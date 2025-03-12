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SABON綠野尋蹤系列清新明亮、Aesop詠香水將花香綠意完美融入

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▲▼綠意香水。（圖／品牌提供）

▲SABON 綠野尋蹤系列將於3月14日限量上市。

記者曾怡嘉／台北報導

時序步入春季，滿園綠意盎然，大自然喚醒草木新生，在充滿生機的時刻，SABON以各色香草植物推出綠野尋蹤系列，以明亮的綠意柑橘調，展現春日的明媚活力，Aesop則祭出全新詠香水，特別選用白木蘭葉，同時萃取出花香與綠意，為整體香氣注入細膩、帶有亮度的層次感。

SABON《綠野尋蹤系列》創造綠意柑橘調的香氛後院，酸甜的大黃、野生鼠尾草和百里香，伴隨著葡萄柚與橙、覆盆子香氣，層層將香草綠植與果香，疊出細膩而富有層次的芳香，在SABON小後院裡採集的香氣，打造初春的純真靈動的氣息。

▲▼綠意香水。（圖／品牌提供）

▲SABON 綠野尋蹤 心悠盎然禮盒，3,880元。（綠野尋蹤 沐浴油 300ml+綠野尋蹤 身體磨砂膏 320g+綠野尋蹤 絲綢身體乳液 200ml+品牌編織化妝包。

▲▼綠意香水。（圖／品牌提供）

▲SABON 綠野尋蹤淡香精，80ml ，2,980元。

除了品牌經典的明星三部曲之外，SABON也推出綠野尋蹤淡香精，以清新靈動的綠意柑橘調揭開春日序曲，以 13% 的香精濃度，恰到好處地於肌膚留香，悠長細緻的香氣，綻放恬淡愉悅的春日氣息。推薦使用時可先將絲綢身體乳液均勻塗抹，在肌膚充分潤澤後，將淡香精輕噴於手腕、頸部或鎖骨，能提升持香度。

▲▼綠意香水。（圖／品牌提供）

Aesop推出全新詠香水，以白木蘭葉、羅馬洋甘菊及雪松之心為核心成分，特別選用「白木蘭葉」，不同於常見的花瓣氣息，白木蘭葉可以同時萃取出花香與綠意，打造不同以往的花香調香水。

▲▼綠意香水。（圖／品牌提供）

▲Aesop 詠香水，50ml，5,600元。

香水以璀燦明亮的前調揭開序幕，活力沁人的柑橘氣息，伴隨著綠意辛香的小荳蔻、粉紅胡椒，與羅馬洋甘菊交織於一，不僅為接下來的馥郁花香巧妙鋪陳，同時也添上一抹令人意想不到的金屬質感，在這款香水中，羅馬洋甘菊扮演關鍵角色，是它帶出詠香水的一抹沁涼氣息，深化花香的表現力，將花香、辛香及清新氣息無縫銜接。

▲▼綠意香水。（圖／品牌提供）

▲▼綠意香水。（圖／品牌提供）

▲Aesop 首次與曼谷高級珠寶設計師Patcharavipa Bodiratnangkura合作，將香水的靈感概念轉化為可被穿戴的飾品。

關鍵字：

美妝, 春日, 香氛, SABON, Aesop

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