2025時裝周明星同款包　宋慧喬FENDI被問翻、Givenchy章若楠愛到包色

文／美人圈

時裝周永遠是時尚的競技場，而明星們的機場穿搭和秀場造型更是兵家必爭之地！今年，哪些精品包款將成為新一代 IT BAG？讓我們一起來看看，眾星們都帶了哪些夢幻逸品！

▲時裝周明星同款包盤點。（圖／微博@章若楠official、Newsen、Prada提供）

2025明星同款精品包：Givenchy Voyou肩背包（章若楠同款）

2025年依舊是大包的主場，憑藉《難哄》聲勢狂飆的章若楠日前現身機場和巴黎時裝周便上身Givenchy經典的Voyou肩背包！包款呈現出自然的垂墜感，丹寧款自帶休閒隨性氛圍，另一款黑色皮革款則散發帥氣個性，搭配上金屬扣環細節，整體低調簡約卻辨識度滿分，重點是包包容量很充足，難怪章若楠愛到包包色處理。

▲Givenchy Voyou肩背包中號 丹寧款，NT$89,500。（圖／微博@章若楠official、Givenchy）

▲Givenchy Voyou肩背包大號 皮革款，NT$120,000。（圖／微博@章若楠official、Givenchy）

2025明星同款精品包：Louis Vuitton Capucines MM Souple（全智賢同款）

日前全智賢飛往巴黎的機場穿搭便是搭配Louis Vuitton Capucines Souple！重新回歸的Capucines Souple今季以實用的MM尺寸重新演繹，袋款採用觸感細膩的小牛皮製造，配有亮麗皺紋飾面，並襯以金色及銀色金屬件，呈現華麗的對比效果。手袋還綴有一個標誌性的鑰匙套，並飾以雙重鍍層的可拆式鏈帶，締造哥德風的花卉圖案，細節滿滿。全智賢這回還巧妙地在手袋綁上LV印花絲巾，讓整體更搶眼、具造型感！

▲Louis Vuitton Capucines MM Souple，NT$263,000。（圖／Dispatch、Louis Vuitton）

2025明星同款精品包：PRADA 皮革手提袋（aespa Karina同款）

aespa Karina也搶先上身PRADA新款皮革手提袋，採用幾何線條並綴飾品牌精美的工藝細節，梯形造型配備長手挽，上肩也不會覺得卡在腋下不舒服、可以當作肩背袋使用。包款正面直式鎖扣借鑒經典設計，還附有可拆卸式皮革小鏡子方便隨時補妝，真的太貼心。

▲aespa Karina PRADA 皮革手提袋，NT$115,000。（圖／PRADA提供）

2025明星同款精品包：PRADA Buckle 水桶包（MEOVV Gawon同款）

MEOVV成員Gawon本次也受邀出席時裝周，身上那款為PRADA最新主打的Buckle水桶包。包款外型簡約純粹、線條流暢，並以柔軟皮革打造，獨特封口設計 如同珠寶般的腰帶由金色金屬網眼製成，散發著夜色般的精緻奢華魅力，包扣呈現優雅的玳瑁色效果，與腰帶相連的背帶提供隨性的多種用途，既可手提亦可肩背。

▲PRADA Buckle 水桶包，NT$145,000。（圖／PRADA提供）

2025明星同款精品包：FENDI Mamma Baguette（宋慧喬／宋雨琦／TWICE Mina同款）

米蘭FENDI百年大秀可謂是眾星雲集，直接找來宋慧喬、宋雨琦以及TWICE Mina坐鎮！而三位品牌大使也齊曬FENDI最新Mamma Baguette，採用如奶油一般奢華柔軟的納帕皮革，以及觸感極佳的抽繩封口，突顯出女性柔美特質。包身上招牌的FF LOGO造型包扣以皮革巧妙鑲嵌，有大、中、小三種尺寸，顏色選擇也很多，絕對是今年時尚迷看好的話題IT Bag。

▲FENDI Mamma Baguette中型款式，NT$114,500。（圖／FENDI）

▲（左起）TWICE Mina、宋慧喬、宋雨琦。（圖／FENDI提供）

2025明星同款精品包：Dior D-Vibe保齡球包（Jisoo同款）

Jisoo此番不僅穿著2025春夏女裝系列Dior Graphique黑白印花飛行員夾克現身機場，手上搭配的最新D-Vibe保齡球包更是搶鏡十足！以黑色小牛皮製成，搭配平面Macrocannage大籐格紋縫線，重新演繹品牌經典圖案，保齡球包型輪廓圓潤帶點俏皮，搭配上鎖扣細節和鐫刻Christian Dior Paris標誌的鑰匙皮套，低調又彰顯個性，帥女孩一定會愛不釋手。

