fb ig video ETtoday search mobile

有多少分手其實是氣話？別讓妳的感情輸在「我以為他能懂」

>

星座。（圖／kbsdrama IG）

▲有多少分手其實是氣話。（圖／kbsdrama IG）

記者鮑璿安／綜合報導

愛情有很多事情，不是愛對方就能滿足一切，我們常常陷入對方怎麼不了解自己的困境中，無奈做了再多，只感動了自己。以下幾個戀愛中的盲點，值得一起檢視。

＃他怎麼都不懂我？

男女想法本來就有巨大差異，女生思考的很細緻，常常遇到令男人捉摸不透的場景。就像女生覺得對方去哪裡都應該報備以示尊重，但是男生會覺得，沒有特別的為何要說。女生生氣不回男生，其實是想要對方知道錯誤之後來哄哄她，男生卻以為女生需要靜一靜。於是就變成，女生覺得男生不愛她，都不懂得珍惜她，男生也覺得對方什麼都要生氣，說白了，還是缺少溝通，兩人都以為自己足夠了解對方，其實什麼都不清楚。

＃最好的相處模式

這時如何相處就成為最主要的問題了，其實兩人都應該適時，把對方當成朋友或家人一樣的存在。我們對待朋友，就不會用高標準去審視對方，也不會強加自己無理的要求給他，所以愛情有時候不能抓得太緊，累的只是彼此。

＃分手說多了，真的離分手不遠了

很多情侶吵架，都會把分手掛在嘴邊，多次的和好，都只是因為剛好有人認輸。但是有沒有想過，如果這次他也不前進，你也不願意回頭呢？有很多感情都輸在了「你以為」，你生氣提了分手，以為他會懂你的情緒，只是太多次爭吵，讓他也懷疑這段感情。最後誰也沒找誰，別人問起為何分手，也不過是一件雞毛蒜皮的小事。所以改掉吵架就愛說分手的習慣吧，這句話一點也不好玩。

關鍵字：

愛情, 溝通, 分手, 男女, 情感

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

小貓受困瀝青桶身體硬化！救援淋大量食用油清理6小時送醫

熱門文章

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

ET Fashion

推薦閱讀

台北101進軍台中打造1.7萬坪商場　2029年完工開幕

台北101進軍台中打造1.7萬坪商場　2029年完工開幕

3大購物中心插旗台中！漢神洲際先到位　第一大天地、101連番上場

3大購物中心插旗台中！漢神洲際先到位　第一大天地、101連番上場

南港LaLaport飄異味網喊：「易過敏千萬別去！」　三井回應了

南港LaLaport飄異味網喊：「易過敏千萬別去！」　三井回應了

越喜歡你越冷漠的3大星座！TOP 1毒舌當保護色　個性高冷又傲嬌 有「讀心術」的三大星座！TOP 1一眼看透人性　即使討厭也能當朋友 最容易變「媽寶男」星座Top 3 ！第一名全聽長輩安排　像長不大巨嬰 若你有9種舉止　代表你在別人眼中是個無趣的人 GU x ROKH二度聯名190元就能入手！英倫風荷葉邊襯衫必收、首次加入男裝 GD回歸的不只是舞台！最新GD風穿搭4重點　《TOO BAD》亮點單品一次看 陳若儀背香奈兒賽車頭盔包好俏麗　破百萬行頭驚人

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面