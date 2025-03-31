Miu Miu也用AI畫作？Gigi Hadid和當家皺褶包Wander都擠進古典肖像照

記者鮑璿安／綜合報導

在經歷一系列AI生成畫作的旋風之後，MIU MIU最新形象照以獨特的數位方式手工「繪製」而成，邀來超模Gigi Hadid出鏡，展現最新一季包款，將照片詮釋出手繪油畫般的藝術效果，多了溫潤筆觸，讓時尚單品也如古典藝術品，值得駐足觀賞。





▲MIU MIU 2025 包款形象廣告的出發點從20 世紀上流社會肖像照開始 。（圖／品牌提供）



MIU MIU 2025 包款形象廣告的出發點是從20 世紀上流社會肖像照開始，由攝影師 Steven Meisel 掌鏡，每張形象照皆以獨特的數位方式手工「繪製」而成，並非AI生成，但其微妙的色調層次打造既偶然又真實的視覺效果，真正的回應筆觸之作。將影像交織於繪畫與攝影、現在與過去的媒介之間。





▲曾多次出鏡品牌形象照的Gigi Hadid，這次再度成為主角，她以復古格調的短捲髮亮相 。（圖／品牌提供）

曾多次出鏡品牌形象照的Gigi Hadid，這次再度成為主角，她以復古格調的短捲髮亮相，置身於鮮豔的色彩中，身穿多套標誌性作品，像是滿版印花裙裝、翻領POLO衫疊搭寬鬆夾克、平口上衣與皮革裙，現代著裝被以古典水彩風格的角度詮釋，碰撞出嶄新美學。當然，這次的主角還有最新Miu Miu 包款，當家成員Wander 和 Arcadie彰顯品牌標誌性 matelassé縫製手法，靜態影像勾勒細節，包款在鏡頭下被重新構圖與構想，保留褶皺皮革細節，本季也換上多種彩色款式，以麂皮包裹呈現溫潤親膚觸感，都在Gigi Hadid手中獲得新姿態。





▲Miu Miu 包款Wander 和 Arcadie 。（圖／品牌提供）



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時隔25年歲月， FENDI Mamma Baguette 包款以嶄新、極度柔軟又洋溢當代風情的風格重新演繹 ，在 2025 春夏系列秀場以得意之姿回到世人眼前。 Mamma Baguette 包款誕生於 1990 年代末期，是為了向 FENDI 品牌創辦人暨女掌門人 Adele Casagrande Fendi 致敬，同時也是 Baguette 包款之母，是 Silvia Venturini Fendi 於 1997 年設計之經典包款的加大版本。





▲FENDI Mamma Baguette 包款以嶄新、極度柔軟又洋溢當代風情的風格重新演繹 ，在 2025 春夏系列秀場以得意之姿回到世人眼前。（圖／品牌提供）

Mamma Baguette 採用口蓋包的翻蓋設計，打造出更加修長寬大的空間提供置物，並以 FF LOGO 造型的包扣成為點睛之筆，如奶油一般奢華柔軟的納帕皮革搭配抽繩封口呼應女性柔美特質。同時也一口氣帶來多種配色，鴿灰色、黑色、白色，以及淡粉色、鼠尾草綠和抹茶綠等，清新渲染穿搭；或是入手季節限定花朵圖案刺繡、黑色蟒蛇皮款式，體現品牌奢華工藝美學。