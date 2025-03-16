2025「乳霜推薦」15款　從高效抗老、保濕修護、美白通通有

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

「乳霜」是不少人保養不可或缺的最後一步，2025年同樣也許多厲害新品推出，從抗老、修護、美白通通有，一起來看看！

抗老緊緻



ELEMIS愛莉美海洋膠原超時空逆時賦活霜

來自英國的ELEMIS將專櫃品牌第一個加入植物外泌體成分的「海洋膠原超時空逆時賦活霜」引進台灣。

備受矚目的薑黃外泌體萃取內含薑黃素及植物活性成分，可深度修護發揮抗老力。還結合經典明星成分再升級的粉紅團扇藻PRO分子更小，能強化肌膚對抗環境壓力的防護力，並提供深層持久的保濕效果。

再搭配有「植物肉毒素」之稱的千日菊萃取，同步提升緊緻彈性，瓦解外在壓力帶來的老化損傷，讓青春美肌定格在最佳狀態。

ELEMIS更精選9種天然植物萃取精油，為這款乳霜打造出清新明亮的香氛，由真正薰衣草以及寬葉薰衣草帶來寧靜舒緩；天竺葵、尤加利、洋甘菊、薄荷、甜橙與檸檬則是清新而提神；最後再以丁香的溫潤為整體增添一絲暖意。

RéVive 4D水光真凝霜



4D水光真精華一上市就好評不斷，RéVive再接再厲推出「4D水光真凝霜」。

先以4D玻尿酸也就是4種不同大小的玻尿酸組成立體鎖水網，提升肌膚水合狀態並深入肌底儲水，填補缺水空隙，澎彈肌膚。還有叉珊藻精萃、山藥精萃修護表皮屏障，防止水分流失。

另一方面還以品牌核心科技獨創複合新生胜肽與菸鹼醯胺提供肌膚所需養分並溫和促進更新，預防肌膚老化。

最後搭配由頂尖生物發酵技術製成的7胜肽益生菌複合精萃、酵母精萃幫助肌膚表層菌叢平衡，還能幫助減緩膚況。4D水光真凝霜早晚都可以使用，妝前使用也不會與後續化妝品打架，補水、保濕、舒敏一瓶搞定。

蘭蔻絕對完美永生玫瑰逆齡乳霜



全新「永生玫瑰霜」絕對完美永生玫瑰逆齡乳霜，靈感源自PDRN注射，PDRN是一種由多個去氧核糖核苷酸單元組成的生物分子，注射到皮膚內部可觸發自然修復機制。

蘭蔻這次則主打以塗擦取代注射，推出美容界第一瓶PDRN頂級乳霜，從鑽研許久的玫瑰花瓣中淬鍊出植物性的PDRN（Absolue PDRN），每2500片玫瑰花瓣才能凝鍊出1克，持續為肌膚注入能量，並活化肌膚青春能量源的表現。

加上原本就有的永生修護極萃分子™啟動肌膚能量調節、普拉斯鏈™（Pro-Xylane™）重塑肌膚彈嫩飽滿度。

質地上同樣講究。蘭蔻透過尖端技術，維持頂級玫瑰霜最迷人的一抹瞬化質地，乳霜擦上肌膚迅速轉換為玫瑰精萃油，最後化為玫瑰蜜膜輕盈包覆肌膚。

DARPHIN朵法奢光修護乳霜



DARPHIN朵法深受好評的金緻再生系列推出「胜肽小金霜」奢光修護乳霜，主打使用了激活蛋白修復科技，靈感來自於原生肌膚天然脂質結構，能保護活性成分且高效輸送營養，有效激活肌底年輕關鍵因子，短時間達到內修護，外鞏固防護。

成分中則以洛神花、玫瑰果Ｘ米糠、紫色千禧花、雪絨花、水仙球莖等珍稀花萃，結合撫紋六胜肽，讓肌膚煥活年輕緊澎亮。

CHANEL香奈兒1號紅色山茶花活能凝霜



香奈兒研究發現紅色山茶花的賦活能量，富含高濃度多酚（原兒茶酸），可有效對抗衰老的第一階段，包括提振肌膚活力、阻絕外在壓力，守護年輕肌齡，還有寡胜肽成分刺激肌膚煥活新生光采。

2025年，香奈兒1號紅色山茶花系列再推出新品「紅色山茶花活能凝霜」富含紅色山茶花萃取和山茶花神經醯胺，可恢復肌膚彈性，同時鞏固肌膚防護屏障，守住年輕光采。柔滑輕盈的質地可迅速改善肌膚老化現象，長期使用效果更加顯著。

