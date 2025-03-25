詹懷雲愛白T恤「每天穿一樣其實有換」　詹子萱大推GU泡泡裙　

記者林明瑋／台北報導

GU舉辦春夏系列發表，與rokh的聯名系列也搶先曝光，詹懷雲和詹子萱以充滿春夏閒適感的造型現身，詹懷雲對身上的牛仔短褲是真愛，表示：「很舒服、很親膚。」平常喜歡簡單的黑、白、灰穿搭，他笑說白T恤髒了就換，雖然每天看起來一樣，其實是不同件。詹子萱大推GU泡泡裙：「牛仔襯衫搭配泡泡裙，酷酷中又有一點甜美的感覺。」

▲詹懷雲（左）與詹子萱比愛心超可愛。（圖／品牌提供，以下同）

前陣子大熱門的劇集《影后》，詹懷雲和詹子萱雖然都參與演出，但並沒有對手戲，拍攝時也沒見到面，兩人相識於開拍前的表演課，詹子萱說：「他現在變得比較健談，以前比較害羞、靦腆。」詹懷雲自認慢熱，隨著爆紅後參與的活動變多，他說：「我有在努力學習如何跟大家分享，現在心情上沒那麼緊張了，比較放鬆一點。」

談及日常穿搭，詹子萱喜歡率性、中性風格，「蠻常穿比較寬鬆一點的褲裝，配短版上衣，會露一點點腰身」。詹懷雲則鍾愛休閒感，「我比較喜歡舒服、輕鬆的服裝，夏天蠻愛穿短褲」。如果要和另一半穿情侶裝，兩人都無法接受「一模一樣」，風格、色系接近已足夠，詹懷雲說：「我看過寫『我愛老婆』的衣服，其實還蠻可愛的，但我沒辦法穿。」如果女友要求，會配合穿上嗎？他笑說：「我應該會委婉拒絕。」

▲詹懷雲很喜歡及膝丹寧短褲，並在褲子上綁了領巾，讓造型更有變化。

GU春夏以丹寧、運動混搭、泡泡輪廓、及膝短褲為主軸，強調自由穿搭的樂趣，輕型牛仔系列運用輕磅布料打造，顛覆傳統丹寧的厚重印象，詹懷雲穿的短褲便是如此，他表示：「很舒服，因為輕薄的關係，蠻親膚的。」部分款式更加入「接觸涼感機能」，很適合炎熱天氣。

圓弧可愛的泡泡裙、泡泡洋裝，則讓女孩俏皮又優雅，可以和詹子萱一樣搭配丹寧上衣，顯得個性一些，蝴蝶結也是春夏的可愛元素，除了包包上有蝴蝶結裝飾，髮夾、耳環也有蝴蝶結設計，展現可鹽可甜的獨特魅力。

▲詹子萱以丹寧襯衫搭配泡泡裙，展現率性又甜美的風格。

4月4日將登場的GU與rokh二度聯名之作，延續「Play in Style」的設計理念，將復古經典與現代時尚完美融合，並首次推出男裝，透過細膩剪裁、層次搭配與大膽用色，展現服裝的張力，設計師Rok透露靈感來自英式花園，並特別強調實用性，讓每件單品都能與衣櫃中既有的服裝搭配，展現變化。

▲GU春夏系列。



▲GU與rokh聯名系列，將於4月4日上市。

Rok出生於南韓首爾，在美國成長，畢業於英國倫敦中央聖馬丁藝術與設計學院（Central Saint Martins），Phoebe Philo擔任CELINE創意總監時期，他是得力助手。2016年創立品牌rokh、2018年獲得LVMH特別獎，他的設計強調工藝，總以獨特的方式詮釋傳統美學，優雅而獨特，與GU攜手，讓春夏穿搭出更多有趣風格。

【看更多聯名系列】

H&M X Magda Butrym

Magda Butrym H&M設計師聯名系列從自然之美汲取靈感，大量的玫瑰存在感強烈又有特色，設計師Magda Butrym擅長將輕盈飄逸的裙裝與寬肩剪裁或超大廓形等硬挺結構結合，既剛且柔，刻劃出女性的力量。系列將於4月24日開始，限量販售。



ZARA X Andersson Bell

南韓品牌Andersson Bell由設計師Dohun Kim於2014年創立，多從現代時裝出發，與多元文化碰撞產生火花，與ZARA的聯名系列以「未完成的實驗場」為概念，運用立體幻視印刷、多維度紋理堆疊結構、手工拼貼藝術等，展現龐克美學。