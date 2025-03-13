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HOLA內湖店改裝出清特賣　La-Z-Boy沙發下殺5折

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▲HOLA內湖店改裝出清，推出最低一折起優惠。（圖／業者提供）

▲HOLA內湖店改裝出清，推出最低一折起優惠。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

HOLA和樂家居北台灣最大門市內湖店，即將在5月下旬展開改裝，預計於今年第四季重新開幕。目前店內眾多品項舉辦全面出清，即起至4／27期間，包括傢俱、家電、寢具等推出最低1折起優惠。部分商品數量有限或為展示品，想要撿便宜的消費者可得先出手。

▲HOLA內湖店改裝出清，推出最低一折起優惠。（圖／業者提供）

因內湖店是北部最大門市，品項也最多，本次出清活動也包括不少知名品牌，如美國機能沙發品牌La-Z-Boy，推出少量展示品直接下殺5折，對於一直想購入這款經典沙發的消費者來說，現在正是入手的好時機。另ACTONA等丹麥品牌的實木吧檯椅、餐椅、置物櫃等傢俱，以及現場少量家電，也同步以5折優惠出清，適合新成家或想改造居家空間的消費者來挖寶。

▲HOLA內湖店改裝出清，推出最低一折起優惠。（圖／業者提供）

如果是喜愛蒐集質感餐具的消費者，特色餐具包括瑞典Sagaform、日本KINTO、丹麥Bitz等品牌，共計近400款餐茶商品也直接以5折起販售，而HOLA的兒童天絲寢具，具防蟎抗菌處理，現正3折起優惠開賣，並有提供森林、恐龍、太空、人魚等多款童趣圖案可選擇；採子母扣設計的100%法國羊毛防蟎冬被，可靈活調整厚度，出清價1,140元、精選印花床被四件組僅需1,280元優惠價帶回家。

▲HOLA內湖店改裝出清，推出最低一折起優惠。（圖／業者提供）

▲HOLA內湖店改裝出清，推出最低一折起優惠。（圖／業者提供）

新光三越南西店即起至3／23推出「休閒運動特賣會」，集結Nike、LEVI’S熱門商品，祭、出最低3折起優惠，包括LEVI‘S 501牛仔褲2件特價3,999元，加1,000元再多一件，卡其風衣外套原價4,990元，特價3,244元；Nike Air Jordan 1 Low男款休閒鞋原價3,800元，特價1,900元，直接現打5折，還有TLCSTORE SNOOPY28吋前提把行李箱，原價5,980元，特價2,999元，JORDON Gore-Tex兩件式刷毛機能外套原價1.2萬元，特價8,990元。

▲新光三越南西店運動特賣。（圖／業者提供）

▲新光三越南西店運動特賣。（圖／業者提供）

關鍵字：

家居, 特賣, 折扣, 家具, 餐具

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