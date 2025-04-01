台中勤美洲際酒店開箱！高空保齡球吧超好玩　五星級火鍋有龍蝦湯底太鮮美

文、圖／Ean

2025年，台灣的首場飯店開箱，我選擇了去年10月才開幕、備受矚目也是不少朋友敲碗許久的「臺中勤美洲際酒店」（InterContinental Taichung）。期待許久的這趟旅程，透過了多維度的感官體驗，從地面攝影到空拍，從味蕾到身體感知，帶領大家深入探索這座融合臺灣高山意象的奢華酒店。

▲臺中勤美洲際酒店座落於草悟道核心地段，由勤美集團投資興建，並交由IHG洲際酒店集團直營管理，展現國際級飯店的專業與質感。

▲飯店的照明設計十分出色，巧妙營造出不同時段的氛圍，無論白天或夜晚都散發獨特的魅力。

▲這次入住的是近30坪的「天際套房」，空間寬敞舒適，整體質感相當出色。

▲飯店內設有3間餐廳、2間酒吧與1間行政酒廊，各具特色，無論是餐點或氛圍都展現出相當水準。

▲飯店設施相當完善，健身房配備專業級器材，讓旅客在旅途中也能輕鬆維持運動習慣。

老台中人的期待：家鄉的驕傲

為何特別期待這次開箱？「勤美」對我而言不僅是一個品牌，更是從小刻在記憶中的名字。17歲以前，我的家就住在臺中西屯的「勤美社區」，那片土地早年被稱為「何厝」，當時我對這名字並不清楚，長大後才發現，這或許正是勤美的起源（註：勤美集團創辦人姓何，集團由何明憲先生於1972年創立）。從綠園道、勤美誠品，到如今的臺中勤美洲際酒店，勤美集團一步步塑造著臺中的城市風貌，讓這座城市更加美麗、國際化。這次，家鄉終於迎來了一間國際級飯店，走進大廳的瞬間，心中的悸動難以言喻—這是回到熟悉的地方，但又充滿了全新的驚喜與驕傲！

▲這間飯店我期待已久，滿懷期待入住，實際體驗後果然不負所望。

▲誰能想到，在五星級飯店裡也能打保齡球？勤美集團發揮童心與創意，為旅客帶來驚喜體驗，令人刮目相看！

▲位於5樓花園的泳池，宛如城市中的高空綠洲，讓人可暫時遠離喧囂，沉浸在靜謐與綠意之中。

空拍視角下的城市新地標

辦理入住完的午後，我迫不及待地從空拍視角俯瞰這座嶄新的城市地標。臺中勤美洲際酒店巧妙地將草悟道的綠意延伸，成為這片城市綠洲中的優雅重心，無論是隈研吾透過地景結合植栽的唐草圖案蔓延，或是李祖原與美國Handel Architects聯手共築的俐落建築線條，都讓人驚豔，特別是頗具勤美風格、在外觀中融入植栽牆的設計，也彷彿讓綠意垂直爬上建築，成就了與周圍環境和諧共生的自然美學。

▲飯店彷彿被周圍的綠意環抱，融入草悟道的城市景觀，成為這片綠地上的立體風景。

▲彷彿草悟道的盎然植栽爬升至建築，為飯店增添了一抹自然的生氣與活力。

大廳的藝術亮點：SUPERNOVA水晶吊燈

不只外觀有國際級大師操刀，踏入大廳，一盞璀璨的玻璃水晶吊燈亦是大有來頭！這是來自捷克知名燈具與玻璃品牌Lasvit的作品，名為「SUPERNOVA」，由Lasvit與當地藝術家Petra Krausova合作打造，靈感來自宇宙中新星爆發時釋放的光與能量。每隔一段時間，吊燈便會進行動態展演，層層交錯的玻璃組件在燈光的變化下，宛如光之羽翼緩緩飛舞，營造出震撼的視覺效果。

