說流行／Jennie新寵「CHANEL 25」台前幕後都背著！多口袋大容量年度爆款

記者鮑璿安 ／專題報導

提及2025的年度包款，CHANEL 25自然要榜上有名，就連影響力女星 Jennie、杜娃黎波（Dua Lipa）都為包款特別出鏡擔任形象代言人， Jennie也特別在訪問中訴說了自己對於這款新包的熱愛程度，「CHANEL 25是個完美包款！能夠跟著我去任何地方」。





▲ Jennie為CHANEL 25包款特別出鏡擔任形象代言人。（圖／品牌提供）



CHANEL日前公開了全新的形象影片內容，在眾所期盼之下，終於等到了這位「人間香奈兒」的身影，Jennie來到紐約曼哈頓街頭進行拍攝，以匆匆行人成為背景，她自在率性穿梭其中，當然，少不了肩膀上的主角CHANEL 25。Jennie也在訪問中訴說對於包款的無限喜愛：「CHANEL 25 包款象徵自在行動，不僅能完美融入各種場合與生活風格，更兼具靈活與舒適，讓我能以不同方式展現個人風格。」，她直言此包款適合每日隨身攜帶，輕巧舒適，無論是日常工作還是出國旅行，都是不可或缺的實用單品，更說自己已經成為CHANEL 的一部分。

在樂團 Fine Young Cannibals 演唱的《她令我瘋狂》（She Drives Me Crazy）歌聲中，Jennie以自己的節奏穿梭於曼哈頓繁忙的街頭與攝影棚之間，就像是她個人的紀錄片，她說起：「在這首經典 90 年代流行歌曲的襯托下，這部影片宛如一部捕捉紐約街頭氛圍的音樂錄影帶。我希望欣賞這部形象廣告的觀眾，都能感受到那份自由感與正能量。」

走過CHANEL 經典19、22包款之後，全新問世的CHANEL 25擁有柔軟廓形，延續Coco Chanel筆下2.55手袋的經典樣貌，重新詮釋菱格紋、皮穿鍊、多口袋等品牌符碼，形塑出Hobo的率性廓形，可輕鬆調節開口處，並在兩側口袋也點綴上標誌性的雙C Logo，成為具有辨識度的象徵，使其擁有多功能特性。此次，一共帶來了大中小三種尺寸，並渲染上春夏時節的粉嫩色彩，讓人無時無刻沉浸在穿搭活力中。

在攝影師David Sims 操刀之下，更加清晰直白領略到包款的風貌，Jennie則在拍攝中以斜紋軟呢短版外套搭配休閒牛仔褲，肩背丹寧材質、全黑配色的CHANEL 25，在轉身之際流露香奈兒女性的自由面貌，也難怪成為她的摯愛包款。





▲杜娃黎波最近登上CHANEL 25包全新形象廣告 。（圖／品牌提供）

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