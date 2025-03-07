朴圭瑛雪白膚色成熱搜！大學就開始全臉擦眼霜、超愛芭蕾舞練出絕佳體態

▲朴圭瑛。（圖／取自lavieenbluu IG）

圖文／CTWANT

曾出演《雖然是精神病但沒關係》、《Sweet Home》、《絕世網紅》、《犬系戀人》、《魷魚遊戲2》的朴圭瑛不但有著令人激賞的演技，因主演多部Netflix劇集被稱為是「Netflix親女兒」。高冷空靈的氣質非常有識別度，近期「朴圭瑛雪白膚色」更受到韓女熱烈討論！趕快來看看她的保養、維持身材的方法都有哪些。

朴圭瑛保養方法：芭蕾舞練出絕佳體態

只要滑開朴圭瑛的IG不難發現她真的超級愛「芭蕾舞」，而芭蕾舞講究優美的姿勢、平衡和體態，同時芭蕾舞也是一種高強度運動，能消耗大量熱量並促進脂肪燃燒，對於維持身材線條很有幫助。

▲朴圭瑛熱愛芭蕾舞。（圖／取自lavieenbluu IG）

朴圭瑛保養方法：蔬菜棒取代零食

朴圭瑛不只一次分享過自己工作空檔會吃「綜合蔬菜棒」，像是芹菜棒、紅蘿蔔條、小黃瓜條、甜椒，而且沒有沾醬，這樣吃不但能攝取到各種蔬菜的營養素、膳食纖維，又比水果的熱量更低，保持低熱量之外還攝取到蔬菜豐富的維生素，難怪朴圭瑛的臉總是那麼白淨無瑕就像自帶反光板一樣超亮。

▲朴圭瑛工作空檔會吃綜合蔬菜棒。（圖／取自lavieenbluu IG）

朴圭瑛保養方法：大學就開始全臉擦眼霜

朴圭瑛分享無瑕肌膚的養成，最重要的就是「維持」，她對於正確的事有些小執著，例如：每天全臉擦AHC眼霜、多喝水不熬夜、堅持芭蕾及皮拉提斯，這些也造就朴圭瑛不科學的白皙彈潤的無齡肌。尤其因為自己很愛笑所以對於擦眼霜這件事情還滿執著的，而且她是從大學就開始擦，還會拿眼霜擦全臉。

▲朴圭瑛從大學就開始擦眼霜。（圖／取自lavieenbluu IG）

朴圭瑛保養方法：全身擦乳液

全身皮膚白到發亮的朴圭瑛也會定期去角質＋全身擦乳液，為的就是讓臉部跟身體零色差，而韓國女生也十分注重身體「膚色」保養所以保濕跟亮白乳液在韓國都賣得特別好。

▲朴圭瑛皮膚白到發亮。（圖／取自lavieenbluu IG）

朴圭瑛保養方法：擦添加「穀胱甘肽」成分的精華液

朴圭瑛分享身為演員，透亮無瑕的肌膚狀態能讓她在鏡頭前更加專業自信。她會塗抹添加「穀胱甘肽」成分的精華液，在早晚清潔步驟後從全臉到脖子都仔細擦上，因為拍戲有時會曬出斑點跟暗沉，還會密集塗抹在上面，以指腹畫圈直到吸收，通常使用3天後就會有明顯提亮，連續使用效果更好。

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