▲寬敞的大廳搭配挑高設計，金屬屏風細緻地增添了一份奢華貴氣，讓整體氛圍更顯大器。

▲來自捷克的水晶玻璃吊燈，每隔一段時間便展現動態演出，吸引經過的住客忍不住停下腳步駐足欣賞。

▲這件作品的靈感來自宇宙中新星爆發時所釋放的光與能量。

天際套房：家的歸屬感與奢華體驗

這次入住是位於18樓的「天際套房」，約28.7坪的空間寬敞舒適，尤其是L型雙邊窗戶賦予客房極致的開闊視野，傍晚時分，夕陽緩緩隱沒在大肚山的天際，畫面美得如同一幅油畫。套房設計側重在開放感，將大部分空間都給予客廳與餐廳，家具與燈具的選擇精緻且具品味，無愧於洲際酒店的豪華標準。



▲L型的落地窗設計，讓這間套房擁有充足的自然光線，無論白天還是夜晚，都能感受到明亮且開闊的空間氛圍。

▲房間可俯瞰大臺中市景並遠眺大肚山。

▲客廳桌上擺放著多本精選雜誌，吸引人隨手翻閱，享受一段輕鬆的閱讀時光。

▲這間套房將主要空間大多留給客廳，雖然臥室相對較小，但仍保持足夠的舒適度，不會讓人感到狹窄。

分享幾個天際套房的亮點，是舒適性與設計感兼具的成熟作品，整體來說，硬體與軟體表現皆優異，開幕不久就有這樣的水準，不容易！

出色的浴室設計：雙洗手台、Byredo Blanche系列備品、Dyson吹風機、加大浴巾、造型浴缸與兩款沐浴鹽、一鍵式切換花灑／蓮蓬頭的淋浴，無一不彰顯高規。

Mini Bar：礦泉水、Nespresso膠囊咖啡機及多款高品質茶包一應俱全，茶具精緻，泡茶儀式感滿分，另外還提供豐富的飲品、零食與酒品，並可額外付費享用。

家電設備：提供音質不錯的Bose藍牙喇叭及可過癮觀賞體驗的65吋LG電視，此外還有與高雄洲際酒店同款可語音操控的智慧音箱「小美犀」。

睡眠體驗：400織床單與Serta美國床墊帶來兩晚好眠，床頭面板可輕鬆控制燈光，無需起身，客房窗簾也皆為電子控制，讓睡眠更加舒適。房務與服務：房務整理細膩，浴室洗手檯上的個人物品會被放在白巾上整齊排列，並提供客房的夜床服務，無微不至。

▲雙洗手台搭配優雅奢華的設計，營造出高質感的盥洗空間，使用起來相當享受。

▲加入飯店提供的精緻沐浴鹽，讓泡澡時光更添放鬆與愉悅。

行政酒廊開箱｜高空視野 X 精緻美食

臺中勤美洲際酒店的行政酒廊位於17樓，營業時間為每日06：30 – 22：30，擁有極佳的視野，從晨曦到夜幕，各個時段都有不同的氛圍，令人流連忘返。如同高雄洲際，這裡也提供一本專屬飲品Menu，每天17：30－19：30的Happy Hour期間不僅可直接向服務人員點調酒，還有多款無酒精特調可選，連冰箱裡的瓶裝飲品都十分講究，展現洲際的高規格待客之道。

▲行政酒廊的Happy Hour提供多款精選酒精與無酒精調酒，任君選擇，讓人品味不同風味的美好時光。

這裡的Happy Hour可說誠意十足，餐點蠻精緻也選擇豐富，完全可以當作一頓飽足的晚餐！入住的第一晚，我便直接在這裡解決了晚餐，享受高空美景與佳餚相伴的愜意時光。建議提早來卡位窗邊的景觀座位，一邊品嚐美食與飲品，一邊欣賞草悟道上空的天色變化，好好感受臺中國際級飯店的尊享體驗。

▲餐點多樣豐盛，很具用心與誠意。

▲擺盤精緻，賞心悅目。

▲食材豐富，無論是當作輕食還是完整的晚餐，都能滿足味蕾，十分充實。

Rolling Bar｜滾Bar – 高空保齡球酒吧

哇塞～已經忘了上次打出Strike是什麼時候了！沒想到這次在臺中勤美洲際酒店5樓的Rolling Bar，居然能重溫這份年少悸動，真的太讓人驚喜！這間「滾Bar」不只是間高空酒吧，還結合了大型手足球、飛鏢機，但最大亮點，絕對是這裡的兩條保齡球道！

