50歲誰敢信！蔡淑臻凍齡之道：一天吃兩餐、晚上6點後不碰水果

▲蔡淑臻外貌凍齡。（圖／翻攝自FB/蔡淑臻Janel Tsai，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

女星蔡淑臻以凍齡外貌拿下生醫級保養品代言，透到會發光肌膚，根本是品牌最佳證言人無誤，剛過50歲的她，不說以為才30多歲，除了挑選適合自己保養品，為了維持好身段，她對飲食也很有要求，一起來聽聽她的凍齡美肌之道。

蔡淑臻分享，以前總覺得50歲的自己會活得沮喪，像是新陳代謝變差、體重會增加，膠原蛋白流失，肌膚也會變得乾燥也缺乏彈性，雖然這些都發生了，雖然有點沮喪但同時也鬆了一口氣，接受這是一個自然老化的過程，不追求青春永駐，也不是放棄追求美好的自己，而是把美好的定義改變，允許自己放鬆一些，但仍擁有快樂。

#一天只吃兩餐

50歲蔡淑臻身材依舊很名模，她透露一天只吃兩餐，若是沒有出門的話，盡量會自己做菜，因為自己料理可以控制調味料和用油量，挑選健康的油也較不會帶給身體負擔。

▲蔡淑臻自製海帶芽泡飯。

#只吃白飯、少碰麵食

和白飯比起，麵是加工品，雖然自己是麵控，但為了健康會挑選米飯來吃，為了讓吃米飯的日子更有樂趣，自己會研究哪種米的口感比較好，飯只要煮好吃了，也會覺得超有成就感。

▲身材依然維持高標之上。

#晚上6點後不吃甜食也不吃水果

她提醒晚餐要越早吃越好，晚上6點後就不碰水果了，6點前水果蔬菜是盡量攝取，吃完飯後必去公園散步幫助消化，睡前也一定會泡澡，幫助體內身體代謝。

▲韓式拌冬粉也難不倒她。

#避免慢性過敏食物

她分享自己有去做健康檢查，發現許多食物會導致她慢性過敏，雖然慢性過敏不會有立即性的不適，但會影響她的睡眠品質、也會容易脹氣，為了避免身體發炎反應，自己會盡量避免這些東西。

▲她最近愛用的FORA PROJ 玫瑰蜜肌亮白面膜。