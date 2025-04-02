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《難哄》張淼怡戲外超反差！私下是酷妹　5個造型帶你認識不一樣的她

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

爆紅陸劇《難哄》中飾演女主角好閨蜜「鍾思喬」的張淼怡，在觀眾心中累積滿滿好感度，沒想到戲外的她超反差，甩掉戲裡鄰家女孩的印象，張淼怡私下是氣場超強的甜酷帥妹！

《偷偷藏不住》姊妹作《難哄》播出後獲得收視佳績，飾演男主角「桑延」的白敬亭、和飾演女主角「溫以凡」的章若楠，各自人氣暴漲；而劇中另一對CP配角也很有話題，擔任溫以凡好閨蜜「鍾思喬」的張淼怡，從幫忙假扮蘇浩安（陳昊森飾）女友到假戲真做，在觀眾們心中留下滿滿的溫暖，好感度大提升！

然而戲外的張淼怡與戲中鄰家女孩的形象，可是藏著巨大反差，張淼怡私下穿衣風格有著強烈氣場，能駕馭華麗與帥氣的路線，往下看她的不同造型，讓我們一起認識不同面貌的張淼怡！

快速認識張淼怡

張淼怡1998年出生，畢業於上海視覺藝術學院，因名字中有「淼」字，被粉絲們暱稱為「三水」。張淼怡在大一時飾演電影《紅樓夢之金玉良緣》中的林黛玉一角，作為正式出道的作品。由竹己著作改編的戲劇《當我飛奔向你》中，張淼怡搭檔周翊然演出青春愛情，讓她收穫爆紅滋味；接著張淼怡二度出演作家竹己的小說改編劇《難哄》，飾演女主角的閨蜜「鍾思喬」，劇中獨立堅強、擁有細膩心思的人生閨蜜角色，更令她圈了許多新粉。

《難哄》「喬喬」張淼怡戲外造型超反差！

1.街頭酷妹

張淼怡日前在韓國旅遊，一身低調裝扮現身街頭，整身行頭也顯得潮味十足，有The North Face外套保暖，Stüssy棒球帽與Maison Margiela x Gentle Monster聯名墨鏡，則為黑色裝束增加細節，看來私底下的張淼怡，也是一個擁有潮流靈魂的酷妹！

2.丹寧西部風女孩

登上綜藝節目時，張淼怡選擇了一套深色丹寧套裝，騎士風格剪裁的外套搭配荷葉邊小短裙、西部風皮靴，混合了率性與少女感，比起劇中總是穿著小男孩風格的「喬喬」，戲外的張淼怡時髦透了。

3.男友風西裝造型

當張淼怡穿上中性西裝造型，已經完全看不見那個可愛「喬喬」的蹤影！她以復古設計的灰色條紋西裝，搭配一條搶眼紅色領帶，打得隨性、慵懶，整體率性不羈，男友風立刻拉滿。

4.霸氣寬肩西裝

張淼怡這套寬肩西裝燥簡直霸氣外漏！內搭領結襯衫散發優雅氣韻，下身則露出纖細雙腿，打造上寬下窄的時髦比例。

5.千金學院風

擁有一張幼態臉的張淼怡，相當適合學院風格的造型。這套造型裡張淼怡戴上黑框眼鏡、打上領帶營造書生氣息，不過她可是個千金書生！加寬的領片超出肩線，泡泡裙增加俏皮感，最華麗的女學生非她莫屬。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀

● 《難哄》到底紅什麼？慢火愛情神劇6大話題，連「桑延蛋糕」都賣光

● 從《難哄》到現實生活，白敬亭穿搭與演技同樣迷人！私服男友感拉滿

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 難哄, 張淼怡

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