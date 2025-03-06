懶人包／2025「摩卡慕斯」夯：多元風格交響曲　「大女主」風範全開！

▲2025「摩卡慕斯」夯：多元風格交響曲，「大女主」風範全開！ 。（圖／翻攝IG@miumiu、IG@chanelofficial、IG@newbottega、IG@chanelofficial）

記者王威智／綜合報導

2025年春夏，時尚不再是單一風格的獨角戲，綜觀時裝週能發現是多元元素的精彩交響曲。它既回歸自然本真，又大膽擁抱創新，在舒適與個性之間取得微妙平衡，為我們描繪出一幅充滿活力與想像力的時尚圖景。告別了前幾年的極簡主義和過度裝飾，本季的潮流更注重實用性與個性的融合，讓時尚回歸生活，成為表達自我的一種方式。

色彩趨勢：溫潤大地色與春日亮彩並存

2025 年春夏色彩趨勢呈現兩大極端：一邊是沉穩自然的「大地色系」，另一邊則是明亮活潑的「春日色調」。

1. 大地色系的延續與進化

專門開發和研究色彩機構PANTONE 2024 年度代表色「柔和蜜桃」的溫潤基調，今年在「美拉德風」的推動下，演變為 2025「摩卡慕斯色 (Mocha Mousse)」，帶著更濃郁的奶咖質感。這種溫暖的棕色調出現在 Prada、Max Mara 和 Bottega Veneta 的系列中，透過羊毛針織、亞麻西裝與絲質單品詮釋大地色的舒適氛圍。特別值得關注的是，它與其他中性色調（如燕麥色、深可可）混搭時，能創造出層次豐富的高級感。

2. 春日亮彩的俏皮碰撞

除了穩重的大地色，2025 年春夏也迎來更輕盈活潑的色彩浪潮，尤其以「晴空藍 (Sky Blue)」、「鵝羽黃 (Feather Yellow)」和「櫻桃緋紅 (Cherry Red)」為代表。

晴空藍：帶來清新透亮感，適合用在西裝外套、牛仔單品，Chanel 和 Stella McCartney 的系列展現了藍色的百搭魅力。

鵝羽黃：則像春日晨曦般柔和溫暖，Loewe 和 Jacquemus 運用在流線剪裁的禮服與寬鬆針織中，為時裝注入一絲詩意。

櫻桃緋紅：成為強烈吸睛的元素，無論是 Valentino 的晚禮服，還是 Miu Miu 的迷你裙，都展現出自信與張揚。

風格的碰撞與融合：運動、波西米亞與大女主力量的交匯，多元融合的趨勢

多元運動風依然強勢回歸，但不再是單一的運動裝備堆砌。它與其他風格巧妙融合，展現出別樣的時尚魅力。薄底運動鞋、輕便舒適的運動服飾依然是必備單品，但其搭配方式更加多元化。例如，Miu Miu的標誌性薄底運動鞋，可以搭配廓形西裝，也可以搭配飄逸的長裙，展現出運動與優雅的完美結合。Dior秀場上的泳衣搭配拳擊鞋，機車夾克搭配西褲等大膽嘗試，更是將運動風推向了一個新的高度，打破了傳統搭配的界限，展現出時尚的無限可能。

大女主風的持續火熱，彰顯了女性力量的崛起。Saint Laurent和BV等品牌打造的廓形西裝套裝，成為本季的潮流焦點。這些套裝不僅剪裁利落，更注重細節設計，展現出女性的獨立自信與強大氣場。不再是簡單的職業裝扮，大女主風格更注重細節與質感，透過面料、配飾等元素的巧妙運用，打造出既幹練又充滿女性魅力的造型。

波西米亞風則帶來一股自由奔放的氣息。彩色條紋、不規則剪裁、半透視面料等元素的運用，讓整體造型更加浪漫灑脫。波西米亞風格的服裝，不僅適合日常穿搭，也適合度假休閒，為生活增添一份輕鬆愉悅的氛圍。

單品細節的精雕細琢：條紋、背心與Maxi（超大號尺寸）包的時尚宣言

除了整體風格，一些單品也成為本季的時尚焦點。條紋元素不再局限於傳統的水手衫，而是透過不同的剪裁、面料和搭配方式，展現出多元化的時尚魅力。Ralph Lauren將條紋衫與上東區老錢風巧妙融合，Dior則用黑白條紋打造出動感十足的造型，展現出條紋元素的無限可能性。U型背心和波西米亞風彩色條紋等單品，也成為2025春夏的時尚主角。這些單品不僅舒適百搭，也極具設計感，可以輕鬆打造出各種風格的造型。

Maxi（超大號尺寸）包成為本季包包的流行趨勢。Dior的運動風老花側背包、Prada的流線型幾何單肩包等，都成為時尚達人的新寵。這些包包不僅容量大，也極具設計感，可以提升整體造型的時尚度。包掛的流行也延續了去年的趨勢，以不同的形式呈現，為包包增添更多個性化的元素。



鞋履的舒適與個性：芭蕾舞鞋、拳擊鞋與厚底繫帶鞋的完美融合

鞋履舒適性和個性化成為2025主要趨勢。Prada的芭蕾舞鞋、Dior的拳擊鞋、Chanel的厚底繫帶鞋等，都成為本季的時尚代表。這些鞋履不僅舒適度高，也極具設計感，為整體造型增添時尚亮點。

《Vogue》Runway編輯總監Nicole Phelps指出，這一季的時尚傳遞了一個重要訊息：「你不必放棄你的力量來展現女性魅力。」這種觀點與Muhammed Ali的名言「像蝴蝶一樣輕盈，像蜜蜂一樣刺痛」相呼應，強調了女性在展示柔美的同時，也可以保持內心的堅強和力量。

2025年春夏的時尚潮流是一個多元化、包容性的季節，鼓勵人們大膽嘗試，展現自我。這一季的時尚不僅僅是關於外在的美，更是內心力量的表達。無論你是追求舒適，還是渴望個性化的表達，都能在這個季節找到屬於自己的時尚風格。