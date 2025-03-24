GU x ROKH二度聯名190元就能入手！英倫風荷葉邊襯衫必收、首次加入男裝

記者鮑璿安／綜合報導

GU去年（2024年）與南韓設計師品牌rokh首次聯名創造話題，延續雙方高熱度，二次合作即將在4月4日登場，此次全新19款春夏單品首次加入男裝，融合「Play in Style」的設計理念帶來自由混搭樂趣，以下搶先揭曉非搶不可的重點單品。





▲GU二度與時尚品牌「rokh」推出聯名系列，全新19款春夏單品 4月4日正式登場。（圖／品牌提供）





▲女裝褶飾細肩帶連身裙NT$ 1,790；女裝襯衫連身裙(5分袖)NT$ 1,790 。（圖／品牌提供）

由設計師 Rok Hwang 於 2016 年創立的「rokh」，品牌擅長以獨特視角重新詮釋傳統美學，GU這次二度攜手品牌，聯名系列融合19世紀初的鄉村風格，設計師Rok表示 ：「這一季的靈感來自英式花園，我將充滿生機的花卉圖騰與經典千鳥格結合，打造出既優雅又帶點復古韻味的單品。與上次的合作相比，這次特別強調實用性，每件單品都能輕鬆與既有衣櫃搭配，讓穿搭更具變化性。男裝部分則採取無性別設計，讓所有人都能自由享受時尚的樂趣。」





▲女裝短版斗篷外套NT$ 1,990 ；女裝羅紋polo針織衫NT$ 1,190 ；工裝襯衫(5分袖)NT$ 1,290 。（圖／品牌提供）

本次聯名系列選用輕盈舒適的春夏材質，以自由混搭為主軸，重點單品之一細肩帶碎花洋裝融入原創花卉圖騰，搭配皺褶與魚尾裙襬剪裁，呈現優雅動態感；荷葉邊襯衫在袖口與下襬融入柔美細節，而可愛的蝴蝶結針織衫、短版斗篷外套也都被視為呼聲很高的必收單品。





▲女裝化妝箱包NT$ 990 ；襪子NT$190 。（圖／品牌提供）

而首次推出的男裝部分，共有五款極簡風格單品，九分剪裁長褲搭配可調式褲腳設計，展現俐落輪廓；雙腰帶設計更成為畫龍點睛的細節，充分體現rokh獨特的設計語言。配件另有女裝樂福楔型鞋、印花襪子寬簷帽以及化妝箱包等單品，最低從190元就能入手此系列。





▲Zara近日宣布與先鋒時裝品牌Andersson Bell展開聯名 ，將於3月21日 於台北101門市與ZARA.com 線上商店限定販售。（圖／品牌提供）

同時，Zara近日宣布與先鋒時裝品牌Andersson Bell展開聯名，Andersson Bell由設計師Dohun Kim於2014年創立， Kim的設計靈感來自斯德哥爾摩的街頭時尚，品牌名稱「Andersson」源自瑞典的常見姓氏，而「Bell」象徵南韓佛寺鐘聲，融合了北歐極簡主義與東亞禪意。聯名系列以「未完成的實驗場」為概念，將立體幻視印刷、多維度紋理疊構與手工拼貼藝術融入龐克美學中。標誌性單品如皮革夾克、法蘭絨格紋襯衫、針織單品和金屬氣眼裝飾的羊毛西褲等，皆展示了Andersson Bell的顛覆性時裝語法。印有「Absolute Beginner」標語的刺繡T恤，向David Bowie的經典歌曲及其靈感源頭Colin MacInnes致敬，反映了設計師對文化探索初期的原生悸動。