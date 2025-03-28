IU、朴寶劍新畫報甜度超標　戀愛感氛圍底妝＋唇膏就能輕鬆擁有

▲IU與朴寶劍主演《苦盡柑來遇見你》熱播中，近日再釋出新畫報。（圖／IU IG）

圖文／CTWANT

Netflix熱播韓劇《苦盡柑來遇見你》話題正旺，IU與朴寶劍這對神顏CP一舉一動都讓粉絲嗑到停不下來。最近釋出的畫報與B-cut花絮中，兩人以簡約居家風出鏡，舉橘子比臉、肩並肩倚靠、自然互動，完全是情侶視角！甜度超標，直接逼婚級畫面讓粉絲全網暴動：「這不是真愛我不信！」。

▲IU與朴寶劍舉橘子比臉。（圖／IU IG）



除了讓人戀愛的畫面，IU的妝容也再次掀起討論。清透的底妝配上溫柔潤澤的裸粉唇色，妝感簡單卻極具吸引力，完美詮釋戀愛中女孩的純粹與柔美。

▲畫報中IU的妝容也再次掀起討論。（圖／IU IG）

IU與朴寶劍這組畫報是2025開春最令人心動的戀愛代表。無論你是戀愛中、剛曖昧，或是「想談戀愛」的狀態，只要畫上這樣的妝容，就能從氣色到氛圍都甜一波。選對底妝＋選對唇膏，戀愛的感覺你也可以輕鬆擁有！

IU戀愛妝怎麼畫？底妝＋唇膏推薦一次打包！

IU畫報裡那種「素顏感但又極度吸睛」的妝容，關鍵就在於底妝要輕、唇色要暖。小編已經幫你整理好從底妝到唇彩的推薦組合，一次掌握IU的戀愛濾鏡妝感。

▲IU戀愛妝輕鬆擁有。（圖／IU IG）

【戀愛底妝推薦】

ORBIS芯生悠亮妍輕粉餅：懶人也能快速完成天生好膚質感妝容

ORBIS芯生悠亮妍輕粉餅主打放鬆系美肌，不需要飾底、不需粉底，只要一撲就能完成偽素顏的柔焦底妝。特別適合忙碌通勤日、遠距工作日、或是今天真的不想化妝的日子。

▲ORBIS芯生悠亮妍輕粉餅全2色。#01明亮膚色／#02自然膚色蕊心（附專用粉撲）750元、專用粉盒300元、ORBIS小巧絲絨粉撲130元。（圖／品牌提供）

這個粉餅全新的羽毛型空氣感粉體，讓底妝變身超輕盈不厚重的妝感， 保濕精華配方讓上妝同時保養，連敏弱肌也適合，不需特別卸妝，洗臉就能卸乾淨。

【戀愛唇彩推薦】

1.雅詩蘭黛 白金級鑽光工藝精萃唇膏

白金級鑽光工藝精萃唇膏具有養唇＋妝效雙兼顧的高級感，極致潤澤的自然光澤感，加上護唇等級保養配方，是打造「戀愛中氣色」的絕佳利器，也是許多名人愛用的唇膏之一。

▲雅詩蘭黛白金級鑽光工藝精萃唇膏，3000元。（圖／品牌提供）



推薦色號： #378裸琥珀是溫柔的柔霧裸粉色，非常知性不挑膚，打造無攻擊性的好感感覺。也是舒淇愛用色。另外，#240粉碧璽則是玫瑰柔粉色，溫柔中帶女人味，適合想低調放電的日子。#580翡翠楓是暖調奶棕色。

▲雅詩蘭黛白金級鑽光工藝精萃唇膏（左起）#378、#240、#580，3000元。（圖／品牌提供）

2.YSL 情挑誘光系列唇膏

主打戀愛裸粉概念，將戀愛的每個瞬間化作唇上的光澤訊號，既甜美又水潤。推薦給你一擦就有韓劇女主角的戀愛好親唇，包括情挑誘光潤唇膏#8B是曖昧裸粉色，純淨粉嫩的「心動天花板」，讓你的唇一擦展現水潤透光，令人無法移開目光！另外可以試試情挑誘光蜜唇膏#16放閃裸粉是珊瑚暖色，減齡又充滿活力，甜美不膩，是約會初登場首選。而情挑誘光水唇膏#214告白裸粉，是微醺紅潤的最佳色，像戀愛中的自然暈染，擦上瞬間看起來剛剛被親吻般。

▲YSL BEAUTY情挑誘光潤唇膏1,580元、情挑誘光水唇膏1,650元、情挑誘光蜜唇膏1,650元。（圖／品牌提供）



3.KANEBO 星燦嫣紅悸動唇膏

KANEBO全新推出星燦嫣紅悸動唇膏，主打如成熟果實般飽滿豐盈的質地，採用呼吸持久科技，賦予雙唇豐盈的生命力，持久呈現輕盈無感的薄感完美妝效。同步推出KANEBO星燦嫣紅活力唇膏，採用活力持色技術，讓雙唇擁有由內而外的自然紅暈與水潤光澤，滋潤度很高，讓你卸妝後也能擁有水潤的美容液形態唇膏。推出三個色號，包括EX9夢幻潟湖，是裸粉色調綴以泡沫般的晶瑩耀眼光芒，彷彿置身夢幻潟湖。EX10月光流轉則是討喜的夢幻紫羅蘭粉色，點綴藍色與粉色珠光，宛若月光流轉般閃耀動人。而EX11暮光倒影帶有香檳金色澤，散發如暮光倒影般的優雅光彩。

▲推薦色號： EX3醇厚蜜露如濃密果肉般溫潤的蜜桃棕色，為表情增添溫暖感。 EX4豔陽紅是鮮明亮紅色，為妝容增添熱情與高昂情緒。EX5熱帶果園沐浴在陽光下的鮮嫩果實般清新粉嫩，瞬間點亮妝容。

▲KANEBO星燦嫣紅悸動唇膏EX3、EX4、EX5，1,450元（限定發售）。（圖／品牌提供）

▲KANEBO星燦嫣紅活力唇膏EX09、EX10、EX11，1,450元（限定發售）。（圖／品牌提供）



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