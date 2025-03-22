「破窗效應」毀了多少感情？心理學解析戀愛變淡關鍵　忽略小事真的會分手

▲（圖／取自秀智IG）

圖文／CTWANT

「怎麼覺得感情沒以前那麼甜了？」如果你也有這種感覺，別急著覺得是「新鮮感退去」那麼簡單，其實可能是「破窗效應」在作怪！這個心理學現象不只影響社會治安，還會默默侵蝕你的愛情，讓熱戀期變成冷戰期。

什麼是「破窗效應」？為什麼它會毀掉你的愛情？

「破窗效應」指的是如果一個環境中的小問題沒被修復，其他問題就會接二連三發生，最終造成嚴重後果。套用到感情裡，就是當彼此開始忽略小細節、不修補裂痕，感情也會從親密走向冷漠！你以為不重要的「小動作」，其實正在偷偷拉開你們的距離。

▲（圖／取自IU IG）

小心這些「小動作」其實是感情變淡的警訊！

訊息已讀不回或回覆變敷衍

剛在一起時訊息秒回、表情符號滿滿，現在卻常常已讀不回、回話越來越短：「嗯」、「好啊」、「隨便」。你以為是對方忙，但事實上這可能是熱情退燒的開始。

約會不再特別安排，變成例行公事

以前會想破頭找餐廳、製造驚喜，現在約會變成「吃飯、看電影、回家」，甚至開始覺得懶得見面？小心，這代表你們開始「習慣彼此的存在」，但沒有刻意經營感情，溫度只會越來越低！

吵架後懶得解決，冷戰時間越來越長

以前吵架後會積極找對方溝通、安撫，現在卻變成「懶得解釋」，甚至直接冷戰？這代表彼此的在乎度正在下降，不想解決問題的感情，最後只會變成「沒差了，分手吧。」

不再主動關心，聊天內容越來越少

以前會問「今天過得怎麼樣？」、「午餐吃什麼？」現在變成「沒事就不聯絡」，甚至連問候都覺得麻煩？當兩個人對彼此的生活不再感興趣，距離自然會越來越遠。

曾經在意的儀式感，現在變得可有可無

紀念日、生日以前都會準備驚喜，現在卻變成「隨便吃個飯就好」？這代表你們已經習慣了彼此的存在，但愛情最怕的不是爭吵，而是「無所謂」！

▲（圖／取自高裕貞IG）

小動作變大問題！如何修補感情中的「破窗」？

發現問題，馬上處理：當你感覺對方冷淡，不要硬撐著裝沒事，勇敢問清楚，找到根本原因。

避免冷戰，學會溝通：很多感情的裂痕都是因為「話沒說清楚」，比起冷戰，試著說出自己的感受更重要。

重新找回當初的悸動：試試一起去沒去過的地方、做點新鮮的事，讓感情不只是日常習慣，而是一直在創造新的回憶。

別讓「無所謂」變成感情殺手：小事真的很重要！多一點關心、多一點用心，感情才能走得長久。

▲（圖／取自李聖經IG）

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