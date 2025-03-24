星巴克今明兩天第二杯半價　伯朗咖啡館周一好友分享

▲星巴克今推第二杯半價。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會粉絲頁）

記者蔡惠如／綜合報導

星巴克本周進入生日周，規劃幾乎全禮拜優惠活動，今（3／24）一連兩天推出第二杯半價優惠，伯朗咖啡館今也針對會員推出本日、美式咖啡好友分享；路易莎針對黑卡會員，上午11點前大杯咖啡也推第二杯半價優惠。

星巴克今、明兩天推出「慶祝星巴克27歲生日週 第二杯半價」優惠，3／24至3／25一連兩天，消費者至店購買兩杯大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，即享第二杯半價優惠。單筆交易最高限購四杯（二杯支付原價；二杯支付半價）並限當場一次領取。

優惠品項不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，但幾乎全台所有門市除機場管制區外，都可享有此項優惠，無論揪打氣或是一次灌兩杯，都可以輕鬆享有小確幸。請注意其優惠不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。

伯朗咖啡館3月底前，每周一持伯朗Lounge卡消費，可享美式咖啡、本日咖啡買一送一，此優惠需全額以Lounge卡儲值金付費，美式咖啡與本日咖啡不限冰熱、容量，結帳金額以高價品計算。

路易莎則針對自家黑卡會員，4月底前推出黑卡上午11點前第二杯大杯咖啡5折促銷，此外特定咖啡超越精品系列「衣索比亞歌姬藝伎」，也祭出原價150元，特價100元優惠。