用眼神就能勾走對方的心！「釣神」Sana維持45公斤的減肥秘訣

▲TWICE Sana。（圖／取自m.by__sana IG，下同）

圖文／CTWANT

韓國女子組合TWICE的日本籍成員Sana被南韓網友稱為「釣神」，意思類似於台灣的「宅男女神」，指用幾個眼神就能立刻迷倒粉絲的意思，連綜藝男神金珍映DEX都為她心動不已，DEX看到Sana時從臉紅到耳朵讓網友都覺得很驚奇，DEX平常超穩只有遇到女神才會害羞。而Sana從出道時的圓圓臉靠努力瘦到45公斤，變成零死角美女，趕快來看看她的減肥方法？

TWICE Sana 減肥方法：睡覺前穿壓力襪、重要工作前要先泡澡

Sana分享自己是容易水腫體質，所以隔天有工作的話她前一天就會穿小腿襪來避免隔天水腫，然後在工作前泡澡幫助流汗加強血液循環、新陳代謝。

TWICE Sana 減肥方法：晚餐早點吃完

Sana建議想減肥的女生晚飯可以早點吃、不要吃宵夜，否則會胖很快。晚餐早點吃的話能讓身體有更多時間可以消耗，不容易囤積在小腹、臀部等位置。

TWICE Sana 減肥方法：不愛運動但會做皮拉提斯

Sana說自己也不是特別愛運動的人，但會靠按摩跟做皮拉提斯來幫助維持身體線條，而且皮拉提斯對身材雕塑很有幫助。

TWICE Sana 減肥方法：多吃抗氧化、健康的食物

Sana也曾為了工作靠節食瘦下來，但現在她會找到飲食平衡的方式，比如晚餐早點吃、多吃健康的食物像是覆盆子、藍莓、優格、麥片、香蕉、堅果...等，而且搭配無糖優格變成一碗營養價值超高的食物很有飽足感。

TWICE Sana 減肥方法：少喝含糖飲料

有時候會有想喝飲料的慾望，但Sana找到可替代又不發胖的方法就是用果醋搭配氣泡水，這樣既有喝飲料的感覺又不容易胖，而且果醋也可以換口味並對於腸胃蠕動也不錯的效果。

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