享受吧！一個人的幸福時光　4款衝擊味蕾與視覺的4吋小蛋糕推薦

文／人物誌

「當我感到孤單時，我會想：那就孤單吧。去認識它，繪製屬於自己的寂寞地圖，靜靜地與它共處，人生第一次真正地去感受它。」《享受吧！一個人的旅行》

一個人的情人節，又何妨？這一天，不必迎合別人的期待，也無須考慮誰該為誰準備驚喜，唯一的主角就是自己！為自己準備一份獨享的美味－精緻的四吋小蛋糕，設計專屬於你的幸福時光。

小編精選四款兼具視覺與味覺雙重享受的迷你蛋糕，讓你的身心靈感受極致的滿足！

mine kitchen｜法式浪漫馬林糖草莓鮮奶油戚風四吋



創立於2018年的甜點店mine kitchen，全店採預約制，每個月會推出不同口味的蛋糕。在這個浪漫季節，mine kitchen推出情人節限定的「法式浪漫馬林糖草莓鮮奶油戚風」蛋糕，馬林糖的純白與草莓的嫣紅形成鮮明對比，輔以食用花擺飾，像極一道法式甜點藝品。

▲法式浪漫馬林糖草莓鮮奶油戚風蛋糕。（圖／mine kitchen官網）

蛋糕主體是輕盈柔軟的戚風蛋糕，搭配香甜不膩口的鮮奶油，每一層都融入濃郁的奶香。上層還有傳統法式甜點達克瓦茲和製成愛心形狀的馬林糖，配上新鮮草莓的微酸果香，整體口感更有層次。店家貼心提醒，所有蛋糕都要「領取當天食用」才能吃到最完整的風味喔！

Aposo 艾波索｜中澤麝香葡萄四吋

如果你熱愛清新果香與細緻奶香的交融，法式甜點店Aposo艾波索推出的「中澤麝香葡萄」將是不二之選。這款蛋糕精選日本中澤奶霜，質地輕盈細膩，入口即化的柔滑口感，配上飽滿多汁，帶有天然酸甜滋味的韓國麝香葡萄，以及鬆軟溼潤的香草蛋糕體，綿密的蛋糕與絲滑奶霜層層交織，每一口都讓人心滿意足。從食材、口味到外型，盡顯職人的用心與精湛手藝。

▲綠葡萄奶霜。（圖／Aposo 艾波索官網）

LADY KELLY｜草莓聖代蛋糕、碧玉葡萄鮮奶油蛋糕四吋

LADY KELLY以經典高質感的甜點技藝聞名，近日推出季節限定的「草莓聖代蛋糕」，將草莓的魅力發揮到極致，層層堆疊起的新鮮草莓森林，彷彿就要溢出蛋糕表面，絕對是草莓控心目中的夢幻逸品。

▲季節限定的草莓聖代蛋糕。（圖／LADY KELLY 官網）

巧克力鮮奶油鑲上熱情如火的鮮紅草莓，視覺滿分。切開蛋糕後，豐富層次一覽無遺：最上層是產地直送的大湖草莓，散發一縷淡淡的草莓香氣；中段是有著濃郁奶香的巧克力鮮奶油，細膩滑順，交織黃金戚風蛋糕的鬆軟口感，輕盈卻滿足。最底層則是酸甜的莓果鮮奶油，完美平衡整體風味，每一口都是令人驚喜的味蕾風暴，感受幸福在舌尖駐足的愉悅。

除了草莓聖代蛋糕，同樣是季節限定款的「碧玉葡萄鮮奶油蛋糕」，以黃金戚風蛋糕為底，選用果實飽滿多汁的無籽綠葡萄，配上進口鮮奶油，以及酸甜的紅心芭樂庫利與百香果庫利，帶出清爽果香的豐富層次。蛋糕無添加任何香精，甜品愛好者能夠無負擔地盡情享用這份甜蜜喲！

貝克宅｜可可櫻桃戚風 4.5 吋

偏好成熟風味的甜點迷看過來，貝克宅的「可可櫻桃戚風」蛋糕，絕對讓你一試成主顧。選用米歇爾72%可可，深邃的可可香氣，甜中帶些微苦味，內餡搭配新鮮的黑櫻桃，每一顆都經過精挑細選，微酸果香和濃郁可可完美融合，呈現出成熟大人才懂得的好滋味，適合在獨處的夜晚，品味屬於自己的寧靜時光。

▲可可櫻桃戚風蛋糕。（圖／貝克宅官網）



今年的情人節放下成雙成對的標籤吧，讓清新的麝香葡萄、濃郁的可可櫻桃，或是浪漫的草莓聖代，陪你度過情人節。畢竟，最值得給予幸福的人，始終是你自己。

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