT$799即贈。

2.寶雅：2025／4／10～5／6 購買媚比琳商品任兩件即贈。

3.康是美：2025／3／14～4／15 購買媚比琳商品滿NT$799即贈。

4.蝦皮：2025／3／20起，買媚比琳臉部/眼部兩件組合即贈。

5.MOMO：2025／3／20起，購買媚比琳商品滿NT$799即贈。

（數量有限，贈完為止。活動內容與最終案型以各通路公告為準）

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