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天梭太陽能錶充飽電連走14個月　光照10分鐘安心一整天

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▲▼Tissot,Citizen 。（圖／公關照）

▲英國男星阿奇雷諾斯示範天梭PRC 100 Solar太陽能腕錶。（圖／天梭表提供）

記者陳雅韻／台北報導

現代人生活忙碌，一切講求簡單快速，瑞士腕錶品牌天梭表（TISSOT）全新PRC 100 Solar太陽能腕錶即省去電能困擾，採用先進的Lightmaster太陽能技術打造，於藍寶石水晶玻璃下搭載蜂窩結構透明太陽能板，可有效將自然光和人造光轉化為動能，再透過錶殼內的ZEBRA彈性連接器傳輸至F06.615瑞士製石英機芯，10分鐘光照即可提供24小時電池續航，而完全充電後可在黑暗中連續使用14 個月，若秒針每4秒跳1次，即代表缺電該照光了。

▲▼Tissot,Citizen 。（圖／公關照）

▲天梭PRC 100 Solar太陽能腕錶，夜空黑（左起）鍊帶款16,900元，極致銀與午夜藍面錶各15,500元。

PRC 100 Solar太陽能腕錶造型簡潔俐落，配備標誌性的十二邊形錶圈，面盤上的時針與指標覆有Super-LumiNova®夜光塗層，在黑暗處仍能清楚讀時，首發為錶徑39mm錶款，包括3款面盤為銀或藍色的精鋼錶，以及2款全黑PVD錶款，均配備快拆錶帶設計，天梭表也預告夏季將推出更小尺寸34mm腕錶，色彩更繽紛。

▲▼Tissot,Citizen 。（圖／公關照）

▲天梭PRC 100 Solar太陽能腕錶極致銀面盤皮帶款，14,000元。

▲▼Tissot,Citizen 。（圖／公關照）

▲天梭PRC 100 Solar太陽能腕錶採用蜂窩結構透明太陽能板。

以光動能錶款著稱的日本品牌CITIZEN，也推出純黑色的all black光動能錶AR3017-58E，擁有纖細的錶圈與優雅黑色面盤，極簡風格雋永耐看，且整體錶殼厚度僅4.8mm，纖薄設計戴起來完美合手。

▲▼Tissot,Citizen 。（圖／公關照）

▲CITIZEN台灣限量100只的all black光動能腕錶AR3017-58E，16,800元。（圖／CITIZEN提供）

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關鍵字：

TISSOT, 天梭表, CITIZEN

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