時髦又有性能！專業跑鞋推薦　Nike Air Superfly回歸、陳庭妮全馬同款

▲專業跑鞋推薦。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

無論是跑步新手，還是熱愛且享受跑步快感的專業跑者，追求舒適與平衡，一雙頂級性能的鞋款當然不可少，除此之外還要搭配時髦亮眼的外型，才能釋放出更強烈的運動量能！這次就來分享幫助突破極限、增強運動效能的專業跑鞋推薦，無論是New Balance跑鞋明星FuelCell Rebel v4、時髦輕盈的Nike Air Superfly、高強度好手最佳戰友HOKA Mach 6，還是助陳庭妮完成東京馬拉松賽事的ASICS MAGIC SPEED 4通通有。

跑鞋推薦：New Balance FuelCell Rebel v4

無論挑戰極限、日常訓練還是城市慢跑，New Balance全新配色FuelCell Rebel v4跑鞋都要有！重新定義跑步體驗，讓跑步更簡單自信，從賽道到日常提供全方位支援，讓你突破速度與距離極限，跑出屬於自己的精彩旅程。

▲New Balance FuelCell Rebel v4全新配色薄荷綠。（圖／品牌提供）

FuelCell系列作為New Balance跑鞋的明星代表，採用高回彈泡棉與能量回饋設計，打造輕盈流暢的步伐體驗。搭配極致輕量與卓越推進力，讓每一步充滿動能。新推出的薄荷綠、日出橘、海洋藍與萊姆紫四款清新配色，兼具運動機能與時尚風格，無論戶外奔馳或城市慢跑皆亮眼吸睛！

▲New Balance FuelCell Rebel v4／4,280元。（圖／品牌提供）

跑鞋推薦：Nike Air Superfly

Nike Air Superfly時隔25年時髦回歸。承襲了經典的跑鞋結構，優雅復古的外觀，並融入現代元素，鞋面採用皮革與織物材料，帶來高級優雅的外觀與質感，搭配與Air Max Muse同款的金屬銀，進一步提升整體設計感，簡約大氣又好時尚！

▲Nike Air Superfly時隔25年時髦回歸。（圖／品牌提供）

獨特反向縫合工藝提供了更順滑的貼合感，並移除了傳統運動鞋款中常見的鞋墊設計，為日常運動打造解構主義的極簡風格。隱藏式Nike Air氣墊和Cushlon泡棉中底，舒適感飆滿分，鞋面的透氣孔延續了最初的Superfly設計，提高透氣性的同時也保證了輕便性能。

▲Nike Air Superfly／3,800元。（圖／品牌提供）

跑鞋推薦：PUMA FOREVERRUN NITRO™ 2

PUMA推出全新FOREVERRUN NITRO™ 2，持續突破創新極限，提供穩定舒適的跑步體驗。這次革新升級後跟TPU鞋跟夾，進一步提升整體足部穩定支撐，再透過更寬闊的中足設計，並增進足部結構貼合，達到無與倫比的舒適度。還有PUMA獨家雙密度NITROFOAM™氮氣中底科技進一步升級，結合外層高密度提供穩定保護以及內層低密度提供柔軟腳感以及卓越回彈緩震特性，擁有完美支撐性與舒適感，讓每一步都能舒適自信馳騁。

▲PUMA FOREVERRUN NITRO™ 2／4,580 元（圖／品牌提供）

跑鞋推薦：HOKA Mach 6跑鞋

高強度好手最佳戰友，HOKA Mach 6新色必收。作為HOKA Mach系列代表作，Mach 6是跑者們無論日常訓練或競賽時實穿率最高的跑鞋，這次新色登場，以Marathon Capsule熔岩紅和霜白色新裝登場，融合速度感與時尚美學，每一步都能感受極致回彈推進 。

▲HOKA Mach 6新色以熔岩紅和霜白色新裝登場。（圖／品牌提供）

Mach 6搭載全新SCF超臨界泡棉中底，腳感柔軟，擁有出色的回彈力。採用的橡膠配置大底更是耐磨，而工程緹花網布鞋面則增加重點區域透氣性，鞋款耐用度提高卻又保留舒適穿著的可能，提供穩定支撐與流暢加速感。

▲HOKA Mach 6 霜白色Ｘ熔岩紅 男女款／4,800 元。（圖／品牌提供）

跑鞋推薦：ASICS MAGIC SPEED 4

陳庭妮擔任ASICS全新品牌形象大使，這次熱愛運動的她也挑戰世界七大馬之一的東京馬拉松，本次賽事穿ASICS碳版跑鞋MAGIC SPEED 4湖水綠配色，鞋款採用全掌碳纖維板，中底內嵌的FF TURBO輕彈材料，提供長距離跑步所需的舒適度與推進能量，幫助她在比賽中保持最佳狀態。

▲ASICS MAGIC SPEED 4／價格店洽。（圖／品牌提供）

延伸閱讀

▸ 「蘿拉、家寧媽」誰更狠？ 網一面倒選她：整碗都拿去了

▸ 被前女友一家吸乾！百萬YTR估「Andy至少賺進4千萬」怒噴家寧媽：把台灣人當白痴？

▸ 原始連結