同步推出香奈兒1號紅色山茶花活能按摩板，專為1號紅色山茶花保養程序打造，提升保養效果。1號紅色山茶花活能按摩板85%以上由生物基材料製成，包括源自FSC認證供應鏈網路的山茶花種子外殼和木屑副產物。束口收納袋亦由經GOTS認證之有機棉製成。

資生堂國際櫃激抗痕亮采緊緻精雕霜



資生堂實驗室在日本山形縣發現了充滿生命力的花朵「東方緋紅花」，並與慶應大學合作找出珍稀緋紅花緊緻活萃™，之後更反覆研究並研發出獨家輪廓精雕科技能通過雙倍的濃縮成分來雕塑肌膚紋理，像是幫臉部線條訓練核心般。

這次推出的激抗痕亮采緊緻精雕霜就擁有珍稀緋紅花緊緻活萃™，蘊含充沛的能量成分腺苷（adenosine），可讓肌膚由內而外補充能量，恢復肌膚彈性。搭配輪廓精雕科技更快速高效地精雕下顎線及側臉輪廓。

寶拉珍選高效胜肽膠原緊緻霜



寶拉珍選2025年推出胜肽系列產品高效胜肽膠原緊緻霜、高效胜肽膠原潤唇精華，以「胜肽」為主成分，為肌膚修復、幫助肌膚保水平衡，同時幫助改善紋路、細紋與維持肌膚彈性，持續使用可有效維持肌膚健康、長效保濕並全臉散發粉嫩健康光澤，也為無法使用維他命A的敏弱肌提供替代抗老保養配方。

高效胜肽膠原緊緻霜是寶拉珍選第一支胜肽凝霜，產品結合3種胜肽（寡肽-1、十三胜肽-1、六胜肽）和蘋果萃取，打造澎彈蘋果肌。還有角鯊烷和六胜肽，使肌膚油水平衡。

而產品關鍵的無油配方，讓此款凝霜質地輕盈、一抹化水，清爽貼膚質地更可以做為妝前乳使用。

伊麗莎白雅頓艾地苯高效煥顏抗老乳霜



近幾年全球抗老保養正在年輕化，保養趨勢也同步重視肌膚「抗糖老化」，伊麗莎白雅頓這次推出艾地苯高效煥顏抗老乳霜（小名音波霜），除了經典抗老成分艾地苯，更強調加入抗糖老化明星成分肌肽，減少肌膚因糖化引起的老化現象。

艾地苯可增強肌膚屏障，並抵禦和保護肌膚不受環境傷害。偕同革命性成分肌肽，能促進強化膠原蛋白偕同作用，另外還有大米肽使肌膚平滑細緻。肌肽、大米肽和艾地苯三大成分聯手能強化肌底，抵禦初老化跡象，提升肌膚彈性和緊實度。

乳霜質地設計宛如清爽的冰淇淋，溫和好吸收，敏感肌也適用，使用後明顯煥發年輕活力。真空按壓式設計更能確保每滴乳霜在使用時都新鮮有效。

BENEFIQUE碧麗妃紅玉恆潤修護膜力霜



有別於一般的乳霜單層封存技術只能釋放2-3小時，BENEFIQUE碧麗妃這次紅玉恆潤修護膜力霜主打搭載高效談潤雙膜科技，將植萃抗老能量完整封存，整晚穩定釋放。

當中則使用薔薇果、雪絨花萃取自最高活性瞬間的植萃配方，每一滴皆蘊含豐沛的天然能量，破解受損老化根源，重啟年輕澎彈因子，使肌膚暗沉不再、光澤澎彈立現。

巴黎萊雅活力緊緻專研抗皺修護乳霜



巴黎萊雅活力緊緻專研抗皺修護乳霜暱稱「A醇PRO小臉霜」一罐就蘊含A醇PRO、緊緻胜肽、維他命C精華三大抗老成分，訴求能一罐解決鬆垮、皺紋、暗沉等老化問題。

巴黎萊雅更採用獨家科技，將每一滴A醇PRO穩定封存，確保塗抹時能深入肌底，精準釋放抗老能量，讓抗皺撫紋的效果更強大。更同時達到「一瓶早C晚A」的保養概念，A醇PRO與維他命C的黃金組合能強化續航力，更可提升保養功效。還添加緊緻胜肽，強力對抗地心引力。乳酪般絲滑輕盈質地，更能一抹瞬間吸收。

修護安撫



貝膚黛瑪超級28膠原修復霜

BIODERMA法國貝膚黛瑪經40年肌膚微生態科研，針對肌膚修復研發的Cicabio超級修復系列，順應肌膚修復四大關鍵：修復、舒緩、強化與保濕，推出超級28膠原修復霜（暱稱28膠原霜）。

