fb ig video ETtoday search mobile

徐若瑄練的「器械皮拉提斯」在紅什麼？瘦身兼改善駝背　雕塑體態變更美

>

楊謹華、徐若瑄都在瘋的「器械皮拉提斯」紅什麼？不只瘦身，還能改善駝背、骨盆前傾 90%女生練完體態變超美！

▲女明星都在練器械皮拉提斯。（圖／取自楊謹華IG、徐若瑄IG）

圖文／CTWANT

最近IG、小紅書被「器械皮拉提斯」洗版，不管是楊謹華、徐若瑄，還是各路名媛、時尚KOL，通通迷上這項運動！為什麼這股熱潮會這麼猛烈？答案很簡單，這不只是瘦身神器，更是拯救駝背、骨盆前傾、核心無力的終極體態管理術！

器械皮拉提斯為什麼這麼夯？

不同於地板皮拉提斯，器械皮拉提斯運用彈簧阻力與機械裝置，能更精準地調整動作角度，幫助深層肌群發力，讓每一次運動都更有效率，許多女生在練習幾周後就發現，體態變直挺、腰線出來了、小腹也收緊了，這樣的「神級塑形效果」，難怪女明星們搶著練！

楊謹華、徐若瑄都在瘋的「器械皮拉提斯」紅什麼？不只瘦身，還能改善駝背、骨盆前傾 90%女生練完體態變超美！

▲徐若瑄曬出練器械皮拉提斯。（圖／取自徐若瑄IG）

瘦身不靠爆汗，輕鬆雕塑線條

過去想瘦身，大家第一時間想到的是高強度間歇訓練（HIIT）或跑步，但這類運動對關節衝擊大，稍不注意還容易受傷，而器械皮拉提斯則是低衝擊、高效率的運動，透過精準發力來雕塑身形，不僅讓肌肉線條更緊實，還能避免腿部變壯、身體練得僵硬。

楊謹華、徐若瑄都在瘋的「器械皮拉提斯」紅什麼？不只瘦身，還能改善駝背、骨盆前傾 90%女生練完體態變超美！

▲楊謹華。（圖／翻攝自楊謹華IG）

改善駝背、骨盆前傾，打造名模級優雅儀態

長時間低頭滑手機、久坐辦公，讓許多人駝背、圓肩、骨盆前傾問題嚴重，這不只影響外觀，還可能導致腰痠背痛，器械皮拉提斯透過核心穩定訓練，可以讓身體回到最自然的排列狀態，站著有氣勢、坐著更輕盈，難怪不只明星，連空姐、模特兒都靠這項運動來維持最佳體態。

楊謹華、徐若瑄都在瘋的「器械皮拉提斯」紅什麼？不只瘦身，還能改善駝背、骨盆前傾 90%女生練完體態變超美！

▲器械皮拉提斯可以讓身體回到最自然的排列狀態。（圖／取自9bmk6 IG、rarara2.22 IG）

女明星都在練，你還不跟上？

楊謹華曾在IG大讚皮拉提斯讓她「有效訓練到肌肉及拉伸」，徐若瑄最近也分享，覺得自己太晚才認識到這個運動，想要透過器械皮拉提斯好好鍛鍊小肌肉，絕對是能讓人越練越美的秘密武器！

延伸閱讀
漫畫家織織留言「前男友愛約人泡溫泉」　認了：我交過的是渣男
正妹按摩按進加護　她怕爆：晚幾小時可能偏癱
原始連結

關鍵字：

周刊王, 器械皮拉提斯, 運動, 體態管理, 瘦身

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

薔薔認愛「極光下擁吻」 男方甜喊：老婆＞＜

熱門文章

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

ET Fashion

推薦閱讀

婚後黏人忠誠的三大星座男！TOP 1對老婆體貼又溫柔　把家庭放首位

婚後黏人忠誠的三大星座男！TOP 1對老婆體貼又溫柔　把家庭放首位

Lisa跑趴造型竟像昆蟲　網友嘆「該換髮型師了」

Lisa跑趴造型竟像昆蟲　網友嘆「該換髮型師了」

60歲李若彤頭髮又黑又濃　「獨家養髮食譜」一次教會你

60歲李若彤頭髮又黑又濃　「獨家養髮食譜」一次教會你

別讓防曬白做工！皮膚科醫師教你防曬前中後「這樣做」 你熬的不只是夜！熬夜對健康的「5個危害」真要命 秀智瘦13kg、玄彬前女友甩20kg　盤5韓星地瓜餐＋4類人不宜 抗壓性極強的三大星座！TOP 1把吃苦當吃補　耐心毅力超乎常人 台牌片狀面膜超好用！3款神級面膜必買　敏感肌、乾肌、痘肌一敷秒愛上 IU白背心配珠寶美翻　驚喜合體「臉蛋天才」車銀優 容易落髮3種食物不要常吃！花生、巧克力都NG

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面