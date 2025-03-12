洗臉是養成好膚質關鍵 　春季「5款潔顏單品」推薦

▲洗臉步驟務必確實，才能讓後續保養有感。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

想要擁有好膚質，第一步就是要從清潔開始，臉部洗淨後，後續的保養品才能被肌膚吸收，別覺得洗臉很無聊，挑對適合自己潔顏產品以及洗好臉才是打開美肌的開關。



▲KOSE 雪肌精 澄白薏透洗顏霜，130g，480元。

具有保養效果的極細緻濃密泡沫能夠快速起泡，有助於促進角質更新代謝，提升肌膚純淨度，進而穩定肌膚，洗後肌膚不緊繃，打造澄澈純淨的健康肌膚。

▲LUSH 百里香清爽潔面霜，1,000元。

蜂蜜和蘋果汁的經典組合，讓你在塗抹時感到滋養，洗淨後清爽舒緩！這潔面霜適合較為粗糙或瑕疵肌膚使用，或是容易出油或長期承受壓力的肌膚，讓臉蛋保持清新透亮。

▲Shu uemura 黑米精萃潔顏乳，125ml，1,480元。

採用珍稀黑米與頂級黑碳成分，讓你在日常清潔時輕鬆帶走油脂及毛孔髒污，還能溫和淨化毛孔，讓肌膚更加保濕清爽。

▲歐舒丹 白皇后光蘊透白潔面慕絲霜，150ml，1,340元。

內含繡線菊濃萃，幫助抑制並淡化黑色素；β-葡聚醣則有助於穩定水分並舒緩肌膚；角質調理酵素促進角質代謝，富有彈性、綿密豐盈的泡沫，輕柔按摩可有效刺激肌膚微循環，使膚色細緻明亮。

★洗臉小工具推薦

▲NUEVA 泡芙刷，1,490元。

想要洗得更乾淨，就利用洗臉小道具來幫忙，由2000根0.2mm極細矽膠刷毛組成，可深入清潔毛孔，採用AirPuff™ 泡芙氣墊設計，能自由調節氣墊澎度，控制刷毛與肌膚接觸的力道，完美服貼各種臉型死角，精確清除鼻翼、髮鬢等細節部位殘留的污垢及殘妝。