▲許久沒打保齡球了，練習個幾次，手感慢慢回來。

▲空間搭配燈光設計，氛圍感十足。

為什麼飯店會特別打造保齡球道？其實，這裡的前身就是當年台中人瘋玩的「春天保齡球館」，如今飯店保留這段城市記憶，並以更潮的方式回歸，讓懷舊與新潮交融，格外有感！空間設計由方序中操刀，融合復古與未來主義，天花板靈感來自童年彈珠台，加上「叁式設計」打造的數位視覺效果，以及「瓦豆團隊」設計的燈光氛圍，整個場域就像走進一個復古宇宙，沉浸感超強！

▲帶些復古又有未來感，Rolling Bar是目前很受歡迎的臺中潮空間。

▲可口的松露薯條是許多客人必點的經典美味，濃郁的松露香氣與酥脆的口感，令人一口接一口。

此外，周五、六晚間還有DJ現場演出，這晚DJ播的歌全都對味，氛圍感直接拉滿，完全是周末最潮的夜生活場域！

滾 Bar｜Rolling Bar

基本消費：每人NT$888（另加 10% 服務費）

保齡球：每球道NT$3,300／小時（最多 4 人使用）

指定沙發區：另有低消，建議預約時確認

營業時間：周二至周六18：00－01：00

訂位專線：04-2324-6318

▲DJ無疑是現場氛圍的靈魂推手，透過音樂的引領，讓每位來賓都能回到屬於自己的黃金年代。

臺中勤美洲際酒店 x BMW｜電馭巔峰，奢華啟程

臺中勤美洲際酒店攜手BMW，推出【電馭巔峰，奢華啟程】住房專案，入住期間可試駕BMW iX xDrive40，親身體驗純電旗艦SUV的豪華駕馭感受。這次趁著春日晴朗午後，駕駛iX xDrive40前往苗栗山間，行駛間幾乎感受不到噪音，搭配harman/kardon 18支喇叭環繞音響，車內瞬間變成高質感音樂廳。雙馬達四驅系統提供326匹馬力，0-100km/h 加速僅需6.1 秒，動力輸出平順且駕馭感十足。車內設計更是奢華未來感兼具，全景玻璃天窗、超大曲面螢幕、水晶iDrive控制旋鈕一應俱全，駕駛與副駕座椅還具備按摩與加熱／涼風功能，讓長途旅行更加舒適。飯店與頂級電動車的結合，讓旅程充滿儀式感，不論是靜謐駕馭、豪華座艙，還是入住的尊榮體驗，都為我這次旅程增添難忘回憶。

▲首次試駕BMW iX xDrive40，無論是卓越的性能還是先進的駕駛輔助系統，都讓人印象深刻。

▲搭配 harman/kardon 18支喇叭環繞音響，讓人宛如置身錄音室，過癮極了！

▲搭配高科技的智能輔助系統，讓駕駛過程更加輕鬆與安全，無論是長途旅行還是市區駕駛都能輕鬆掌控。

健身房與泳池：城市綠洲中的活力空間

這回入住臺中勤美洲際酒店，發現一件驚人的事：我竟然沒有任何一刻覺得餓！為了騰出空間迎接接下來的美食饗宴，決定抽空前往5F健身房運動一下。健身房規模不算太大，但重訓與有氧運動都能被滿足，特別是這裡提供Johnson喬山健康科技的Matrix系列，其中Onyx頂規跑步機更是配備32吋超大螢幕，我笑說是宛如跑步機界的「頭等艙」！跑步時可選擇全球多個景點，從美國猶他州的怪奇峽谷到久違的溫哥華街頭，瞬間展開一場跨國旅程，畫面還搭配音樂，增添沈浸感。健身房還貼心提供免費耳機，即使忘了帶，也能好好享受運動時光。此外，更衣室內還設有烤箱與蒸氣室（男生為烤箱、女生為蒸氣室），雖然空間不大，但能讓運動後的身體徹底放鬆，別錯過！

▲飯店健身房使用Johnson喬山健康科技的器材，不管是想有氧或重訓都能被滿足。

▲讓我印象最深刻的是那台配備32吋超大螢幕的跑步機，完全是頭等艙的規格來著。

▲住新飯店的一大優點就是器材都是最新穎的。

如果想來點水上運動，同樣位於5F的戶外泳池與透明Jacuzzi是放鬆身心的好選擇，池畔還設有躺椅，讓人在城市綠洲中悠閒度過愜意時光。特別推薦透明的溫熱水Jacuzzi，為此值得把泳裝帶上。

