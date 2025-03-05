徐若瑄練的「器械皮拉提斯」在紅什麼？瘦身兼改善駝背　雕塑體態變更美

▲女明星都在練器械皮拉提斯。（圖／取自楊謹華IG、徐若瑄IG）

圖文／CTWANT

最近IG、小紅書被「器械皮拉提斯」洗版，不管是楊謹華、徐若瑄，還是各路名媛、時尚KOL，通通迷上這項運動！為什麼這股熱潮會這麼猛烈？答案很簡單，這不只是瘦身神器，更是拯救駝背、骨盆前傾、核心無力的終極體態管理術！

器械皮拉提斯為什麼這麼夯？

不同於地板皮拉提斯，器械皮拉提斯運用彈簧阻力與機械裝置，能更精準地調整動作角度，幫助深層肌群發力，讓每一次運動都更有效率，許多女生在練習幾周後就發現，體態變直挺、腰線出來了、小腹也收緊了，這樣的「神級塑形效果」，難怪女明星們搶著練！

▲徐若瑄曬出練器械皮拉提斯。（圖／取自徐若瑄IG）



瘦身不靠爆汗，輕鬆雕塑線條

過去想瘦身，大家第一時間想到的是高強度間歇訓練（HIIT）或跑步，但這類運動對關節衝擊大，稍不注意還容易受傷，而器械皮拉提斯則是低衝擊、高效率的運動，透過精準發力來雕塑身形，不僅讓肌肉線條更緊實，還能避免腿部變壯、身體練得僵硬。

▲楊謹華。（圖／翻攝自楊謹華IG）

改善駝背、骨盆前傾，打造名模級優雅儀態

長時間低頭滑手機、久坐辦公，讓許多人駝背、圓肩、骨盆前傾問題嚴重，這不只影響外觀，還可能導致腰痠背痛，器械皮拉提斯透過核心穩定訓練，可以讓身體回到最自然的排列狀態，站著有氣勢、坐著更輕盈，難怪不只明星，連空姐、模特兒都靠這項運動來維持最佳體態。

▲器械皮拉提斯可以讓身體回到最自然的排列狀態。（圖／取自9bmk6 IG、rarara2.22 IG）

女明星都在練，你還不跟上？

楊謹華曾在IG大讚皮拉提斯讓她「有效訓練到肌肉及拉伸」，徐若瑄最近也分享，覺得自己太晚才認識到這個運動，想要透過器械皮拉提斯好好鍛鍊小肌肉，絕對是能讓人越練越美的秘密武器！

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