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《善意的競爭》惠利精品頭飾盤點！最愛Miu Miu髮夾、髮箍　加碼韓星同款

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文／美人圈

由李惠利主演的新劇《善意的競爭》，劇情講述比入學考試更激烈的生存競爭中，少女們之間發展出危險關係的懸疑驚悚劇。而今年30歲的惠利在劇中飾演貴氣的千金女高中生，更大展破格演出，上演19禁女女戀！本篇特別整理惠利在劇中佩戴的各種精品頭飾，並加碼盤點韓星愛用的同款精品頭飾，想在日常造型中低調展現貴氣感的女孩們，快往下參考看看！

《善意的競爭》惠利同款頭飾：Miu Miu 搪瓷金屬髮夾

Miu Miu在《善意的競爭》中出場次數相當高，首先是Miu Miu經典熱銷的搪瓷金屬髮夾，線條流暢飽滿，是許多人的精品髮飾入坑首選！惠利在劇中搭配的是高級的黑金配色款，和其深綠色的制服相呼應，增加不少奢華感。

▲惠利頭飾 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲Miu Miu搪瓷金屬髮夾，NT$12,000。（圖／IG@xplusu.series、Miu Miu）

《善意的競爭》惠利同款頭飾：Miu Miu 漆皮頭箍

在劇中出現的另一款Miu Miu單品則是漆皮頭箍。這款頭箍可以說是Miu Miu風格的必備配飾，結合大膽奪目的漆皮與經典字母標誌，為造型增添精緻的個人風格。另外，女團(G)I-DLE成員Minnie也曾戴過白色款，可見其在時尚圈、明星圈都深受歡迎。

▲惠利頭飾 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲Miu Miu漆皮頭箍，NT$18,000。（圖／IG@xplusu.series、@hyeri_0609、Miu Miu）

《善意的競爭》惠利同款頭飾：Louis Vuitton Outline 頭箍

惠利在劇中經常以頭箍為校服造型增加亮點，除了Miu Miu的漆皮頭箍，這款來自Louis Vuitton 2024秋冬時裝展系列的Outline頭箍也很適合用來打造貴氣甜美學生感，這款頭箍表面以Monogram帆布製成，配以精緻的皮革襯裡，除了經典耐看外也較不挑頭型。

▲惠利頭飾 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲Louis Vuitton Outline 頭箍，NT$19,200。（圖／IG@xplusu.series、Louis Vuitton）

《善意的競爭》惠利同款頭飾：CELINE 凱旋門老花頭箍

CELINE凱旋門老花頭箍也是惠利在劇中佩戴過的頭箍之一，低調的經典深色凱旋門老花，並印上品牌的Logo字樣，輕鬆就能展現出時尚又高級的感覺。搭配高馬尾髮型，也能讓整體造型更加年輕活潑。

▲惠利頭飾 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲CELINE 凱旋門老花髮箍。（圖／IG@hyeri_0609）

《善意的競爭》惠利同款頭飾：FENDI FF 棕色開合蝴蝶結髮夾

經典老花＋緞帶蝴蝶結＝高級貴氣＋甜美大小姐！這款來自FENDI的FF棕色開合蝴蝶結髮夾，為義大利製造，以真絲斜紋布製成，搭配沉穩內斂的棕色與菸草色調的FF品牌主題圖案，展現低調又經典的風格。在《善意的競爭》中，惠利以這款蝴蝶結髮夾搭配較為清純可愛的公主頭造型，相當甜美可愛，更有著滿滿的千金大小姐感！

▲惠利頭飾 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲FENDI FF 棕色開合蝴蝶結髮夾，NT$10,600。（圖／IG@xplusu.series、FENDI）

《善意的競爭》惠利同款頭飾：香奈兒 Chain CC Turnlock Hair Clip

有關注惠利的粉絲應該都知道，惠利私底下非常喜歡香奈兒，是個不折不扣的「香民」，在私服穿搭照中都能看到不少香奈兒的身影。身為資深香民的惠利，在劇中也很常佩戴香奈兒的Chain CC Turnlock Hair Clip髮夾，小小一隻就結合了品牌經典的雙C標誌、皮革穿鍊和珍珠元素，低調簡約卻又不失精緻。

▲惠利頭飾 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲香奈兒 Chain CC Turnlock Hair Clip，價格店洽。（圖／IG@xplusu.series、@hyeri_0609）

韓星同款頭飾：Prada 鉤織頭箍｜Karina、Sana同款

Prada的鉤織頭箍櫃上詢問度極高，aespa Karina、TWICE Sana等知名藝人都親自帶貨！頭箍外形經典，加厚設計大大增加搶眼度，且仿拉菲草紗線流露夏日氣息，綴以的搪瓷金屬三角標誌彰顯身份，配色選擇很多，戴起來很可愛，難怪韓星們都愛不釋手。

▲惠利頭飾 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲Prada 鉤織頭箍，NT$20,000。（圖／IG@katarinabluu、@twicetagram、Prada）

韓星同款頭飾：Miu Miu 漆皮髮夾｜Momo同款

Miu Miu近年來到底有多受歡迎？不只惠利在《善意的競爭》中多次配戴，女團TWICE成員Momo也曬過Miu Miu的白色漆皮髮夾，可見其人氣有多高！光澤感漆皮面料搭載浮雕金屬Miu Miu印字標誌，簡單又很討喜。

▲惠利頭飾 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲Miu Miu 漆皮髮夾，NT$14,500。（圖／IG@momo、Miu Miu）

韓星同款頭飾：Miu Miu 編織布料頭巾｜張員瑛同款

而身為Miu Miu品牌大使的IVE成員張員瑛，除了多次露出Miu Miu包款，也配戴過不少他們家的各類頭飾。其中Miu Miu的編織布料頭巾，設計輕淡自然，又富夏季氣息，突顯其裝飾主題。金屬印字標誌透過這件配飾引人注目，為其造型設計增添標誌性特質。

▲惠利頭飾 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲Miu Miu 編織布料頭巾，NT$19,000。（圖／IG@for_everyoung10、Miu Miu）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 善意的競爭, 惠利, 頭飾, 精品, 髮夾, 髮箍, MIU MIU, CHANEL, PRADA, LV

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