《難哄》熱度不減劇中小物也爆紅　「在感情中的我們，不只難哄也難懂」

文／人物誌

陸劇《難哄》近日迎來完美結局。過去那些黑暗、遺憾與傷痕都在結尾有了最好的結局。曾經無法忘懷的傷痛、試圖逃避的過去，在最後隨著故事的發展，所有的一切都有了能放下的理由，主角們也在這過程中學會與自己和解，更用愛溫柔的接住彼此最脆弱的時刻。

由台灣導演瞿友寧執導，白敬亭、章若楠主演，改編自竹已的同名小說。作為《偷偷藏不住》的姐妹作，《難哄》從開播前就備受關注，至今熱度依舊不減，除了桑延與溫以凡的愛情讓人深陷其中外，就連劇中出現的生日蛋糕、口紅、香水都同步爆紅，可說是今年最受粉絲喜愛的偶像劇之一。

▲陸劇《難哄》爆紅。（圖／翻攝自微博@影視劇難，下同）

在感情中的我們，不只難哄也難懂

桑延（白敬亭飾）與溫以凡（章若楠飾）的故事從高中開始，相遇於校園的他們是彼此的初戀，那時的他們為了對方而努力讀書，只為了能考上同所大學。放榜那日，桑延如願考上了理想學校，但溫以凡卻失約報考了別所大學，她甚至沒有和桑延解釋，只要他別再來找自己，而這也讓兩人的感情有了解不開的誤會與心結，這些年，桑延永遠不懂溫以凡為什麼會離開。

多年後的重逢，應該就是老天賜予的禮物吧！這個重新開始的機會，是他們再次理解彼此的契機。在沒有聯絡的那些年，各自經歷不同人生的他們，接受了生活的挑戰，學會了如何面對自己與這世界，曾經用逃避的方式傷害了對方，這次該勇敢的握住幸福了。

《難哄》是深刻又遺憾的初戀故事

如果說《偷偷藏不住》是青春裡甜蜜又苦澀的暗戀，那《難哄》應該是學生時代時，那個最刻骨銘心又遺憾滿滿的初戀吧！再更貼切些形容，也可以說是把寫實的生活經歷偶像劇化，即便定位屬於都會愛情劇，可是比起撒糖式的戀愛情節，《難哄》有的是更多的真實生活，像是職場霸凌、家庭難題、性騷議題等等，這些我們也會遇到的情況皆貫穿在劇情裡，也因此更能共感劇中主角的心境轉折。

《難哄》整體的節奏是慢了些，不過細節倒是滿滿。在這個什麼都快的時代中，能慢慢的感受桑延與溫以凡的愛情，是真的很美好。追劇時也想起了一首歌《從前慢》，它是這樣唱的：「從前的日色變得慢，車馬郵件都慢，一生只夠愛一個人。」或許節奏慢正是因為桑延的世界也是如此慢，慢得只夠專情在溫以凡一個人身上。

一輩子那麼長，能這樣子愛著一個人，放在現在這個時空裡，是少之又少，也正因為如此，桑延對溫以凡那樣暴烈的愛，更令人著迷，而命運坎坷的溫以凡，即使生活待她苛刻又不公，她也沒有被摧毀，反而成為了更溫柔與堅毅的人，這樣的她，值得幸福，更值得桑延一輩子的愛護。

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