▲從高空俯瞰飯店泳池，宛如綠意中一抹靜謐的藍影。

▲透明的Jacuzzi，雖然氣溫略低，但浸泡在溫暖的水中，讓寒冷的空氣反而增添了更多的舒適感。

▲中台灣的熱情陽光漾在碧波上。

早餐：行政酒廊與全日餐廳完整體驗

在臺中勤美洲際酒店，每一頓早餐都能帶來不一樣的驚喜，若入住套房又連住兩晚，即可在17F行政酒廊和1F全日餐廳「沐檸」 兩個地點享用不同氛圍但都同樣豐富的早餐選擇。

第一天的早餐，我選擇了行政酒廊。這裡提供半自助式早餐，主菜有三款經典蛋料理以及虱目魚龍蝦粥，再搭配沙拉吧、熱食與各式麵包，選擇相當豐富。對於麵包控來說會很開心，竟然提供了9種抹醬，讓我忍不住一一嘗試，尤其是紅心芭樂抹醬，酸甜適中，層次感十足。主菜中的班尼迪克蛋也是一大亮點，流心的蛋黃與滑順的荷蘭醬搭配，令人回味無窮。

▲到行政酒廊享用早餐，最大優點之一就是人不多，但多了份清幽。

▲採半自助式，自助餐檯上的選擇也不少。

▲餐點的陳列優雅好看，讓人一早就感受到視覺與味覺的雙重愉悅。

▲麵包居然有9種抹醬可搭配，樂歪了。

▲班尼迪克蛋的呈現相當精緻，醬汁濃郁、蛋黃滑順，廚師的手藝見水準。

隔天，我來到了位於1F的全日餐廳「沐檸」，這裡提供自助式早餐，選擇更為多樣化。除了傳統的西式早餐，還特別加入了台中在地的街頭風味，如豆漿紅茶等地道飲品，讓早餐更具本地特色。此外，餐廳還提供自製冰淇淋，還能選擇氣泡酒，享受一個微醺的早晨。整體來說，不僅環境優美，餐點精緻，服務也相當周到，可在此度過一個愉快的早餐時光。

▲窗邊座位迎著春光，綠意盎然的景致讓人心情愉悅。

▲麵包區搭配抹醬的選擇非常多樣。

▲清粥的小菜區擺放得相當大器。

▲飯店早餐，來一碗用料豐盛的清粥是必選之選。

▲餐廳的設計明亮且帶有奢華感，讓人一走進來就能感受到高雅氛圍。

同場加映：飯店鍋物餐廳與義式餐廳的正餐開箱

飯店擁有3間餐廳與2間Bar，把握機會也分別去品嚐了鍋物餐廳「采月」及義式餐廳「沐檸」的正餐，特別是後者，很幸運還搶先體驗了當時尚未推出的最新菜單。

五星級火鍋新體驗 – 「采月鍋品」

在臺中勤美洲際酒店內，開設了一間與眾不同的火鍋餐廳「采月鍋品」。這樣的選擇源自於當時勤美集團與洲際酒店集團在討論餐廳規劃時，認為臺中最受歡迎的餐飲類型是燒肉與火鍋，最終選擇了高端火鍋，並以「采月」為名，象徵團圓與美好時刻。餐廳的空間設計融合現代感與自然元素，透明水族箱、溫潤木質調及柔和燈光，營造出靜謐高雅的氛圍，特別是照明設計，現場的視覺效果令人驚豔，宛如3D模擬示意圖。

▲首次在五星級飯店品嘗火鍋，頭一回就讓我留下美好印象。

▲餐廳的空間與照明在搭配上非常出色。

湯底選擇上，餐廳提供多樣化選項，像是「香港龍蝦濃湯」及具有地方特色的「馬告山椒湯」，每款湯底都精心熬製，口感濃郁鮮美。此外，餐廳提供的「醬料車」服務，能根據客人喜好調配主廚特調醬汁，讓火鍋風味更獨特。餐廳的食材質量也不容小覷，無論是海鮮、肉品還是蔬菜，都講究選材，像是來自梨山的高麗菜，脆甜多汁，還有開胃的「鮭魚卵山藥細麵」，每道菜品都精緻美味。服務上也特別貼心，對於像大蝦這類食材，會提供桌邊剝殼服務，讓用餐更加優雅輕鬆。若是家庭聚餐或商務宴請，餐廳提供可容納10人左右的大圓桌包廂，一人一鍋的形式相當有趣，並且包廂還能欣賞草悟道的美景，讓用餐氛圍更顯尊榮。

