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BALLY創意總監無預警跳槽Jil Sander！上周才完成大秀立刻離職走人

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記者鮑璿安／綜合報導

時尚圈人事異動未完，BALLY創意總監Simone Bellotti閃電離職，完美接棒Jil Sander剛卸任的創意總監雙人組Luke Meier和 Lucie Meier，這一跳槽也讓人出乎意料，共同期待Simone Bellotti的出眾才華會與Jil Sander產生何種奇妙的化學變化。

Simone Bellotti自2023年6月加入BALLY，當時為了接棒前設計師Rhuigi Villaseñor，而他不斷為百年老牌BALLY注入新意，不僅以龐克風格重塑悠久基因，讓品牌除了鞋履之外，在服飾和包款上都更具看點，也趨向年輕化。其實他的資歷也非常充實，在義大利歷史最悠久的時尚學院 Istituto Secoli 完成學業後，曾在Gucci佛羅倫薩和羅馬的設計工作室工作長達16年，也在Dolce & Gabbana、Bottega Venetta 和 Gianfranco Ferre 工作過。

▲▼Jil Sander 。（圖／翻攝自IG）

▲Jil Sander創意總監Simone Bellott 上任。（示意圖／翻攝自IG）

而Simone Bellotti在上周米蘭時裝周交出最終2025秋冬系列的成績單，接下來他全新身分是Jil Sander創意總監，Simone Bellotti也在聲明中提到，「我非常榮幸能夠加入 Jil Sander，這家歷史悠久的品牌以其獨特的方式和強烈的個性創造了一種新的美學，並且一直對設計界產生著重大影響。」

關鍵字：

人事異動, SimoneBellotti, JilSander, BALLY

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