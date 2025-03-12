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最近頭腦昏沉、記憶力變差？「6個方法」教你改善腦霧症狀

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▲▼「5個方法」教你改善腦霧症狀。（圖／Unsplash）

▲充足睡眠能能降低腦霧發生頻率。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

有時候頭腦感到模糊不清，無法正常思考，甚至是完成日常工作，以上現象被稱為腦霧。造成腦霧的原因很多，包括壓力、睡眠不足...等，想要改善腦霧，建議從生活習慣下手，但若症狀持續或嚴重影響日常生活，建議尋求專業醫療幫助。

#多喝水

多喝水可以改善腦霧，因為水分在大腦運作中扮演關鍵角色，缺水時，大腦的血流量會減少，影響專注力、記憶力和整體思考能力。

#充足睡眠

睡眠質量對大腦功能至關重要。每晚保證7到9小時的睡眠，並建立規律的作息時間有助於大腦的恢復與修復。改善睡眠習慣可以大幅減少腦霧的發生。

▲▼「5個方法」教你改善腦霧症狀。（圖／Unsplash）

#營養均衡的飲食

飲食與腦部健康息息相關。要避免高糖、高加工食品，選擇富含抗氧化劑、健康脂肪、蛋白質和複合碳水化合物的食物，如藍莓、菠菜、堅果、魚類等。這些食物能提供大腦所需的營養，並有助於增強記憶力和專注力。

#釋放壓力

壓力是造成腦霧的主要原因之一。適當的壓力管理能有效減輕腦霧的症狀。可透過冥想、深呼吸練習、瑜伽等方式來放鬆身心，並養成有規律的放鬆時間。

▲▼「5個方法」教你改善腦霧症狀。（圖／Unsplash）

#適當運動

運動不僅有助於促進血液循環，還能改善腦部的氧氣和養分供應。每天進行適量的運動，如快走、瑜伽或有氧運動，有助於提高注意力和專注力。

#適量補充維生素與營養素

腦霧可能與維生素缺乏有關，如維生素D、B群維生素及Omega-3脂肪酸。這些營養素對維持腦部健康和提升認知功能有很大幫助。可以通過飲食或補充劑來獲得這些營養素。
 

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