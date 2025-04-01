剛洗完頭，不到下午就變超油？3個錯誤習慣快改掉！

記者李薇／綜合報導 圖／Pixabay

「昨天才洗頭，怎麼今天頭就變得超級油？」很多人都會有這樣的困擾，常常覺得頭皮出油難以解決，每天髮絲好像都泡在油裡面，不過其實這個跟平時的髮絲保養習慣有關，沒有好好的滋養，很容易就會覺得油膩不適；盤點錯誤的洗頭習慣，有三大重點必須注意！

1.洗頭只洗一次

很多人洗頭就只有洗一次，就算兩次也是第一次洗頭皮、第二次洗髮絲，其實正確的觀念應該要洗兩次，而且都是專注在頭皮，第一次洗走髒污，第二次洗掉頭皮油膩感，髮絲都是帶過去就可以，而且應該是從頭皮前面往後腦勺的位置搓，才能正確將頭髮洗乾淨。

2.按照髮絲挑洗髮精

很多人都會看髮絲的狀態來挑洗髮精，比如染燙髮、就挑選染燙的洗髮精，不過其實要按照頭皮的狀態來挑選。因為頭髮可能是乾性，但頭皮是油性，如果按照髮絲挑選比較滋潤的洗髮精，很可能會給頭皮帶來過度的負擔，建議可以按照頭皮挑選洗髮精，另外再針對髮絲進行護髮就可以。

3.洗髮精就是要一直換才對

很多人都會認為，洗髮精就是要一直更換，以免產生抗藥性，但其實如果選到好的、成分健康的單品，其實不需要一直更換洗髮產品，就像肌膚一樣，通常用到合適的產品就不會一直更換，以免肌膚出現敏感不適的狀況。