李雅英9件事公開：ISFJ人、最愛台灣美食　啦啦隊女神保養瘦身法一次看

文／美人圈

富邦悍將啦啦隊女神李雅英，以其甜美笑容和活力四射的舞蹈征服無數粉絲。想知道更多關於她的秘密嗎？本文將深入剖析李雅英的九個面向，從她的MBTI人格、獨特的瘦身方法、熱愛的台灣小吃，到她維持完美膚質的醫美保養秘訣，帶大家一窺啦啦隊女神李雅英的精彩生活！

李雅英的9件事：MBTI是「ISFJ」

擁有超強肢體表現力與燦爛笑容的李雅英，無論是在訪問或影片中，都展現出直率不藏私的開朗性格，彷彿能與每個人迅速建立友好關係。這也讓人不禁好奇她的MBTI，她本人則透露自己是「ISFJ守衛者」。ISFJ人通常溫柔友善、責任感強，樂於助人且細心體貼，而且對細節特別敏銳，給人多才多藝、聰慧可靠的印象，李雅英正是這樣的典型代表，可說是真正的利他主義者。

▲李雅英的MBTI是「ISFJ」。（圖／IG@yyyoungggggg，下同）

李雅英的9件事：當過上班族

李雅英的啦啦隊職涯已長達10年，但其中曾有4到5年的空白期。回憶起當初剛進啦啦隊的第一年，她因傷被迫休養，這段時間不僅讓她暫別舞台，她的父母也希望她能轉向更穩定的職業發展。但相較於固定的工作模式，她更嚮往啦啦隊與模特兒工作的多變及挑戰，最終李雅英選擇回歸模特兒圈，並經常飛往海外工作。但後來碰到疫情，無法再飛來飛去工作，因此她決定回歸舞蹈圈、重返啦啦隊舞台！

李雅英的9件事：「非球季」時只想躺著休息

聊到「非球季」都在做些什麼，李雅英笑說：「就是躺著休息！完全沉浸在休息狀態。」不過回憶起20多歲的自己，她坦言當時並不喜歡閒著，甚至害怕被社會淘汰，所以只要有空閒時間，就會主動學習新技能，也因此成功考取彩妝證照、兩張皮拉提斯證照、護理師相關證照等，甚至會做許多「一日體驗」當作興趣摸索。李雅英接著表示，現在比較可以完全享受休息了，但還是會趁這段時間學中文，精進自己！

李雅英的9件事：擁有兩張皮拉提斯證照

李雅英不僅身材纖細勻稱，還曾考取兩張來自不同協會的皮拉提斯證照！李雅英分享，因為工作關係，舞蹈本身就是她維持身材的最佳方式，但只要有空閒時間，就會透過皮拉提斯來強化體態與肌力。但李雅英笑稱，自從拿到證照後，工作反而變得更忙碌，導致沒時間繼續練習皮拉提斯。

李雅英的9件事：失敗的瘦身經驗－多喝水瘦身法

談到過去的瘦身經歷，李雅英分享了一次「失敗案例」，她曾試過「多喝水瘦身法」，希望藉由大量喝水來獲得飽足感，減少熱量攝取。沒想到她笑著坦言：「真的喝水喝太飽了！最後還是放棄了！」李雅英語氣可愛的說，現在瘦身除了跳舞，也會飲食減量，表示自己一旦開始吃就停不下來，因此沒辦法做到當餐減量，但會用整天的餐數來調整，假設一天需要吃3餐，就會改成一天只吃1.5餐。

李雅英的9件事：最喜歡的台灣食物是「自助餐」、「蛋餅」

不挑食的李雅英，初期來台時，最喜歡的台灣食物是「自助餐」，因為可以自己選又很有家常菜的感覺，甚至喜歡到會推薦給同樣來台發展的韓籍啦啦隊朋友；近期則被台灣的「蛋餅」征服。李雅英回憶：「我第一次吃到的時候，驚為天人！覺得怎麼有這麼好吃的東西，現在基本上看到都會點」。聊到容易引起食物戰爭的臭豆腐與皮蛋，李雅英坦言，過去曾以為自己不敢吃臭豆腐，但吃了之後發現自己可以接受，皮蛋則還沒試過。

李雅英的9件事：最愛台灣飲料是「無糖奶茶」

李雅英笑說，自己的人生「靈魂飲料」絕對是大冰美！但來到手搖飲料文化盛行的台灣後，李雅英分享自己比較喜歡無糖奶茶，是點手搖時的唯一選項。不過比起點手搖，李雅英透露自己更喜歡跟海莉去便利商店，一次買很多吃的喝的。

李雅英的9件事：每個月必做醫美

李雅英不僅身材姣好，甜美的外型、發光的髮絲與皮膚同樣讓人嚮往！提到皮膚保養，李雅英表示自己每個月都會做醫美，通常她會直接到診所諮詢，請診所推薦她當下適合的、或近期最多人在作的項目，而目前在台灣會定期做的醫美則是黑鑽水飛梭！由於啦啦隊的工作需要長時間待在戶外，加上她本身流汗量大，肌膚更容易累積髒污，黑鑽水飛梭能夠溫和深層清潔毛孔，維持透亮膚況，讓她即使在高強度的運動與戶外環境下，依然擁有穩定發光的美肌！

李雅英的9件事：居家保養首重「清潔」

李雅英表示，可能是自己每個月都會藉由醫美保養，因此日常的居家保養反而可以變得比較簡單！首先一回家就是好好的卸妝、清潔，接著用化妝水沾取化妝水棉擦拭全臉當二次清潔，接著依照當下膚況挑塗抹適合的精華液，最後上乳液／乳霜。聊到保養，李雅英就停不下來的繼續分享，面膜不會每天敷，但會常敷，最後耳提面目地強調：「一定！要防曬」，自己出門後也會適度的用防曬噴霧或防曬氣墊補防曬。

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