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天氣多變易感冒？「5個方法」讓你提升免疫力　補對營養很重要

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▲▼「5個方法」讓你提升免疫力。（圖／Unsplash）

▲堅果含有維生素E和鋅，有助提升免疫力。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

近來天氣多變化，一不小心就容易掛病號，想要增加抵抗力、避免感冒，可以從以下五個方面著手。

#均衡飲食，補充營養

飲食對免疫系統至關重要，多攝取富含維生素C（如柑橘類水果、奇異果）、維生素D（如鮭魚、蛋黃）、鋅（如堅果、貝類）及蛋白質（如瘦肉、豆類）等營養，有助於提升免疫細胞的功能，讓身體更有效抵抗病毒和細菌。

▲▼「5個方法」讓你提升免疫力。（圖／Unsplash）

#規律運動，提升身體機能

適量運動（如快走、瑜伽或游泳）可以促進血液循環，提高免疫細胞的活性，幫助身體對抗感染。但要避免過度運動，否則可能會讓身體過度疲勞，反而降低免疫力。

#充足睡眠，促進身體修復

睡眠是身體修復和增強免疫力的重要時刻，成年人每天應確保 7-8 小時的優質睡眠。睡眠不足會影響免疫系統的功能，使人體更容易受到病毒侵襲，提高感冒的風險。

▲▼「5個方法」讓你提升免疫力。（圖／Unsplash）

#維持良好衛生習慣

勤洗手、保持環境清潔、避免用手觸摸口鼻，這些簡單的習慣可以有效減少病毒和細菌的傳播。特別是在流感高峰期，養成良好的衛生習慣是預防感染的重要步驟。

#舒緩壓力，保持愉悅心情

長期壓力會影響免疫系統，使人體更容易生病。可以透過冥想、深呼吸、聽音樂或與朋友聊天來減少壓力，提高身心健康。當心情愉悅、壓力減少時，免疫系統也會更強大，降低感冒的風險。

關鍵字：

健康, 免疫力, 感冒, 飲食, 運動

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