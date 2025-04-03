2025潤色護唇膏推薦！超仙氣「寶寶藍色」成為今年大亮點

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

能兼具潤色與護唇效果的「潤色護唇膏」在台灣一直是高人氣的彩妝單品，2025年的潤色護唇膏更不約而同吹起「藍色護唇膏」的風潮，許多品牌推出的新品中都有這個夢幻色彩，一起來看看今年的厲害潤色護唇膏！

PRADA Beauty莫測藍潤唇膏

PRADA Beauty的護唇膏一直是熱賣單品，繼經典的綠色後，2025年再推出夢幻藍色。

相較經典款綠色擦起來的透明霧面感，PRADA Beauty莫測藍潤唇膏則搭載獨家的PRADA幻彩潤色科技（MICRO-BLUSHING™ TECHNOLOGY）。讓潤唇膏可依據個人唇部溫度與濕度變化，呈現出自然的粉嫩色調，擁有潤色效果。

此外還加入專利保養成分結合比菲德益菌與荷荷芭油，深層滋潤、修護乾燥唇部肌膚，讓雙唇持續水潤柔嫩

▲PRADA Beauty經典潤唇膏#U001莫測藍手部試色（圖／小紅書@深白色）

不論是日常使用，還是搭配妝容，都能輕鬆擁有水潤透嫩，絕對是必備護唇單品。

嬌蘭KISSKISS法式之吻波光蜜糖護唇膏

嬌蘭2025年將經典潤色護唇膏升級成帶有淡淡珠光效果的「KISSKISS 法式之吻波光蜜糖護唇膏（Bee Glow Pearly）」。靈感來自清晨露珠的清新，為雙唇塗上淡淡亮澤與柔和珠光。天然來源的提亮微光，點亮了整體唇色，營造美麗健康的光澤。

質地由極高比例自然來源成分組成，包括科西嘉蜂蜜、蜂膠和天然玻尿酸、蜂蠟等，可提供長時間的保濕效果，並促進雙唇新生。長時間使用後，雙唇一天比一天更柔軟美麗。

這次一共推出六色，色彩組合的靈感來自花卉。其中「#056 Pearly Lily 蘇打汽水」是最受矚目的一支！淡藍色夢幻色調的唇膏，接觸肌膚pH值後，即展現自然的粉紅唇色。

其他五色還有：

#229 Pearly Blossom玫瑰豆沙：甜美自然的裸色調。

#358 Pearly Rose草莓煉乳：嬌蘭經典柔粉色珠光版。

#389 Pearly Peach蜜柚甜橙：清新晶亮的珊瑚色。

#558 Pearly Peony蜜桃輕吻：特別明亮的蜜桃粉色。

#878 Pearly Dahlia焦糖太妃：帶有虹彩光澤的巧克力棕。

同步推出的還有「KISSKISS法式之吻唇部打底膏」，前身是用於唇妝打底的KISSKISS豐唇凝采霜。

當中的科西嘉蜂蜜可舒緩雙唇、伊卡利亞蜂蜜則能使雙唇平滑、再加上蜂蠟共同為雙唇提供舒適的柔滑感。柔霧質感很適合用來與任何唇膏搭配。

Dior迪奧癮誘粉漾潤唇膏



Dior迪奧癮誘粉漾潤唇膏自2009年上市以來就非常熱銷，可依唇部pH酸鹼值調校唇色，護唇與潤色一次完成，更創下「全球每3秒賣出一支」的好成績。

2025年迪奧癮誘粉漾潤唇膏再升級，除了承襲水漾潤色科技依唇部酸鹼值調節唇色，更首次加入「暖色基調」配方。讓這款潤唇膏現在可以細分到冷、暖色調、校色色調後，再進一步挑選顏色。色選也一口氣擴充到18色。不論性別、膚色的潤唇需求都能被滿足。

配方中高達97%為天然來源萃取，包含歐洲甜櫻桃籽油、乳油木果油等養護潤澤成分，帶給雙唇48小時超長效保濕。

冷色基調－粉漾色調：#001 PINK經典粉、#006 BERRY莓果紅（全台迪奧專櫃獨賣）、#007 RASPBERRY俏莓粉、#074 JELLY果凍紅

冷色基調－蜜糖色調：#004 CORAL珊瑚橘、#015 CHERRY櫻桃紅、#025 SEOUL SCARLET首爾紅（全台迪奧專櫃獨賣）、#031 STRAWBERRY草莓紅、#033 CORAL PINK珊瑚粉。

冷色基調－豆沙色調：#012 ROSEWOOD玫瑰木。

暖色基調－粉漾色調：#075 GUMMY蜜糖粉、#077 CANDY糖果粉。

暖色基調－蜜桃色調：#061 POPPY CORAL蜜桃橘、#076 TANGERINE橘子橙、#038 SOFT NUDE豆沙裸。

其中最引人注意的就是DIOR線上旗艦店獨家販售的「校色色調」。在#000、#063、#078三色中#078 ICY BLUE校色藍就是極度夢幻的冰川藍色，可以帶出唇部的自然好潤感，讓整體氣色更顯健康自然，不論性別都適合。

