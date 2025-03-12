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內心開始有5種想法　代表很可能越活越廢

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▲職場,上班,穿衣,同事,辦公室。（圖／unsplash）

▲人生的際遇是由一連串的小事、行為與個性組成的。（圖／pexels、unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

一個人的人生際遇、或是以後可能變成什麼樣的人，有部分的原因除了個性之外，自己對於生活中領悟的想法，也可能改變自己的生活，人生的成功很少取決在一、兩次的機會，失敗也不會只在一次性的失誤，多半都是日積月累而成，每一次的選擇都可能影響一點點，然而幾種思維，卻可能讓人越活越廢。

▲職場,上班,穿衣,同事,辦公室。（圖／unsplash）

懶得去驗證成見
一個人很難沒有成見，對一件事情的判斷，很自然的是來自生活的累積，但我們時常忘記判斷並非是事實，懶惰去驗證、收集資訊，只是一昧的告訴自己「他一定是這樣」、「這件事就是這樣」、「我想的不會有錯」，這種「不想這麼麻煩」的態度就會帶領我們走向錯誤的選擇，找出客觀的事實再下判斷，尤其是對重要的決策。

▲心靈,好友,女性,聚會,生活,心靈雞湯,朋友。（圖／unplash）

不去思考變數、未來
很多人都依賴著「船到橋頭自然直」、「計劃趕不上變化」的態度在過生活，只看眼前一步卻不想後續，會讓整個人生規劃充滿更多變數，等同你在跟自己賭運氣，變數確實一直存在，但不是也不見為淨，思考一下可能發生的幾個情況，準備一下應對方式，不用太過緊張成控制狂或完美主義者，但也不能什麼都不準備，例如30歲可以思考一下，20年後你想做什麼？還會想做這份工作嗎？

▲▼上班,職場,同事,工作,辦公室,社畜,員工。（圖／取自免費圖庫xframe）

過分小心
害怕做決定，永遠是一種憾事，已經準備充足了、所以資料都完成了、一切情況都設想到了，就是無法在最後一刻下決定，失去勇氣就什麼都做不了，害怕失敗不繼續往前走，就是等著腐爛。

▲女性,職場,生存法則,。（圖／pexels）

總是依賴別人下指令
有一種人是跟隨者，他們無法自己下指定，因為不想擔責任，但要別人下指令就要花時間等待，變成對方在掌控你的人生，其實有時不僅是不想擔責任，也是懶得去思考，成習慣之後，反而會荼毒自己的生存能力。

▲▼職場必修的「5技巧」。（圖／Unsplash）

對於自身領域，沒有累積知識的意願
許多人會迷失在管理一詞裡，不會英文，就找個可以說英文的助理，不了解電腦，就叫工程師來做就好，我只要會「管理」，就可以搞定一切，然而若在自身領域沒有深化的動力，遲早會被自己吞蝕，專業放在別人身上，怎知對方不會騙你？或對方拿翹要離開怎麼辦？即便找到值得信賴的人，沒有概念要如何下指令？遲早對方也會因為錯誤方向稿的筋疲力盡而離開。

關鍵字：

思維模式, 人生際遇, 成功, 失敗, 依賴

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