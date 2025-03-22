2025春夏日本妝容趨勢！流行色「地平線綠」　用色更大膽卻保留透明感

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

2025年春季到來，日本低敏保養美妝品牌OSAJI的彩妝系列也首度登台。同時，日本彩妝師後藤勇也在上市記者會現場也分享了今年春夏日本妝容的趨勢。

2025春夏日本妝容趨勢1.色彩



除了PANTONE彩通宣布的2025代表色摩卡慕斯外，後藤先生也提到了日本流行色協會公布的「地平線綠」，是個象徵著天海交融，帶來希望和聯繫的顏色，能在混亂的世代中用冷靜的眼光看待一切。

這個顏色看似不好在彩妝上發揮，不過春夏時節卻很適合點綴於睫毛、下眼影或眼尾，甚至大膽一些運用在上眼皮上。

2025春夏日本妝容趨勢2.用色趨於大膽



承接上一點，後藤先生也提到，比起自然裸妝感，今年春夏日系妝容會有更多的跳色或是色塊呈現，讓妝容的色彩變得更大膽、多元。原因在於過去大家對於極簡主義喜愛的反彈，不只在妝容上，日常生活中也會添加、購買喜愛的事物，讓自己感到更快樂。

眼妝、頰彩的跳色搭配是一個展現，更常選用紅唇也是一個趨勢，能讓膚色看起來更明亮，也能強調柔美特質，不同色調的紅唇將有機會大放異彩。

2025春夏日本妝容趨勢3.金屬色和小煙燻



小煙燻的妝容趨勢在這兩年逐漸回歸，不過日系的小煙燻妝容不走黑色系，而是選用帶有優雅氛圍且具透明感的陰影色，像是橘色、棕色等等，打造日文中常說的「NUANCE」滿滿細節的妝容。除此之外也會加上細緻的金屬色點綴，增添整體的層次感。

OSAJI 彩妝系列



回到OSAJI彩妝在台上市，後藤先生提到OSAJI是一個低敏品牌，因此在推出彩妝品之初就希望能讓這些產品成為彰顯個人特色的幫助，而不要因為成分或敏感反應對肌膚造成威脅。採用特殊技術包覆色料，隔離色料不直接接觸肌膚，上妝時不易刺激皮膚、有效降低敏感膚況；添加植物甾醇、硬脂醇、谷氨酸酯等成分，形成輕盈保護膜、減少水分流失。

今年春天，延續低敏呵護的純淨理念，在台首波上市日本人氣唇頰彩4大品類，包含絲絨唇頰兩用慕斯、水釉光感唇膏、琉璃光感豐唇蜜和極潤光感潤唇膏，以透亮色系調和原生膚色，藉由色彩的疊加，突顯每個人獨一無二的臉部輪廓。

絲絨唇頰兩用慕斯



台灣首波上市三個色選，分別是：11精靈、08傳言和03追憶。可作為腮紅或唇彩使用，霜狀奶油質地延展性高，妝效極具細緻光澤感卻不會黏膩，可單色使用也可以疊擦。

其中08傳言是2024日本最熱銷的顏色，銷售量甚至超過第二名的兩倍之多。

03 追憶〈Tsuioku〉 ：淡粉色結合銀色珠光，替肌膚帶來清爽的粉嫩透明感。

08 傳言〈Kotodute〉 ：閃爍珍珠光澤的蜜桃橘色，低調淡雅、帶來一抹純淨色調。

11 精靈〈Seirei〉 ：金黃色清透而典雅，是打亮修容的首選萬用色！

水釉光感唇膏



添加胺基酸保濕成分，質地滋潤輕盈，妝感透亮。6款色選專為亞洲人膚色調配，顯色度佳，呈現自然顯氣色妝效。

07 頁〈Page〉 ：日常百搭推薦款，清透活力橙米色，打造元氣滿滿好感妝。

10 腳步〈Ashioto〉 ：溫暖楓葉橘棕色，中低飽和度不挑場合，為生活增添優雅氣質。

11 台詞〈Serifu〉 ：火熱的赤陶棕色，濃郁色彩成熟大方，充滿個性魅力。

18 起源〈Kigen〉 ：熟透的柿紅色幫助提亮膚色，展現時髦自信氛圍感。

19 幸福〈Happiness〉 ：溫柔知性珊瑚粉色，浪漫不俗展現青春活力。

20 新聞〈Tayori〉 ：帶灰調的乾燥玫瑰色，日常休閒使用亦能顯露高級時尚品味。

琉璃光感豐唇蜜



內含辣椒果實萃取，塗抹後有些微涼感，能達到自然豐唇效果，膏體流動性高，能貼合雙唇並讓唇紋隱形，讓雙唇澎起來，打造琉璃光澤水潤唇。

04 木場〈Kiba〉 ：帶有金粉的透明櫻花粉色，適合作為打底或增添妝容細節時使用。同時是2024年最熱賣的色選。

07 旅程〈Tabiji〉 ：銅棕色結合閃亮金色，充滿異國情調，營造亮彩奪目的大人感。

08 一日〈Aruhi〉 ：奶油莓果色知性優雅，細緻珠光增添活潑氛圍。

10 可能性〈Kanousei〉 ：滿滿粉色與金色珠光，推薦用於唇妝點綴、提升雙唇立體感。

▲（左）07 旅程、（右）04 木場。



極潤光感潤唇膏

色調自然柔和，塗擦時猶如裸唇的延伸，清透光澤與原生唇色自然融合，素顏用馬上就有好氣色。

03 寶庫〈Takarabako〉 ：光透淡櫻桃紅色調，予人溫和而優雅的感受。

04 未知〈Shiranai〉 ：醇厚的奶油棕色，讓雙唇透出自然血色感，打造別緻唇色。

05 初始〈Makuake〉 ：含閃耀亮粉的莓紅色調，為唇部打上聚光燈、成為派對焦點。

06 心向〈Hayarukokoro〉 ：大膽紅色襯托著細緻珠光，揉合純真及魅惑。

07 而後〈Atosaki〉 ：帶有微藍色調的深邃紅紫色，使妝容增添成熟神祕氣息。

08 雨後〈Ameagari〉 ：濃郁的糖煮栗子棕色調，替雙唇增添時尚自信妝感。

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