DIOR全球美妝大使Jisoo演繹#001經典粉，宛如第二層肌膚般舒適貼合的極致感受。

心機彩粧MAQuillAGE心機星魅蜜光圈潤唇膏N



MAQuillAGE心機彩粧2025年推出全新升級「心機星魅蜜光圈潤唇膏N」，注入品牌獨家研發的深層保濕包裹配方，將嚴選高濃度美唇精華油結合超級玻尿酸，一抹緊密包覆雙唇，賦予唇部長達8小時保濕潤澤。

除此之外，當中還有高保濕保養成分甘草次酸硬脂、尿囊素，可以強化唇部屏障功能，預防粗糙乾裂。再加上幫助揮別唇部暗沉的葡糖基橙皮苷，以高規格滋潤養護讓雙唇時刻煥發柔嫩水亮，展現飽滿的健康光澤。

最特別的是，除了用來滋潤雙唇，這支潤唇膏甚至還能用來打亮臉部！只要用用指腹或海綿沾取膏體，點在眉骨、顴骨、山根、及鼻尖等區域，就能打造精緻透亮的水光感。

Bobbi Brown晶鑽極嫩潤色護唇膏全新限量4色



Bobbi Brown晶鑽極嫩潤色護唇膏最特別的就是使用了胜肽澎彈科技，主打是市面唯一添加胜肽複合物萃取的潤色護唇膏，一抹打造豐盈澎彈唇。

再搭配上荷荷芭油、酪梨油萃取、橄欖油萃取等滋養成分，讓雙唇水嫩潤澤一整天。

目前已有常態10色，2025年春天再推超粉嫩的限量四色，分別為：

#櫻花粉Bare Blossom：清甜少女感。

#豆沙粉Bare Lotus：氣質百搭不挑人。

#亮玫粉Bare Peony：明媚活潑。

#橘紅Bare Tangerine：元氣減齡。

LANEIGE蘭芝果凍潤唇膏



LANEIGE蘭芝果凍潤唇膏推出後就在歐美成為詢問度居高不下的熱銷款，更被歐美女孩評為：「此生用過最好用的潤唇膏之一！」

果凍水光潤唇膏蘊含乳木果油及萃取自亞馬遜木魯星果樹的木魯星果棕籽油，除了保濕滋潤，更可以柔嫩肌膚，讓雙唇像奶油般滑順。

水感唇凍質地卻不顯黏膩，一抹上雙唇立即減緩乾燥，並打造出如同果凍般Q彈並帶有透明感的水光雙唇，盡顯裸妝好氣色。除了單擦，也可以疊擦在唇彩之上，讓唇彩更加顯色。

系列一共推出六色，還帶有不同香氣，為雙唇注入水潤甜感。

甜莓派對Berry：酸甜交織的莓果香氣，彷彿新鮮摘下的草莓與覆盆子，一抹即擁有粉嫩透亮雙唇。

小熊軟糖Gummy Bear：融合繽紛水果香與微微果凍感甜味，猶如打開一包軟糖的瞬間，讓雙唇活力滿分。

藍莓果醬 Blueberry：濃醇藍莓果醬的香甜層次，像剛抹在熱吐司上的新鮮果醬，帶來細緻飽滿的水潤果感。

甜心糖果Sweet Candy：淡淡糖果香包裹柔和奶香，像是戀愛般的甜美悸動，輕輕一抹，透出自然光澤與柔嫩感。

香草奶昔Vanilla：濃郁的香草與奶香交融，讓雙唇沐浴在絲滑柔順的甜美香氣中，展現低調優雅的氛圍感。

芒果奶酪Mango：香濃芒果搭配奶酪的絲滑口感，為雙唇注入陽光般的水潤甜感。

歌劇魅影水漾晶潤唇油



水漾晶潤唇油擁有豐富荷荷芭油及滋養力強的乳木果油，以油養唇形成唇部防護網，緊抓大量水分同時預防脫皮乾裂，搭配高保濕玻尿酸保濕鎖水。讓雙唇一抹瞬間QQ彈彈。

介於唇蜜與唇油間的晶透質地上唇不黏膩，在光線反射後更顯豐潤飽滿，創造出立體感十足的嘟翹唇型。

2025年一共推出四色，從低飽和粉紫、鮮嫩欲滴的石榴紅、明豔活潑的橘紅，再到日常淡抹櫻花粉兼具。

#澄橘陽光色：像是被太陽親吻過後般的原生清透裸橘色，率性大方，非常適合想自然提亮氣色的黃肌與健康膚色。

#霓虹派對色：如糖果般夢幻的莓果色融合低飽和粉紫色調，帶有清冷知性感的，非常適合白皙膚色。

#紅寶石之吻：低明度紅暈色澤，擦上瞬間顯白。還揉入木質調肉桂裸色，帶出一絲溫柔感。

#戀戀粉紅色：粉粉嫩嫩的櫻花色，讓雙唇超顯嫩。素顏時快速提升氣色，或是日常打造好人緣妝感都很適合。

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