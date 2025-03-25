不用找代購！屈臣氏、寶雅獨賣「韓妞爆款美妝」一次看

記者曾怡嘉／綜合報導 圖／品牌提供

美妝保養品推陳出新，想要跟上美妝潮流趨勢卻苦惱無法出國大肆採購，或是天天滑小紅書種草卻找不到通路購買，屈臣氏和寶雅皆引進爆款美妝獨賣，不僅省下海外機票錢或代購費，在台灣就能無痛入手。

#屈臣氏

韓國美妝總是讓人忍不住買到行李箱爆滿，現在這些話題商品在屈臣氏就能輕鬆入手！像是是熱銷回購率超高的麗珠蘭金色面霜、VT微晶精華，還是近期韓妞最愛的Muzigae Mansion五花肉氣墊、BBIA藍眼淚眼線液。即日起，搭配千件商品5折起、滿$1,200再送$200等眾多優惠，韓系醫美護膚精算下來價格直逼當地，此外，BLINK們千萬別錯過BLACKPINK THE GAME聯名面膜，讓你在家就能感受K-POP偶像的閃耀魅力！

►推薦單品

▲REJURAN 麗珠蘭 金色面霜，50ml，1,299元。

▲Muzigae Mansion 美肌綁繩持久柔焦氣墊粉餅，980元。

▲BBIA NEVER藍眼淚終極防水控油 眼線液筆，329元。

▲BLACKPINK THE GAME 面膜(7片入)，1,080元。

#寶雅

近年韓國女團越來越流行自然原生感底妝搭配輕透眼妝，寶雅獨家引進16brand迷你雜誌彩妝盤，小小一盤就能打造完整妝容；韓妞很瘋的parnell積雪草亮白氣墊，上妝同時減緩泛紅不適，是一款很推的保養型底妝，另外打造玻璃唇妝的KARADIUM波光水膜唇釉也超神，獨家光學膜層技術，輕輕一層就很透光閃亮，網路聲量很高的露米爾四季光感眼影盤，一盤內有四種粉質，質地細膩且相當顯色，讓搭配起來有更多選擇。

►推薦單品

▲露米爾四季光感眼影盤。

▲Parnell 積雪草亮白氣墊。

▲KARADIUM 波光水膜唇釉。

▲16 brand 迷你雜誌彩妝盤。