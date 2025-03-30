《雁回時》空降熱播亞軍！陳都靈校花級美貌靠每天晨跑20分鐘、厚敷乳霜

▲陳都靈。（圖／取自陳都靈微博，下同）

圖文／CTWANT

近期Netflix最夯的劇就是IU、朴寶劍主演的《苦盡柑來遇見你》，不過由陳都靈與辛雲主演的《雁回時》突然空降亞軍寶座，擠下白敬亭、章若楠《難哄》與虞書欣、林一的新劇《噓，國王在冬眠》，可見「復仇宅鬥劇」還是很受到大眾市場的喜愛。

《雁回時》改編自千山茶客的小說《重生之貴女難求》，主要講述了被棄養的莊寒雁在重新回到莊家後引起了大理寺少卿傅雲夕的注意，成功揭穿莊家家長莊仕洋不為人知的故事。《雁回時》上線後就在網路引起極大的討論，尤其是母女對手戲以及劇中對於「偽善」、「偽惡」的人物設定，每個角色都演技在線非常吸人眼球，這次女主角陳都靈的演技也大有提升，更富有層次與戲劇張力，趕快來看看陳都靈是如何維持校花級美貌與好身材？

《雁回時》陳都靈保養方法：加強防曬

陳都靈分享夏天她最注重的就是防曬力，會挑選防曬係數比較高同時具備抗汗水的防曬乳，還有一定要清透好推抹、好清潔，如果不好清潔的話可能會容易堵塞毛孔，防曬能保護皮膚去降低紫外線的傷害。

《雁回時》陳都靈保養方法：厚敷一層乳霜

她很注重膚色、老化問題，因此在挑選保養品上會搭配具有「抗糖化力」的乳霜來使用，才能延緩膠原蛋白糖化的速度。晚上她會厚敷一層乳霜，第二天就會感覺皮膚非常細嫩。

《雁回時》陳都靈減肥方法：白飯只吃半碗、少油少鹽避免水腫

陳都靈為了控制身材因此她吃飯習慣吃半碗，然後盡量在中餐吃完，因為晚上吃太多澱粉容易胖肚子，除了澱粉控制之外也要減少各種類型的調味料，因為調味料通常都是高鈉高鹽分，尤其拍戲鏡頭都非常近，只要一點點水腫就會非常明顯，所以演員保持清淡飲食非常重要，肚子餓的話就要多吃低熱量的原型食物。

《雁回時》陳都靈減肥方法：維持晨跑20分鐘的習慣

陳都靈一直維持纖瘦身材，其中一個秘訣就是每天晨跑，她透露自己都會去晨跑20分鐘，這個習慣已經維持十年，尤其早上起來跑步後對於消除水腫很有效果，難怪鏡頭前的陳都靈一直維持校花級美貌，甚至在《長月燼明》時還被稱美過女主角白鹿。

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