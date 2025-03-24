fb ig video ETtoday search mobile

50歲誰敢信！蔡淑臻凍齡之道：一天吃兩餐、晚上6點後不碰水果

>

▲▼蔡淑臻凍齡之道。（圖/翻攝自FB/蔡淑臻Janel Tsai）

▲蔡淑臻外貌凍齡。（圖／翻攝自FB/蔡淑臻Janel Tsai，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

女星蔡淑臻以凍齡外貌拿下生醫級保養品代言，透到會發光肌膚，根本是品牌最佳證言人無誤，剛過50歲的她，不說以為才30多歲，除了挑選適合自己保養品，為了維持好身段，她對飲食也很有要求，一起來聽聽她的凍齡美肌之道。

蔡淑臻分享，以前總覺得50歲的自己會活得沮喪，像是新陳代謝變差、體重會增加，膠原蛋白流失，肌膚也會變得乾燥也缺乏彈性，雖然這些都發生了，雖然有點沮喪但同時也鬆了一口氣，接受這是一個自然老化的過程，不追求青春永駐，也不是放棄追求美好的自己，而是把美好的定義改變，允許自己放鬆一些，但仍擁有快樂。

#一天只吃兩餐

50歲蔡淑臻身材依舊很名模，她透露一天只吃兩餐，若是沒有出門的話，盡量會自己做菜，因為自己料理可以控制調味料和用油量，挑選健康的油也較不會帶給身體負擔。

▲▼蔡淑臻凍齡之道。（圖/翻攝自FB/蔡淑臻Janel Tsai）

▲蔡淑臻自製海帶芽泡飯。

#只吃白飯、少碰麵食

和白飯比起，麵是加工品，雖然自己是麵控，但為了健康會挑選米飯來吃，為了讓吃米飯的日子更有樂趣，自己會研究哪種米的口感比較好，飯只要煮好吃了，也會覺得超有成就感。

▲▼蔡淑臻凍齡之道。（圖/翻攝自FB/蔡淑臻Janel Tsai）

▲身材依然維持高標之上。

#晚上6點後不吃甜食也不吃水果

她提醒晚餐要越早吃越好，晚上6點後就不碰水果了，6點前水果蔬菜是盡量攝取，吃完飯後必去公園散步幫助消化，睡前也一定會泡澡，幫助體內身體代謝。

▲▼蔡淑臻凍齡之道。（圖/翻攝自FB/蔡淑臻Janel Tsai）

▲韓式拌冬粉也難不倒她。

#避免慢性過敏食物

她分享自己有去做健康檢查，發現許多食物會導致她慢性過敏，雖然慢性過敏不會有立即性的不適，但會影響她的睡眠品質、也會容易脹氣，為了避免身體發炎反應，自己會盡量避免這些東西。

▲▼蔡淑臻凍齡之道。（圖/翻攝自FB/蔡淑臻Janel Tsai）

▲她最近愛用的FORA PROJ 玫瑰蜜肌亮白面膜。

關鍵字：

蔡淑臻, 健康飲食, 凍齡秘訣, 女星, 生醫級

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

#台中 #清水大樓 崩塌驚悚畫面曝！沙塵瞬間淹沒街道

熱門文章

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

ET Fashion

推薦閱讀

台北101進軍台中打造1.7萬坪商場　2029年完工開幕

台北101進軍台中打造1.7萬坪商場　2029年完工開幕

越喜歡你越冷漠的3大星座！TOP 1毒舌當保護色　個性高冷又傲嬌

越喜歡你越冷漠的3大星座！TOP 1毒舌當保護色　個性高冷又傲嬌

3大購物中心插旗台中！漢神洲際先到位　第一大天地、101連番上場

3大購物中心插旗台中！漢神洲際先到位　第一大天地、101連番上場

有「讀心術」的三大星座！TOP 1一眼看透人性　即使討厭也能當朋友 若你有9種舉止　代表你在別人眼中是個無趣的人 最容易變「媽寶男」星座Top 3 ！第一名全聽長輩安排　像長不大巨嬰 GD回歸的不只是舞台！最新GD風穿搭4重點　《TOO BAD》亮點單品一次看 GU x ROKH二度聯名190元就能入手！英倫風荷葉邊襯衫必收、首次加入男裝 南港LaLaport飄異味網喊：「易過敏千萬別去！」　三井回應了 陳若儀背香奈兒賽車頭盔包好俏麗　破百萬行頭驚人

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面