▲Dior D-Vibe保齡球包，NT$115,000。（圖／Dior提供）

2025明星同款精品包：BALMAIN ANTHEM 包款（金裕貞同款）

BALMAIN品牌好友金裕貞日前受邀出席巴黎2025秋冬系列女裝大秀便率先演繹最新ANTHEM包款！柔軟的小牛皮材質搭配結構感包型，呈現出高級質感與實用性兼具的設計，中央如皮帶的金屬BALMAIN標誌性B字鎖扣束緊會呈現出皺摺感，讓包款更添率性氛圍，不論是像金裕貞手拎、或是作為手拿包拿都很有態度。

▲BALMAIN ANTHEM 包款小號，NT$70,000。（圖／BALMAIN、Dispatch）

2025明星同款精品包：Miu Miu Arcadie 皮革手袋（IVE 張員瑛同款）

作為Miu Miu行走的活招牌，張員瑛帶貨的包款在櫃上詢問度都很高！這次飛往巴黎的機場穿搭便搭配與麂皮騎士外套配色相呼應的Miu Miu Arcadie皮革手袋。簡約俐落的長型包身點綴有立體的Miu Miu字母標誌，加上可愛的皮革小花吊飾點綴，拎在手上矚目度狂飆，整個人瞬間充滿春日少女氣息！

▲Miu Miu Arcadie 皮革手袋，NT$110,000。（圖／Miu Miu、Dispatch）

2025明星同款精品包：ISABEL MARANT OSKAN HOBO棕色鏤空肩背包（Nana同款）

Nana這回以品牌好友之姿出席ISABEL MARANT大秀，上身的OSKAN HOBO棕色鏤空肩背包自然也被問翻！以隨性風格結合波西米亞自由靈魂，呈現出獨特的復古韻味。這款棕色麂皮包身更添溫暖質感，鏤空設計細膩而富有層次，搭配皮革包邊細節裝飾，讓包款在柔美與個性之間取得完美平衡。

▲ISABEL MARANT OSKAN HOBO棕色鏤空肩背包，NT$53,800。（圖／ISABEL MARANT、Dispatch）

2025明星同款精品包：GUCCI Horsebit 肩背包（BTS JIN同款）

BTS JIN上身的GUCCI Horsebit肩背包男女都能輕鬆駕馭！GUCCI Horsebit作為品牌最具代表性的經典包款，擁有Gucci標誌馬銜鍊五金設計，包型結構簡約，線條流暢，既具時尚感又不失實用性，無論是日常搭配還是正式場合，都能展現低調奢華的質感。

▲GUCCI Horsebit 肩背包，NT$113,300。（圖／GUCCI提供）

2025明星同款精品包：GUCCI Bamboo Diva 手提包（朴圭瑛同款）

誰說螢光色的包款很難駕馭，朴圭瑛此番就來打破大眾印象！此次手拿的GUCCI Bamboo Diva手提包注入鮮活螢光綠色，中央辨識度竹節造型旋轉扣和竹節手提把保留了經典元素，同時配備的可拆卸肩帶讓包款更加靈活百搭，怎麼拎都能輕鬆成為路上焦點。

▲GUCCI Bamboo Diva 手提包，NT$133,900。（圖／GUCCI提供）

2025明星同款精品包：Chloé Camera 相機包（Red Velvet 瑟琪同款）

Red Velvet成員瑟琪這次在巴黎時裝周變換多種時髦造型，其中在街頭以短髮造型搭配2025早春系列的薄紗圓點緹花平口上衣令人印象深刻！手持的黑色小型Camera相機包很吸睛，多口袋設計兼具時髦和實用性，配上復古金屬細節，剛柔並濟的設計，散發優雅又率性的魅力。

▲Chloé Camera 相機包。（圖／IG@hi_sseulgi、Chloé）

2025明星同款精品包：Chloé Paddington鎖頭包（Red Velvet 瑟琪同款）

踏入Chloé 2025秋冬大秀現場，瑟琪再以2025夏季系列的淡粉色棉質短版風衣搭配棕色蠶絲燈籠短褲，輕盈剪裁與柔和色調交織出浪漫氛圍。手中包款更為本季亮點，品牌經典It Bag Paddington鎖頭包於2025秋冬驚喜回歸，以灰藍色調重新演繹，為整體造型注入懷舊復古的時尚韻味。

▲Chloé Paddington鎖頭包。（圖／IG@hi_sseulgi、Chloé）

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