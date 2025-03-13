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Jo Malone月亮禮盒只送不賣　Diptyque櫻花蠟燭限量開搶

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記者曾怡嘉／綜合報導

為了迎接即將到來的母親節， Jo Malone 攜手奧斯卡最佳製作設計獎得主Shona Heath，打造最夢幻的香氛禮贈，而diptyque在每年春季都會推出限時限量的櫻花香氛蠟燭，宜人的香氣無論是自用或是送禮都兩相宜。

▲▼Jo Malone推出月亮造型禮盒超吸睛 。（圖／品牌提供）

還在為母親節贈禮苦惱嗎？， Jo Malone 攜手奧斯卡最佳製作設計獎得主Shona Heath，打造最夢幻的香氛的贈禮，從日常生活中跟媽咪的互動場景汲取靈感，以童話故事般的視角完美詮釋 ，送禮給媽媽不需要理由。

▲▼Jo Malone推出月亮造型禮盒超吸睛 。（圖／品牌提供）

▲母親節檔期首四日限定月亮造型禮盒 (數量有限，贈完為止)。

▲▼Jo Malone推出月亮造型禮盒超吸睛 。（圖／品牌提供）

▲造型托特包也是滿額贈禮之一。

媽媽是世界是最辛苦的工作，容忍孩子的一千萬種任性，雖然不是超人，卻願意為了我們變成萬能， Jo Malone打造的不只是禮物，更是一段承載愛意與回憶的故事，除了推出期間限定月亮造型禮盒包裝外，還有一系列的限量款驚喜療癒貼紙組、磁鐵組、束口袋與托特包，讓每份香氣四溢的禮物都能把暖心氛圍拉到最滿、傳遞歡笑與真摯情意。

▲▼Jo Malone推出月亮造型禮盒超吸睛 。（圖／品牌提供）

Diptyque在每年的春日時分便會以限時限量的櫻花香氛蠟燭重現春日的喜悅，以此宣告春回大地的勃勃生機。大自然一直以來都是品牌設計發想的靈感之源，而滿樹盛放的櫻花更憑藉其詩意馥郁的美妙嗅感躋身Diptyque蘊藏五十餘種香調的香氛圖集之列。

▲▼Jo Malone推出月亮造型禮盒超吸睛 。（圖／品牌提供）

diptyque 2025限量櫻花香氛蠟燭，190g，2,300元。

櫻花香氛蠟燭富含優雅果香調與麝香調，充滿玫瑰香氣的粉香宛如一段春日諾言、一封旅途邀請函，點燃Diptyque櫻花香氛蠟燭，許下美好的祝福。

關鍵字：

母親節, 香氛, 禮物, 聯名, 春天

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