28膠原霜以獨創的肌活膠原舒痕科技深入肌底，修復肌膚瑕疵，包括泛紅脫屑、乾燥搔癢、肌膚瑕疵、特殊美容後的痕跡，甚至是老化所引起魚尾紋、細紋、法令紋等紋路問題。而對於第二關鍵舒緩，因肌膚修復期間，容易反覆發癢不適，超級28膠原修復霜以仿生技術，研發「啡肽舒緩修復專利」，透過模擬肌膚原有的舒緩因子，極效舒緩穩膚，避免因反覆搔抓降低修復效率。

另外還有DAF™ 肌膚仿生修護專利，透過肌膚微生物菌落群，協同作用減緩不適反應，強化屏障防禦。對於修復的最後關鍵保濕，超級28膠原修復霜以四大植萃滋養成分，包含角鯊烷、油菜籽油、荷荷芭油與乳油木果脂，強效保濕鎖水，提供肌膚長效修復所需成分，並深度滋潤柔嫩，讓肌膚重回光滑細緻。

德卡多重維他命超能乳霜



dermalogica德卡推出壓力肌救星「多重維他命超能乳霜」，主打一抹高效幫肌膚減壓。

多重維他命系列原本就擁有多達五種維他命，包括超能ACE複合物、維他命原B5複合物、維他命F，能抗蠟黃、抗老化並使肌膚紋理平滑，宛如「肌膚吃的高效能綜合維他命」。

這次多重維他命超能乳霜中又多了「維他命B3（菸鹼醯胺）」，能促進肌膚生成神經醯胺和脂質，增強肌膚屏障健康，還能淡化色素沉澱。搭配蝦紅素，高保濕能力能提升肌膚質地與彈性，幫助改善細紋和皺紋，也有助於保護肌膚免受外在環境傷害。兩大成分強強聯手，加上彈性胜肽複合物幫助減少疲勞、巨型浮萍萃取物幫助維持肌膚含水量，還有原有的維他命成分加乘助攻，讓多重維他命超能乳霜發揮超越一般乳霜的超能力，擊退環境壓力源、找回好膚況。

Kiehl's冰河舒敏修護霜



Kiehl’s契爾氏冰河舒敏修護霜全新升級，強調質地更輕、保濕力更長、修護力更快，強化肌膚屏障。

當中一樣擁有三重舒敏修護配方，包括冰河醣蛋白飆速補水，解決乾燥困擾讓；神經醯胺PRO，從肌膚表層到深層進行三層鎖水；角鯊烷濃度提升50%，迅速強化肌膚屏障，讓肌膚持續穩定在最佳狀態。

同時採用不致粉刺的溫和配方，不含酒精、香精以及PARABEN防腐劑。

同場加映：Sisley植物舒緩修復精華乳



Sisley推出全新「植物舒緩修復精華乳」，採用全新關鍵植萃成分，直擊敏弱肌根源，減緩肌膚對於外來刺激的過度反應,，舒緩敏弱現象並擊退泛紅，重建強化肌膚屏障。

包括黃金海藻萃取物、鼠李糖多醣減緩肌膚對於外在刺激的過度反應；日本麥門冬萃取、法國李子核仁油、乳木果油強化皮脂的修護。從內到外展現出自然光澤與舒適感，實現肌膚健康與穩定。

美白亮膚



雅詩蘭黛年輕無敵亮白淡斑膠原霜

專為老化暗沉及斑點肌設計。

雅詩蘭黛專業科學實驗室最新研究發現兩大老化暗沉元兇：脂褐素、糖化反應。脂褐素是指隨年齡增長，肌膚衰老後即會產生褐黃色斑點，年輕族群也可能因保養不當而提早浮現斑點。糖化反應則是當飲食攝入過多糖分，多餘糖分便會和蛋白質結合，導致肌膚暗黃無光，甚至導致肌膚彈性下降，造成更顯著的衰老現象。

年輕無敵亮白淡斑膠原霜這次就利用了火棘果萃取、極效仙人掌精萃及維他命C，針對暗沉老化因子作用，達到阻斷Ｘ預防Ｘ抑制全面抗黑效果。

還有年輕無敵膠原系列經典成分奇蹟辣木生命精萃，不僅全方位滋養肌膚，更能與膠原協同激活科技，從肌底打造澎彈緊緻感。

同步推出年輕無敵亮白淡斑水凝乳，質地更清爽，讓不同膚質都能選擇更適合自己膚況需求的產品。

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