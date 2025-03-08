提升香水CP值4大技巧！不摩擦、搭身體乳更持久

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

在物價節節升高的現在，高CP值已經成為許多人生活的重要指標；不僅買的東西要物超所值，使用的場合跟方式，也都要精挑細選，針對平時使用香水的方式，整理幾個重要的關鍵絕對要知道，只要噴對地方、正確使用，就可以讓香氣更加持久。

【香水持久技巧】

1.噴在血管明顯處

像是手腕內側、手肘內側、膝蓋後方的位置，都是血管比較明顯的位置，通常這些地方體溫高，可以讓香氣自然地散發出去，另外，這些地方通常也比較不容易與外在物品接觸，香氣可以更加持久。

2.噴在脖子正前方

大多數噴香的人都會噴在鎖骨的位置，但比起這裡噴在脖子正前方更好，可以讓香氣更加持久。

3.絕對不要摩擦

很多人噴香水之後，都會雙手交疊摩擦，其實這樣很容易讓香氣揮發得更快，而且也會破壞原本的香氣結構。

4.搭配身體乳香氣更持久

許多女生都有擦身體乳的習慣，建議在購買香水的時候，可以挑選同香氣的身體乳，全身擦了之後，不但可以滋養肌膚，同時也能作為打底，再噴上香水，能讓香氣更加持久。

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