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男女都愛的中性香！Jo Malone攜手Huntsman打造英倫紳士系列　

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▲▼英倫紳士系列。（圖／品牌提供）

▲英倫紳士系列瓶身巧妙印上Huntsman字樣。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

每年3月Jo Malone都會推出限量的英倫系列，今年攜手英倫高訂西服品牌Huntsman打造全新限量英倫紳士系列，讓香調讓你化身時尚金士曼特務，展現優雅紳士的魅力，紳士系列以木質香調打造，香味也頗受女性消費者好評，是男女皆愛的中性香。

▲▼英倫紳士系列。（圖／品牌提供）

▲Jo Malone 英倫紳士系列香水，100ml，各7,950元。

▲▼英倫紳士系列。（圖／品牌提供）

▲凡購買英倫紳士系列一瓶搭配任一香水，即贈英倫小包。

Jo Malone攜手高訂西服品牌Huntsman，共同推出的全新限量英倫紳士系列創造完美結合，合力展現經典英倫風格與對品質的極致追求。此系列一共有4款香氛，分別為阿薩姆紅茶與葡萄柚香水，帶有明亮溫暖的英式茶香，展現清新休閒風格；白樺木與黑胡椒香水-，以大膽前衛的辛辣煙燻木質香，展現雅痞時尚風格；琥珀與廣藿香香水，濃郁沉穩的木質琥珀香，展現神秘貴氣風格；威士忌與雪松香水，辛辣微醺的木質酒香，展現質感沉穩風格。

▲▼英倫紳士系列。（圖／品牌提供）

▲（由左至右）寶格麗大吉嶺男性淡香精、沐浴膠、淡香水。

30年前寶格麗推出男士香水系列（大吉嶺茶香），在香水市場中堪稱罕見，至今仍是經典之作，其簡約而精緻的風格展現獨特的義式優雅，而典雅瓶身設計更是將恆久之美演繹得淋漓盡致。

調香大師調香大師 Jacques Cavallier表示，作為一款香氛，歷經 30 年仍經久不衰、璀璨如初，這無疑是一款成功的嗅覺傑作，以大吉嶺的清新茶香搭配麝香，調節出優雅雋永的和諧香調，擁有茶香二重奏的層次感，有經典大吉嶺茶舒適的茶香外，更帶有錫蘭紅茶的煙燻茶香，以生薑呈現清新略帶檸檬香檳氣泡般的辛辣。

關鍵字：

香水, 英倫, 紳士, 限量, 新推出

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