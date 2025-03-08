fb ig video ETtoday search mobile

提升香水CP值4大技巧！不摩擦、搭身體乳更持久

>

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

在物價節節升高的現在，高CP值已經成為許多人生活的重要指標；不僅買的東西要物超所值，使用的場合跟方式，也都要精挑細選，針對平時使用香水的方式，整理幾個重要的關鍵絕對要知道，只要噴對地方、正確使用，就可以讓香氣更加持久。

嬌蘭,DIPTYQUE,香水,香氛,。（圖／品牌提供）

【香水持久技巧】

1.噴在血管明顯處

像是手腕內側、手肘內側、膝蓋後方的位置，都是血管比較明顯的位置，通常這些地方體溫高，可以讓香氣自然地散發出去，另外，這些地方通常也比較不容易與外在物品接觸，香氣可以更加持久。

2.噴在脖子正前方

大多數噴香的人都會噴在鎖骨的位置，但比起這裡噴在脖子正前方更好，可以讓香氣更加持久。

3.絕對不要摩擦

很多人噴香水之後，都會雙手交疊摩擦，其實這樣很容易讓香氣揮發得更快，而且也會破壞原本的香氣結構。

4.搭配身體乳香氣更持久

許多女生都有擦身體乳的習慣，建議在購買香水的時候，可以挑選同香氣的身體乳，全身擦了之後，不但可以滋養肌膚，同時也能作為打底，再噴上香水，能讓香氣更加持久。

【推薦單品】

＃嬌蘭 花草水語夏沁玫瑰淡香水，75ml、售價4340元

嬌蘭,DIPTYQUE,香水,香氛,。（圖／品牌提供）

嬌蘭,DIPTYQUE,香水,香氛,。（圖／品牌提供）

聞到好的香味會讓人感受到愉悅的心情，嬌蘭調香師戴芬·潔克（Delphine Jelk）接受過芳香學訓練，發現夏沁玫瑰淡香水能為情緒價值帶來的正面影響，這支以女性接受度極高的玫瑰為靈魂，結合小黃瓜清新的香氣，以及薄荷帶有水波的涼感，是一款充滿浪漫氛圍同時又很適合夏季的「降溫系香水」。

＃DIPTYQUE 2025限量爵夢淡香精，30ml、售價3400元

嬌蘭,DIPTYQUE,香水,香氛,。（圖／品牌提供）

濃縮巴黎夜生活精華的經典爵士樂俱樂部Orphéon與1961年創立的Diptyque品牌旗艦店毗鄰而居，三位創辦人經常到此與好友相聚或是享受放鬆時光，因此，爵夢淡香精應運而生，俱樂部內人聲鼎沸的交談聲，淡淡琴酒香氣瀰漫在空氣之中，昏暗空間的迷醉氛圍，運用雪松木、東加豆、茉莉與杜松子，打造出品牌熱銷第一名的迷幻氣味。

關鍵字：

嬌蘭, DIPTYQUE, 香水, 香氛

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

料理狂人巧遇安成宰　網友：好像我休假遇到主管XD

熱門文章

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

ET Fashion

推薦閱讀

排隊瘋搶的「美津濃跑鞋」炒賣價破萬　台灣發售情況曝「賣完不補」

排隊瘋搶的「美津濃跑鞋」炒賣價破萬　台灣發售情況曝「賣完不補」

Lisa與姊妹淘逛LV血拼　名牌包被爆紅哭娃公仔佔據

Lisa與姊妹淘逛LV血拼　名牌包被爆紅哭娃公仔佔據

婚後黏人忠誠的三大星座男！TOP 1對老婆體貼又溫柔　把家庭放首位

婚後黏人忠誠的三大星座男！TOP 1對老婆體貼又溫柔　把家庭放首位

林心如穿白長靴現身機場　飛巴黎見證GIVENCHY新設計師首秀 王淨自曝「很久沒長粉刺了」　保養品會和男友交換用 先看到人臉還是蛋殼？測試最深層真實的自己 長期熬夜增加猝死機率！「6個方法」教你養成早睡習慣 最迷信的三大星座！TOP 1把占卜當心靈寄託　用來逃避現實 萬寶龍致敬法拉利創辦人　亮黃筆具輪廓源自奪冠賽車 助眠超管用！營養師曝「高鎂食物排行榜」　堅果種子類排名第一

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面