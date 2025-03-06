肌膚其實是「親油性」！保養加點油更好吸收、抗老鎖水超有感

記者李薇／台北報導、攝影

台灣天氣炎熱容易出油出汗，不少人更是「聞油色變」，特別害怕油類帶給肌膚的負擔感，但其實肌膚表層的皮脂膜親油性，因此，擦帶有油份的保養品，其實更容易吸收，而且還有防止水分散失、促進其他成分吸收的效果，擔心有黏膩負擔的人，不妨可以挑選較為清爽、好吸收的單品，可以大幅改善不適問題，以下就分享多款肌膚必備好油保養，絕對能讓美肌效果大升級。

＃嬌蘭 皇家蜂王乳平衡油精華，50ml、售價5590元

皇家蜂王乳系列一直是嬌蘭入門必買，其質地與功效，用過真的回不去，其中，非常受到小蜂農喜愛的皇家蜂王乳平衡油精華，在2025年進行了全新的升級，比起過往質地更輕盈，精華配方更高效，除了經典的烏埃尚島黑蜂蜂蜜，更添加了全新2種：愛爾蘭康尼馬拉蜂蜜、挪威特勒格斯塔蜂蜜，這兩個地域純淨不受人類污染，同時具有獨特的生態系統，因此產生出來的蜂蜜對於肌膚養護效果更好，抗老以及保濕兩關鍵層面，都能獲得非常優秀的表現。

而過去質地就已經算是清爽的皇家蜂王乳平衡油精華，在滲透度的表現又有更升級的進化，非常水感絲滑的質地，讓人完全無法想像竟然是美容油，一抹高效能黃金微粒瞬間在肌膚綻放，全面啟動肌膚修護根源因子（MSCs），強化自我修護力，擁有緊緻逆齡的完美膚況。

＃朵法 金緻再生奢光精華水，150ml、售價2800元

「花梨木卸妝膏」一直都是朵法經典單品，宛如奶油感的質地，溶解彩妝超療癒，2025年此系列也迎來全新兩樣單品：奢光修護乳霜以及奢光精華水，其中，奢光精華水採用獨特的水與精油9：1的比例，在使用前混合搖晃均勻，可以感手到肌膚補水又保濕的潤透感，而且因為精油比例低，是初入油類保養很好上手的款式，採用天然植物萃取精油，氣味療癒又舒壓，而且完全不用擔心阻塞毛孔。

奢光精華水比起一般補水單品，更強調其抗老成分加好加滿，洛神花、玫瑰果、米糠、紫色千禧花、雪絨花、水仙球莖等多重抗氧化花萃，再搭配緊緻撫紋六胜肽，洗完臉之後直接倒在手心、輕拍上臉，可以迅速感覺到被植物萃取擁抱的奢華感，並且迅速吸收潤澤，上妝前使用還能讓妝感更貼膚。

