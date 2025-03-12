金裕貞一下御姐、一下可愛　親密自拍「小粉紅」被問爆

記者李薇／台北報導 圖／you_r_love IG、sooyaaa__ IG

童星出身的金裕貞越大越漂亮，變得極有女人味，同時也出演許多優秀作品，最近在個人IG也很活躍，常PO出私下日常跟粉絲分享，日前她身穿一套絕美的白色V領洋裝，並用鑽石細鍊打造精緻奢華氛圍，雖然穿搭較為大人感，但自拍的時候還不忘拿出超Y2K的可愛掛飾，簡直就是童心未泯。

金裕貞穿上精緻的華服，仔細看腰間竟然掛著一個超可愛的粉紅色吊飾，像極了時下年輕人喜愛把公仔或是時髦配件搭配上身，展現自我個性，當然也不免俗要自拍一下，紀念生活日常，許多粉絲看到也都狂敲碗想要同款，貼文突破150萬人按讚。

這款被詢問到爆的單品，出自BOBBI BROWN為全新晶鑽釉光水唇膏所打造的小配件，大寫B的英文字剛剛好可以放進一支唇膏，掛在包包或是身上，簡直就像是小飾品，隨身攜帶也很方便，尤其是#Dragon Fruit色號更是拿下韓國熱賣冠軍，台灣則是全通路購買任2唇膏（含1水唇膏）即可擁有，但是限量贈送。

同樣是限量的明星同款，當然不能錯過「迪奧小公主」Jisoo在時尚秀台上補妝的粉紅氣墊，漆皮質感的超完美氣墊散發淡淡粉色，不僅質感滿分，仙氣也是爆棚，非常適合公主系女孩擁有，與Lady Dior同樣的經典籐格紋，更象徵品牌具有代表性的圖騰設計。