盤點泡腳「6個好處」　每天15分鐘改善淺眠、失眠超有效

▲溫熱水泡腳好處多。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

家裡沒有浴缸能夠泡澡，那麼不妨試試泡腳吧！泡腳有許多好處，無論是養生、放鬆還是促進血液循環，都是很受歡迎的保健方法。盤點泡腳6大好處，另外也提醒孕婦、高血壓、糖尿病或心血管疾病患者，泡腳前應先諮詢醫師較安心。

#促進血液循環

泡腳可以幫助擴張血管，提升血液循環，減少手腳冰冷的情況，特別適合冬天或末梢循環不佳的人。

#緩解疲勞與壓力

熱水泡腳能放鬆腳部肌肉，減輕腿部疲勞，並促進全身放鬆，有助於舒緩壓力與改善睡眠品質。

#改善睡眠品質

泡腳有助於平衡自律神經，使身體進入放鬆狀態，幫助入睡，對於失眠或淺眠的人特別有效。可以加薰衣草或艾草來增強效果。

#促進新陳代謝

熱水刺激足底穴位，提升代謝，有助於排汗與排毒，對於改善體內循環與減重有一定的幫助。

#緩解經痛與寒性體質

女性若經期容易受寒或經痛，泡腳能幫助溫暖子宮，減輕疼痛，建議可加薑片促進活血效果。

#幫助緩解感冒症狀

感冒初期泡腳可以幫助發汗，緩解鼻塞、頭痛等不適，特別是加點生薑或艾草，有助於驅寒。

泡腳也有幾點需要留意，首先水溫建議以38-42°C為佳，過熱可能燙傷皮膚，過冷效果不明顯，泡腳時間約控制在15-20分鐘，太長容易造成心臟負擔，另外飯後也不宜立即泡腳：容易影響消化，建議飯後1小時再泡。