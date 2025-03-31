皮膚科醫師：換季溫差易導致髮肌失衡　3款專業頭皮護理推薦　





▲想要擁有豐盈秀髮，必須從養護頭皮做起。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

隨著季節交替、氣溫與濕度變化無常，肌膚面臨屏障失衡挑戰，頭皮也容易出現油水平衡失調，進而引發乾癢、緊繃、泛紅等不適。當頭皮處於敏感狀態，除了日常清潔外，透過專業頭皮護理，能有效補充所需養分，幫助恢復穩定與健康平衡。

皮膚科醫師高珮菡分享，作息不規律、壓力大、頻繁染燙、長時間配戴安全帽等，皆為影響頭皮健康的因素；而換季溫差變化、空氣污染等環境因素，則會進一步刺激頭皮，導致屏障失衡，尤其在夏季，油脂分泌旺盛，可能助長皮屑芽孢菌增生，加劇頭皮搔癢與脫屑問題。當頭皮出現紅腫、搔癢、過度出油或脫屑等狀況時，表示頭皮正處於發炎敏感的狀態。

若有傷口建議初期以清水輕柔清潔，並依照醫師指示使用藥膏。若僅有搔癢、乾屑等狀況，建議挑選成份天然、有抗屑止癢效果的洗髮精，甚至搭配深層護理的頭皮髮膜，調理油水平衡，強化防禦屏障，溫和舒緩頭皮敏感不適。

▲uka 頭皮舒緩止癢髮膜，200ml，1,650元、賦活沁涼洗髮露，400ml，1,500元。

東京全方位沙龍品牌 uka推出森肽賦活系列，注入來自伊豆半島的五大關鍵植萃成分：大葉釣樟、布海苔、山茶花萃取、大米發酵液、海娜，維持健康秀髮生長循環。今年春季全新推出頭皮舒緩止癢髮膜及森肽賦活沁涼洗髮露，專為敏感頭皮設計，幫助快速舒緩乾癢、調理頭皮環境，重拾髮肌平衡。

▲LUSH 髮根修護頭皮護理霜，225g，900元。

擁有健康秀髮從護理髮根及頭皮做起，採用三種薄荷成分活絡頭皮和毛囊。此外，也加入特級初榨橄欖油、蜂蜜及蕁麻，可修護髮絲、使秀髮強韌及頭皮的平衡狀態，橙花、葡萄柚及甜橙精油則讓秀髮留下令人愉悅的優雅香氣。