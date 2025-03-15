NB新多巴胺跑鞋變特調堅果拿鐵！Vans加入復古薄底鞋戰局　側條紋潮翻

記者鮑璿安／綜合報導

步入春季時節勢必要換上全新鞋款裝備，New Balance新款FuelCell Rebel v4 跑鞋擁有輕量舒適的絕佳性能，更與信義區潮流咖啡店 Cafe from Mars 合作，推出期間限定聯名飲品。同時，Vans 推出全新 Super LowPro 系列鞋款，致敬經典競賽鞋款設計，為復古潮流注入新活力。





▲New Balance全新跑鞋 FuelCell Rebel v4 以極致輕量與卓越推進力為亮點 。（圖／品牌提供）





▲New Balance特別攜手信義區潮流人氣咖啡品牌 Cafe from Mars ，3/12至 4/6推出期間限定特調「Revolt Fuel 堅果燕麥拿鐵」與「Rebel Spritz 哈密瓜爆擊」 。（圖／品牌提供）

New Balance全新跑鞋 FuelCell Rebel v4 以極致輕量與卓越推進力為亮點，鞋面使用輕量透氣網布，結合 FANTOMFIT 技術與一體式鞋舌，提供穩固包覆與舒適貼合感。新推出的薄荷綠、日出橘、海洋藍與萊姆紫四款清新配色，兼具運動機能與時尚風格。這次也特別攜手信義區潮流人氣咖啡品牌 Cafe from Mars ，3/12至 4/6推出期間限定特調，以 Rebel v4薄荷綠新色為靈感，帶來「Revolt Fuel 堅果燕麥拿鐵」與「Rebel Spritz 哈密瓜爆擊」，來一場療癒的都會路跑。





▲Vans今春推出全新 Super LowPro系列鞋款，靈感來自經典競賽鞋款。（圖／品牌提供）

Vans今春推出全新 Super LowPro系列鞋款，靈感來自經典競賽鞋款，融合Vans Serio系列與Style 84設計元素，最大變革就是柔軟的鞋舌與薄底設計，麂皮鞋身搭配 Zig Zag 鞋眼設計，T-Toe 結構細膩呈現復古運動鞋的經典魅力，鞋舌上印有「Vans Serio」品牌標誌，當然也少不了經典側邊條紋，並以賽車紅、棉花糖白、黑色與墨森綠帶來十足的辨識度。自3月14日起，凡於 Vans直營門市、ABC Mart 或官網購買 Super LowPro 任一配色，即可獲得限量「鞋飾組」一組，打造Y2K風格專屬鞋款。