▲一些重要食材會有服務人員協助，相當貼心。

▲琳琅滿目的醬料車讓我開了眼界。

▲甜點相當用心，命名為「古早味風華」，巧妙地將多種台灣在地的古早味融入其中。麵茶慕斯、花生糖、花生冰淇淋及麥芽糖的搭配，不僅口感層次豐富，也讓人對台灣的傳統風味有了全新的體驗。

▲餐廳設有一間可容納約10人的大圓桌包廂，特別的是採用一人一鍋的形式，讓每位客人都能享有專屬的美味體驗。

臺中勤美洲際「沐檸餐廳（IL Limone）」新菜單搶先品嚐！

在全日餐廳「沐檸餐廳（IL Limone）」，我有幸成為第一位品嚐 「Wanderlust – The Chef Tasting Menu」的食客。餐廳名稱「IL Limone」源自義大利文「檸檬」，因此菜單中巧妙融入檸檬元素，從前菜到甜點，檸檬的清新香氣充盈其中。作為喜愛帶有酸香味道的料理愛好者，這份菜單無疑讓我心動不已。新菜單由Pontus Lin主廚精心設計，他曾在義大利北部和南部磨練廚藝，不僅將義式料理的精髓融入每道菜中，還在餐桌佈置上別具匠心，讓人彷彿置身於種滿檸檬樹的小鎮庭園，感受濃濃的南歐氛圍。

▲餐廳的招牌甜點：檸檬豆腐奶酪 檸檬派 | 馬告 | 羅勒凝膠 | 食用花。

▲主菜之一：煙燻櫻桃鴨胸 烏龍茶煙燻｜柚子｜酥脆蘋果｜鴨肝。

首先是開場的麵包搭配檸檬風味抹醬，讓人眼前一亮。接著，餐前小點和開胃菜也大大出乎意料，像是在炸生蠔上透過桌邊服務刨下冷凍番茄而非傳統的起司，這樣的酸甜果香組合平衡了炸物的油膩，讓味覺大開眼界。隨後是冷壓西瓜，這道開胃菜融合了檸檬香與義式芥末，口感細膩、清爽，層次豐富，真是食慾大開！這餐吃下來，結合了義式餐桌美學與帶點實驗性質的料理創意，歡快了這個夜！

▲這道炸生蠔搭配冷凍番茄刨雪，酸甜平衡油膩，創意十足。

▲這道開胃菜口感細膩，微妙檸檬香與義式芥末交織，清爽又富層次，食慾大開。

▲這道湯品顛覆傳統，Pontus主廚用特殊器具壓出細緻白番茄泡沫，瞬間綿密，讓我聯想到淡水「朝日夫婦日式刨冰」的氮氣泡沫，輕盈如雲、綿密如絲，令人驚豔。

▲這次不僅用味蕾品嚐，”相機先吃” 的拍攝過程也相當過癮！使用Canon EOS R3搭配RF 28-70mm F2 L USM和RF 70-200mm f/2.8L IS USM，搭配Profoto A10打光，完美捕捉每道美食的細節！

這回首次造訪臺中勤美洲際，不僅是一次住宿體驗，更是見證並為家鄉台中發展感到驕傲。酒店的設計巧妙地將都市綠意與現代建築無縫銜接，每一處細節都蘊藏著質感與用心。無論是餐飲的精緻選擇，還是高端的服務水準，都讓人感受到洲際酒店品牌的魅力。在當前服務業普遍缺工的情況下，依然能提供如此高水準的服務，實在值得喝采！

▲好的旅宿，總是讓人想泡上一壺茶，靜心細品，慢慢感受每一分悠閒與舒適。

/ Info. /

臺中勤美洲際酒店

官網｜臉書

地址：台中市西區館前路77號

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